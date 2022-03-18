سلطنة عمان تكشف عن تنسيق لاستضافة بعض المنتخبات المتأهلة لكأس العالم في قطر 2022

وطن – كشف باسل بن أحمد الرواس، وكيل وزارة الثقافة والرياضة في سلطنة عمان، بأن السلطنة ستستقطب مجموعة من المنتخبات المتأهلة إلى بطولة كأس العالم في قطر 2022.

وقال “الرواس” خلال البرنامج الحواري “مع الشباب” الذي يبثه التلفزيون العماني، إن هناك تنسيقًا مع الاتحاد العماني لكرة القدم لاستقطاب مجموعة من المنتخبات المتأهلة إلى بطولة كأس العالم في قطر 2022 لإقامة معسكرات لها قبل انطلاق البطولة.

وأكد على أنه تم إعداد المرافق الرياضية لهذه المنتخبات بمواصفات مطابقة للمواصفات الدولية.

سعادته يذكر أن هناك تنسيقًا مع الاتحاد العماني لكرة القدم لاستقطاب مجموعة من المنتخبات المتأهلة إلى بطولة كأس العالم في قطر 2022 لإقامة معسكرات لها قبل انطلاق البطولة وتم إعداد المرافق الرياضية لهذه المنتخبات بمواصفات مطابقة للمواصفات الدولية. pic.twitter.com/x5Iv4YziAC — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 17, 2022

إنجازات عديدة في سلطنة عمان

في حين أوضح أن سلطنة عمان حققت العديد من الإنجازات على المستويين الإقليمي والدولي، واستضافت العديد من البطولات الآسيوية والدولية.

وشدد “الرواس” على أن حكومة سلطنة عمان تولي اهتمامًا بالغًا في الرياضة وتسعى لتطويرها في كافة المجالات. من خلال مواصلة البناء والتطوير والاستفادة من التجارب السابقة. موضحًا أن القطاع الرياضي يمتلك قاعدة جيدة للانطلاق منها وفق استراتيجيات وخطط جديدة.

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كما أوضح بأنه يتم العمل الآن على تحديث الرياضة العمانية حتى تتواكب مع رؤية “عمان 2040” وتُلخص في أربعة محاور هي: مجتمع صحي نشط ومؤسسات رياضية ممكنة اقتصاديا. وهيئات رياضية محوكمة ورياضة تخدم البيئة وتحافظ عليها، وجميع هذه المحاور لها أهداف واضحة.

بينما أشار “الرواس” إلى أنه يوجد مجموعة من اللاعبين الواعدين في مختلف الرياضات الفردية والجماعية في سلطنة عمان ويمكنهم تحقيق ميداليات أولمبية. وهناك مشروع لوزارة الثقافة والرياضة والشباب نعمل من خلاله بالتعاون مع مختلف الاتحادات لاستهداف مجموعة من الرياضيين الشباب. الذي حققوا مراكز متقدمة خلال الفترة الماضية وتم اختيارهم بعناية ودقة لتحضيرهم ودعمهم لأولمبياد باريس وأولمبياد لوس أنجلوس.

وأوضح خلال حديثه على أن توجيهات السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب تؤكد على الاهتمام بالاستثمار والتسويق وتشجيع الفرص في القطاع الرياضي والتواصل مع الشركات لدعم المؤسسات والأندية الرياضية.

وستقام بطولة كأس العالم 2022 في قطر في الفترة من 21 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 18 ديسمبر/كانون الاول 2022.

ومن المنتظر أن تكون المباراة الأولى يوم الإثنين 21 نوفمبر/تشرين الثاني، بمشاركة الدولة المضيفة قطر على ملعب البيت في الخور.

بينما سيكون النهائي يوم 18 ديسمبر/كانون الاول على ملعب لوسيل، والذي سيصادف أيضًا اليوم الوطني لدولة قطر.

(المصدر: تويتر – وطن)

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