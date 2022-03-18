رياضة

كلوب يثير قلق جماهير الكرة المصرية بشأن محمد صلاح .. ماذا قال؟!

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 18 مارس، 2022آخر تحديث: 18 مارس، 2022
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كلوب وتفاصيل إصابة هداف ليفربول محمد صلاح watanserb.com
كلوب وتفاصيل إصابة هداف ليفربول محمد صلاح

وطن – كشف مدرب فريق ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب، عن أخر المستجدات بشأن إصابة قائد المنتخب المصري وهداف فريق ليفربول محمد صلاح بشأن إصابته الأخيرة وعودته إلى التشكيلة الأساسية للريدز، قبيل المواجهة الحاسمة بين مصر والسنغال في التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

كلوب وإصابة محمد صلاح

وقال المدرب الألماني يورغن كلوب في مؤتمره الصحفي قبيل مواجهة منافسه نوتينغهام فورست. المستضيف لتلك المواجهة على ميدانه في قمة منافسات ربع نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، ” محمد صلاح لديه مشكلة في قدمه. بعد مباراة أرسنال، وسنقوم بتقييم مدى إصابته خلال الساعات المقبلة”.

كما وأضاف كلوب، ” هذه أخبار ليست جيدة، ترنت أرنولد يعاني من مشاكل في أوتار الركبة ولن يكون كذلك مشاركاً في المواجهة أمام نوتينغهام فورست”.

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تفاصيل إصابة محمد صلاح

وكان النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول ” الريدز”، قد تعرض للإصابة في قدمه أثناء مشاركته مع فريقه في مواجهة برايتون خلال منافسات الجولة ال29. من الدوري الإنجليزي “البريميرليج” الممتاز التي انتهت بفوز الفريق بهدفين نظيفين دون رد.

وقد خرج محمد صلاح بعد تسجيل هدفه رقم 20 في منافسات الدوري الإنجليزي. داخل شباك برايتون من ركلة جزاء، خارج أرضية ملعب المباراة في الدقيقة ال64 من اللقاء بعد إصابته في قدمه اليسرى ودخول زميله البرتغالي دييغو جوتا بدلاً عنه.

كما وجلس المصري محمد صلاح “أبو مكة” على دكة مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة. أمام أرسنال، في قمة الجولة ال27 المؤجلة في منافسات الدوري الإنجليزي، التي انتهت بفوز ليفربول بهدفين نظيفين.

ودخل هداف فريق ليفربول صلاح كبديل في مجريات الشوط الثاني من اللقاء، لكنه لم يقدم المستوى البدني المعتاد عليه في المباراة، لتزداد حوله الشكوك بشأن جاهزيته للمشاركة مع منتخب بلاده أمام السنغال.

ويستعد منتخب مصر “الفراعنة” لمواجهة السنغال ” أسود الترانغا”، في التصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 في ال25 من شهر مارس/ آذار الجاري.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 18 مارس، 2022آخر تحديث: 18 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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