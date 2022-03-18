صورة تروج لـ”المثلية الجنسية” في منهاج رياض الأطفال في الأردن والتربية توضح (شاهد)

وطن – ضجت مواقع التواصل الاجتماعي في الأردن، بموجة غضب عقب تداول صفحة من كتاب اللغة العربية لإحدى فصول رياض الاطفال يروج لـ”المثلية الجنسية”.

ووفقا لما هو متداول، فقد ورد في إحدى الأنشطة التدريبية على حرف “الثاء” صورة لطفلين متطابقين في الزي والحركة. مدرج تحتها كلمة “مثلي”. دون التوضيح بأن القصد هو المثلية الجنسية أم التشابه في الزي.

الكلمة الواردة في النشاط المدرسي أثارت حفيظة العديد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين استنكروا الواقعة وطالبوا بإجراء تحقيق حول الأمر ومعاقبة المسؤول.

من جانبها، نفت وزارة التربية والتعليم، صحة وجود الصورتين المتداولتين عبر مواقع التواصل الاجتماعي على أنّها ضمن أحد الكتب لرياض الأطفال في الأردن.

وقال مدير إدارة المناهج والكتب المدرسية في وزارة التربية والتعليم صالح العمري ، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إن الصورتين المتداولتين غير موجودتين في كتب رياض الأطفال الأردنية. مبينا أن إحدى الصورتين، تحمل خطأ لغويا فاضحا، وأن الاخرى تحاول الترويج للمثلية الجنسية. مشيراً أن الوزارة لا تقبل مثل هذه الأشياء وترفضها.

واشار إلى أن هاتين الصورتين موجودتان في مناهج غير أردنية، وأنه تم “تلفيقها” على أنها في الأردن. مطالبا مروجي الإشاعة بنشر اسم الكتاب وضمن منهاج أي مدرسة أو روضة. مبيناً أن البعض يحاول تشويه صورة المناهج من فترة لأخرى.

(المصدر: فيسبوك – وطن)

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