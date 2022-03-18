مأساة ساز القحطاني .. صديقتها تكشف آخر لحظات قبل الحادث وتفحم سيارتها! (شاهد)

وطن – فيما لا زالت الصدمة تسيطر على جمهور المشهورة السعودية ساز القحطاني على إثر وفاتها قبل أيام بحادث سير مروّع، تتكشف معلومات جديدة عن المأساة التي أودت بحياة الشابة .

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وفي السياق، قال صديقة للمشهورة الراحلة ساز القحطاني، أنّها كانت تقود السيارة بسرعة كبيرة. وصلت إلى 230 كلم وبالتالي صار الحادث، مضيفة: “توفت وقت وقوع الحادث”.

#وفاه_ساز_القحطاني صديقة ساز نجوى العبدالله تنفي الاشاعات والاتهامات pic.twitter.com/hluRJFD7YN — نايف الحربي (@nafe111) March 18, 2022

وقالت نجوى العبد الله صديقة “ساز”، في مكالمة هاتفية لبرنامج “يا هلا”: “آخر تواصل كان قبل وفاتها بأيام قليلة. كلمتني الساعة 4 الفجر كانت تعبانة شوي ومصدعة، وفي طريقها لبيتها”.

كما تابعت: “الصبح جاني خبر الوفاة ما صدقت، كان صدمة، لأنه لم يكن هناك شيء وكانت الأمور تمام”.

وعن الشائعات المتداولة حول أسباب الحادث، قالت صديقة ساز: “كل الشائعات التي يتم نشرها غير صحيحة. والبنت ماتت في حادث وهي في الجنة إن شاء الله. كل الناس يريدون فقط يطلعون تريندات بهذه الشائعات”.

وكانت حسابات نشرت فيديو للحادث، يظهر اشتعال النار في سيارة ساز القحــطاني.

كما أعادت وفاة المشهورة “القحطاني” للأذهان، وفاة المشهور السعودي محمد الشمري مع 2 من أبنائه في حادث سير مروّع أواخر العام 2021.

وكتب أحد المغردين قائلاً: “محمد الشمري توفي وكل من كتب عنه ترحم عليه و #ساز_القحطاني ماتت بحادث. ونسبه كبيره كتبت عنها كلام لو رجعت حيه وشافته ما ارتكبت ذره مما كانت تفعله. خذوا العبره يا مشاهير وراجعوا محتواكم الناس شهداء الله في ارضه اما يذكرونكم بخير و يترحمون عليكم او يسلخون جلودكم احياء و اموات فهل تتعظ”.

محمد الشمري توفي وكل من كتب عنه ترحم عليه و #ساز_القحطاني ماتت بحادث ونسبه كبيره كتبت عنها كلام لو رجعت حيه وشافته ما ارتكبت ذره مما كانت تفعله خذوا العبره يا مشاهير وراجعوا محتواكم الناس شهداء الله في ارضه اما يذكرونكم بخير و يترحمون عليكم او يسلخون جلودكم احياء و اموات فهل تتعظ pic.twitter.com/oolckS4w4r — كروي (@krwy142) March 16, 2022

وأثارت وفاة ساز القحطاني بين السعوديين صدمة وحزناً منذ الإعلان عن وفاتها.