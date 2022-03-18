كلوب يثير قلق جماهير الكرة المصرية بشأن محمد صلاح .. ماذا قال؟!

وطن – كشف مدرب فريق ليفربول الإنجليزي يورغن كلوب، عن أخر المستجدات بشأن إصابة قائد المنتخب المصري وهداف فريق ليفربول محمد صلاح بشأن إصابته الأخيرة وعودته إلى التشكيلة الأساسية للريدز، قبيل المواجهة الحاسمة بين مصر والسنغال في التصفيات النهائية المؤهلة لمونديال قطر 2022.

كلوب وإصابة محمد صلاح

وقال المدرب الألماني يورغن كلوب في مؤتمره الصحفي قبيل مواجهة منافسه نوتينغهام فورست. المستضيف لتلك المواجهة على ميدانه في قمة منافسات ربع نهائي مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي، ” محمد صلاح لديه مشكلة في قدمه. بعد مباراة أرسنال، وسنقوم بتقييم مدى إصابته خلال الساعات المقبلة”.

كشف المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي يورجن كلوب عن تطور صادم بشأن إصابة النجم المصري محمد صلاح، والذي سيثير القلق والذعر لجمهور الكرة المصرية قبل مواجهة منتخب السنغال في اللقاء الفاصل المؤهل لنهائيات كأس العالم pic.twitter.com/RYICS7xFhC — قناة بينونة (@Baynounahtv) March 18, 2022

كما وأضاف كلوب، ” هذه أخبار ليست جيدة، ترنت أرنولد يعاني من مشاكل في أوتار الركبة ولن يكون كذلك مشاركاً في المواجهة أمام نوتينغهام فورست”.

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تفاصيل إصابة محمد صلاح

وكان النجم المصري محمد صلاح مهاجم فريق ليفربول ” الريدز”، قد تعرض للإصابة في قدمه أثناء مشاركته مع فريقه في مواجهة برايتون خلال منافسات الجولة ال29. من الدوري الإنجليزي “البريميرليج” الممتاز التي انتهت بفوز الفريق بهدفين نظيفين دون رد.

وقد خرج محمد صلاح بعد تسجيل هدفه رقم 20 في منافسات الدوري الإنجليزي. داخل شباك برايتون من ركلة جزاء، خارج أرضية ملعب المباراة في الدقيقة ال64 من اللقاء بعد إصابته في قدمه اليسرى ودخول زميله البرتغالي دييغو جوتا بدلاً عنه.

يورجن كلوب عن إصابة محمد صلاح 🗣️ pic.twitter.com/aCcjNB6wBI — جول مصر – GOAL (@goaleg) March 12, 2022

كما وجلس المصري محمد صلاح “أبو مكة” على دكة مقاعد البدلاء في المباراة الأخيرة. أمام أرسنال، في قمة الجولة ال27 المؤجلة في منافسات الدوري الإنجليزي، التي انتهت بفوز ليفربول بهدفين نظيفين.

ودخل هداف فريق ليفربول صلاح كبديل في مجريات الشوط الثاني من اللقاء، لكنه لم يقدم المستوى البدني المعتاد عليه في المباراة، لتزداد حوله الشكوك بشأن جاهزيته للمشاركة مع منتخب بلاده أمام السنغال.

ويستعد منتخب مصر “الفراعنة” لمواجهة السنغال ” أسود الترانغا”، في التصفيات القارة الأفريقية المؤهلة لمونديال كأس العالم 2022 في ال25 من شهر مارس/ آذار الجاري.

(المصدر: وطن + روسيا اليوم)

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