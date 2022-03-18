الهدهد

صورة تروج لـ”المثلية الجنسية” في منهاج رياض الأطفال في الأردن تثير ضجة! (شاهد)

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 18 مارس، 2022آخر تحديث: 18 مارس، 2022
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المثلية الجنسية في الأردن watanserb.com
موجة غضب في الأردن عقب تداول صفحة من كتاب اللغة العربية لإحدى فصول رياض الاطفال يروج لـ"المثلية الجنسية"

وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بموجة غضب عقب تداول صفحة من كتاب اللغة العربية لإحدى فصول رياض الاطفال يروج لـ”المثلية الجنسية”.

ووفقا لما هو متداول، فقد ورد في إحدى الأنشطة التدريبية على حرف “الثاء” صورة لطفلين متطابقين في الزي والحركة. مدرج تحتها كلمة “مثلي”. دون التوضيح بأن القصد هو المثلية الجنسية أم التشابه في الزي.

الكلمة الواردة في النشاط المدرسي أثارت حفيظة العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين استنكروا الواقعة وطالبوا بإجراء تحقيق حول الأمر ومعاقبة المسؤول.

التربية توضح 

من جانبها، نفت وزارة التربية والتعليم، صحة وجود الصورتين المتداولتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أنّها ضمن أحد الكتب لرياض الأطفال في الأردن.

وقال مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية في وزارة التربية والتعليم صالح العمري ، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن الصورتين المتداولتين غير موجودتين في كتب رياض الأطفال الأردنية. مبينا أن إحدى الصورتين، تحمل خطأ لغويا فاضحا، وأن الاخرى تحاول الترويج للمثلية الجنسية. مشيراً أن الوزارة لا تقبل مثل هذه الأشياء وترفضها.

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واشار إلى أن هاتين الصورتين موجودتان في مناهج غير أردنية، وأنه تم “تلفيقها” على أنها في الأردن.

وطالب مروجي الإشاعة بنشر اسم الكتاب وضمن منهاج أي مدرسة أو روضة. مبيناً أن البعض يحاول تشويه صورة المناهج من فترة لأخرى.

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المصدر
متابعات وطن
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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 18 مارس، 2022آخر تحديث: 18 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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