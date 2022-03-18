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مأساة ساز القحطاني .. صديقتها تكشف آخر لحظات قبل الحادث وتفحم سيارتها! (شاهد)

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 18 مارس، 2022آخر تحديث: 18 مارس، 2022
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ساز القحطاني watanserb.com
ساز القحطاني

وطن – فيما لا زالت الصدمة تسيطر على جمهور المشهورة السعودية ساز القحطاني على إثر وفاتها قبل أيام بحادث سير مروّع، تتكشف معلومات جديدة عن المأساة التي أودت بحياة الشابة .

ساز القحطاني watanserb.com
ساز القحطاني

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وفي السياق، قال صديقة للمشهورة الراحلة ساز القحطاني، أنّها كانت تقود السيارة بسرعة كبيرة. وصلت إلى 230 كلم وبالتالي صار الحادث، مضيفة: “توفت وقت وقوع الحادث”.

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وقالت نجوى العبد الله صديقة “ساز”، في مكالمة هاتفية لبرنامج “يا هلا”: “آخر تواصل كان قبل وفاتها بأيام قليلة. كلمتني الساعة 4 الفجر كانت تعبانة شوي ومصدعة، وفي طريقها لبيتها”.

كما تابعت: “الصبح جاني خبر الوفاة ما صدقت، كان صدمة، لأنه لم يكن هناك شيء وكانت الأمور تمام”.

ساز القحطاني

وعن الشائعات المتداولة حول أسباب الحادث، قالت صديقة ساز: “كل الشائعات التي يتم نشرها غير صحيحة. والبنت ماتت في حادث وهي في الجنة إن شاء الله. كل الناس يريدون فقط يطلعون تريندات بهذه الشائعات”.

وكانت حسابات نشرت فيديو للحادث، يظهر اشتعال النار في سيارة ساز القحــطاني.

كما أعادت وفاة المشهورة “القحطاني” للأذهان، وفاة المشهور السعودي محمد الشمري مع 2 من أبنائه في حادث سير مروّع أواخر العام 2021.

وكتب أحد المغردين قائلاً: “محمد الشمري توفي وكل من كتب عنه ترحم عليه و #ساز_القحطاني ماتت بحادث. ونسبه كبيره كتبت عنها كلام لو رجعت حيه وشافته ما ارتكبت ذره مما كانت تفعله. خذوا العبره يا مشاهير وراجعوا محتواكم الناس شهداء الله في ارضه اما يذكرونكم بخير و يترحمون عليكم او يسلخون جلودكم احياء و اموات فهل تتعظ”.

وأثارت وفاة ساز القحطاني بين السعوديين صدمة وحزناً منذ الإعلان عن وفاتها.

المصدر
تويتر - متابعات وطن
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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 18 مارس، 2022آخر تحديث: 18 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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