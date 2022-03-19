“مُقرفة ومُريبة”.. ملكة جمال سوريا تهاجم شيرين عبدالوهاب وما فعلته بعد انتقادها غريب!

أثارت الفنانة وملكة جمال سوريا سابقاً، سارة نخلة، جدلاً بهجومها على الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب.

مليون و500 جنيه

وأعادت سارة طليقة الفنان المصري أحمد عبدالله محمود، نشر منشور يهاجم شيرين بشدة بعد بكاءها في حفلها الأخير بالكويت.

وجاء في نص المنشور: “شيرين اتزوجت.. شيرين اتطلــقت.. شيرين حلقت شعرها وبعدين عاملين مناحــة عشان شيرين عيطت وهي بتغني في حفلة بالكويت عشان نفسيتها تعبـــانة بعد ما أخدت ١٠٠ ألف دولار لإحياء الحفلة.. يعني أخدت مليون وخمسمائة جنيه في ساعة غناء”.

وتابعت صاحبة المنشور: “طب انتو مشفتوش الـ 10 مليون امرأة معيــلة في مصر تعــاني من ضيق الحال. والبكــاء دة طريقة حياة اللى عايشين ونفسيتهم تعبــانة وبيعيــطوا عشان لقمة العيش. والدنيا فرماهــم وبيشتغلوا شغلنتين عشان يروح بـ ١٠٠ جنيه مش مليون وخمسمائة جنيه؟”.

قد يهمك أيضا:

“قرفتونا بشيرين”

وأضافت: ” طب مجربتــوش تتكلموا عن الناس اللى نفسيتها تعبــانة. وبتعيط عشان مش لاقية تعلم ولادها أو تأكلهم أو تجيب لهم أكلة حلوة كل شهر مش كل يوم؟ أو نفسيتــهم تعبـــانة ونايمين بيعيطوا عشان الألـم واجعهم مش لاقيين يتعالجــوا؟؟.. ارحموا الناس.. وحسوا بالناس وبقضايا الناس.. قرفتــونا بشيرين وغيرها”.

وفي تأييد واضح لما جاء في المنشور، كتبت سارة عن شيرين: “بقت مقـــرفة أوي بصراحة. مفيش مبرر لكل دا ربنا إداها مال وعيال ونجاح . وماحدش بياخد كل حاجة تسكت بقى وتهمد بجد مستفـــزة أوي كنت بحبها أوي بس بقت مقــرفة ومريبــة”.

سارة نخلة: “لست يسرا”

وتعرضت سارة لهجوم لاذع من المتابعين الذين اتهموها بمحاولة تصدر التريند فقط، على ظهر شيرين.

وهو الأمر الذي جعل ملكة جمال سوريا 2015، تحذف المنشور، ثم تنكر صلتها به قائلة في تصريح صفحي: ” إيه الشائعات دي يا جماعة، هو أنا يسرا عشان تثار حولي كل هذه الشائعات. أنا مش حابة أرد على الموقف دا، ومفيش الكلام دا”.

المصدر: (وطن – متابعات)

اقرأ أيضا: