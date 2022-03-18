سباب ومشاجرات ومطاعم منفصلة.. آثار الغزو الروسي لأوكرانيا تنتقل للسياح في فنادق مصر

وطن – كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية بأن آثار الغزو الروسي لأوكرانيا انتقلت للفنادق المصرية التي يقيم فيها سائحين روس وأوكرانيين بعدما علقوا هناك منذ بداية الغزو.

ووفقا للصحيفة التي استطلعت آراء العديد من السائحين الروس والاوكرانيين في ثلاث منتجعات في مدينة شرم الشيخ. فإنه على مدار الأسابيع الثلاث الماضية، شهدت هذه المنتجعات أجواء من التوتر والعداوة.

ونقلت الصحيفة عن رجل أوكراني أنه شاهد امرأة روسية ترتدي قميصا عليها علم بلادها تحدق في سائحة أوكرانية في ردهة الفندق، ثم تبادلتا السباب بالألفاظ القبيحة.

وأشارت إلى أنه قبل أسبوعين، وقعت مشاجرة بين رجل روسي وامرأة أوكرانية، دفعت إدارة الفندق إلى استدعاء الشرطة. التي قررت نقل أحدهم إلى فندق آخر، لمنع تكرار المشاجرة.

وأكد موظفون أن المنتجعات عرضت وجبات مجانية وامتيازات أخرى لإقناع الأوكرانيين والروس بتناول الطعام في مطاعم منفصلة.

وقالت الصحيفة إن السائحين الأوكرانيين سيرجي فيسوشين، 58 عامًا، وألينا فيسوشينا، 43 عامًا، حاولا تقليل خوفهم للقيام بدورهم في حرب المعلومات، بعد عجزهما عن العودة إلى ديارهما في كاميانسك.

وقالا إنهما اقتربا من السياح الروس، في محاولة لشرح ما يجري، لكن الروس الذين التقوا بهم مثل بافيل، 35 عامًا رد عليهما قائلا: “بشكل عام، أنا أؤيد جانب الحكومة الروسية. علينا حماية أنفسنا”.

ووفقا للصحيفة، فإنه بالرغم من موقف بافيل، كان هناك بعض الروس الذين لا يصدقون دعاية الكرملين والتي يشاهدونها على التلفزيون الحكومي.

وقال مايك، 30 عامًا، الذي يعمل في شركة أدوية مقرها موسكو، إن مجموعة من السياح الأوكرانيين اقتربوا منه وعرضوا عليه صور المذبحة التي ترتكبها القوات الروسية في بلادهم.

وأضاف: “لم أقل شيئًا. لم يكن لدي أي كلمات لشرح ذلك. عانقتهم للتو”.

تمديد إقامة الأوكرانيين مجانًا

ولفتت الصحيفة إلى أن الحكومة المصرية أمرت الفنادق من فئة نجمتين وثلاث نجوم على البحر الأحمر بتمديد إقامة الضيوف الأوكرانيين مجانًا. بينما طُلب من المنتجعات 5 نجوم تقديم أسعار خاصة أو النقل إلى أماكن إقامة أرخص.

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وأكدت الصحيفة على أن ذلك كان مصدر ارتياح للسياح، لكنه كان بمثابة ضربة للفنادق التي تضررت بالفعل بشدة من الوباء، والتي وعدتها الحكومة بتعويض قدره 10 دولارات فقط لكل ضيف أوكراني في الليلة.

وأوضحت الصحيفة أن الحرب في أوكرانيا تعتبر أحدث الضربات التي تعرضت لها السياحة في مصر، منذ ثورة 2011. والتفجير الإرهابي لطائرة ركاب روسية عام 2015 بعد مغادرتها شرم الشيخ. مما أدى إلى حظر لمدة ست سنوات للرحلات المباشرة؛ ووباء فيروس كورونا.

وقال أشرف شريف، مدير المبيعات في سلسلة فنادق البحر الأحمر في شرم والغردقة: “إذا تحدثت إلى المصريين، فإنهم سيكونون أكثر حزنًا من الأوكرانيين أنفسهم. لأن هذه المدينة تعتمد على السياحة فقط”.

إقامة طويلة الأمد في مصر

يتطلع بعض السائحين من البلدين لإقامة إقامة طويلة الأمد في مصر حتى تتضح الأمور حول الحرب. باعتبار أن مصر أرخص من العديد من الخيارات الأخرى.

وقال أندري باناجوشين، الدبلوماسي الأوكراني السابق الذي يعيش في شرم الشيخ. إنه وسكان أوكرانيون آخرون تلقوا طلبات من مواطنين يبحثون عن إيجارات طويلة الأجل.

ومع بداية الغزو، قال مسؤولو السفارة الأوكرانية إن حوالي 11 ألف أوكراني كانوا يقيمون في شرم و9000 آخرين في الغردقة.

وتضاءلت هذه الأرقام منذ ذلك الحين حيث نسقت مصر رحلات إجلاء إلى أوروبا. كما يقدر عدد السياح الروس العالقين بعشرات الآلاف.

وفي الأوقات العادية، توفر شواطئ مصر للروس والأوكرانيين ملاذًا شاملاً للهروب من البرد القارس والمناخ الشتوي بأسعار أقل من أي دولة أخرى.

(المصدر: نيويورك تايمز – ترجمة وطن)

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