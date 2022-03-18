الهدهد

فخ روسي باتصال وهمي من رئيس الوزراء الأوكراني يورط وزير الدفاع البريطاني!

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 18 مارس، 2022آخر تحديث: 18 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال watanserb.com
رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال

وطن – كشف وزيرا الدفاع بن والاس والداخلية بريتي باتيل البريطانيان، عن تعرضهما لمحاولة احتيال من قبل شخص، حاول إيهامهم أنه رئيس الوزراء الأوكراني.

وقال وزير الدفاع البريطاني بن والاس في تدوينة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر”، أن شخصا اتصل به وزعم أنه رئيس وزراء أوكرانيا، وطرح عدة أسئلة مضللة، قبل أن يكتشف زيفه.

وفي تغريدة لاحقة، ووصف بن والاس الاتصال بـ”الحيلة القذرة”، متهما روسيا بأنها تسعى بكل الوسائل للتغطية على انتهاكاتها ضد الأوكرانيين.

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وفي وقت لاحق، كشفت وزيرة الداخلية بريتي باتيل أنها تلقت مكالمة مشابهة هذا الأسبوع.

ووفقا لصحيفة “التايمز” البريطانية، فقد تم إجراء مكالمة الفيديو مع وزير الدفاع بعد إرسال بريد إلكتروني. يُزعم أنه تم إرساله من أحد المساعدين في السفارة الأوكرانية، إلى إدارة حكومية ثم إرساله إلى وزارة الدفاع.

وتم إجراء المكالمة وتم إرسال السيد والاس إلى Teams إلى “رئيس وزراء أوكرانيا” ، متظاهرًا بعلم البلد خلفه.

مكالمة طويلة

ووفقا للصحيفة، فقد انطوى الزعم على بن والاس، الى درجة أنه تحدث من هاتفه المحمول طوال 10 دقائق الى من أوهمه بأنه رئيس الوزراء الأوكراني فعلا. مع أن كل منهما كان يرى الآخر على شاشة الهاتف، لأن الاتصال كان “فيديوي” النوع. وخلاله طرح المحتال “أسئلة مضللة، أثارت شكوكه، فأنهى الحديث”.

وذكر والس للصحيفة أن المحتال: “بدا مثل رئيس الوزراء (أي يشبهه) وظهر خلفه علم أوكرانيا. ومن الواضح أنه كان يحاول خداعنا” وأن منتحل شخصية “دينيس شميهال” سأله عما إذا كانت المملكة المتحدة سترسل سفنا حربية إلى البحر الأسود. وعما اذا كانت ستوقع اتفاقية أمنية محتملة. اضافة الى أسئلة عما إذا كان ينبغي لأوكرانيا الحصول على أسلحة نووية.

كما سأله ناصب الفخ عن احتمال أن تتخلى أوكرانيا عن طموحها للانضمام إلى الناتو وأن تصبح دولة محايدة.

وعبرت “التايمز” عن اعتقادها بأن طلب الاتصال بدأ عبر رسالة بريد إلكتروني احتيالية. زعم كاتبها أنها من مساعد في السفارة الأوكرانية بلندن، ثم تم إرسال الطلب من إدارة حكومية في المملكة المتحدة إلى وزارة الدفاع.

وقالت الصحيفة إن مصادر رفيعة المستوى في وزارة الدفاع تخشى من أن موسكو قد تحاول التوفيق بين تعليقات والاس في محاولة لإحراجه.

وأمر بإجراء تحقيق فوري لمعرفة كيف تمكن المحتال من التحدث إليه.

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المصدر
تويتر - متابعات
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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 18 مارس، 2022آخر تحديث: 18 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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