“ثنائي الثورة المضادة” .. غضب واسع بعد لقاء بشار الأسد وحكام الإمارات

وطن – أثارت زيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد، الجمعة، إلى الإمارات، ولقائه ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وحاكم دبي محمد بن راشد، غضباً واسعاً بين النشطاء والكُتّاب، واصفين اللقاء بأنه “لقاء ثنائي الثورة المضادة” .

وجاءت زيارة بشار الأسد إلى الإمارات، بالتزامن مع الذكرى الحادية عشرة للثورة السورية، وهي أول زيارة يقوم بها “الاسد” لدولة عربية منذ اندلاع الثورة.

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وفي تعليقه على اللقاء، قال د.عبدالله العودة، الأمين العام لحزب التجمع الوطني: “بشار الأسد ومحمد بن زايد.. ثنائي الثورة المضادة.. يجمع بينهم كره الشعوب وكره قراراتها وكره حريتها في الاختيار.. يبدو أن ابن زايد يرى في الحلف الروسي أمان في حالة قرر أن يجرّب الكيماوي والبراميل المتفجرة على شعبه.. بشار الأسد نموذجه النهائي”.

من جهته، قال الكاتب الصحفي الأردني ياسر أبوهلالة: “المجرم الوضيع #بشار_الأسد في #ذكرى_الثورة_السورية_11 يزور #الإمارات ويلتقي نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم. المفروض أن يكون مكانه محكمة الجنايات الدولية !”.

المجرم الوضيع #بشار_الأسد في #ذكرى_الثورة_السورية_11 يزور #الإمارات ويلتقي نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم. المفروض أن يكون مكانه محكمة الجنايات الدولية ! pic.twitter.com/EvRgEf51G5 — ياسر أبوهلالة (@abuhilalah) March 18, 2022

بينما قال الكاتب الصحفي ياسر الزعاترة في معرض تعليقه على الزيارة: “نظام بشار يحتفل بزيارة الإمارات كأنها “فتح” عظيم!. هل ثمّة صلة بين “اتفاقات أبراهام” وبين الرئيس “الممانع”؟!. إذا سألت عن هدف الزيارة؛ سيُقال: إبعاده عن إيران. كذلك سيّده بوتين، مع أن إيران ستفرح بالزيارة. ولو سألت بشار شخصيا، فسيقول إنها إعلان انتصار على “المؤامرة الكونية”!”.

نظام بشار يحتفل بزيارة الإمارات كأنها "فتح" عظيم! هل ثمّة صلة بين "اتفاقات أبراهام" وبين الرئيس "الممانع"؟! إذا سألت عن هدف الزيارة؛ سيُقال: إبعاده عن إيران. كذلك سيّده بوتين، مع أن إيران ستفرح بالزيارة. ولو سألت بشار شخصيا، فسيقول إنها إعلان انتصار على "المؤامرة الكونية"! — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) March 18, 2022

كما غرّد الإعلامي السوري عمر مدنية قائلاً: “المجرم بشار الاسد الذي قتل وهجر الملايين من السوريين يُستقبل استقبال الابطال في الامارات.. الخنازير على اشكالها تقع”.

المجرم بشار الاسد الذي قتل وهجر الملايين من السوريين يُستقبل استقبال الابطال في الامارات.. الخنازير على اشكالها تقع — عمر مدنيه (@Omar_Madaniah) March 18, 2022

أما الناشط اليمني أسعد الشرعي فغرّد: “إيش الغريب؟. بشار إرهابي وأمير حرب وكل الإرهابيين وامراء الحروب لهم علاقة بامارات السوء ويزورها سراً وعلانية . ليس الغريب ان بشار زار الإمارات ، سيكون الأمر غريباً لو انه لم يزورها”.

عاجل | رويترز عن الرئاسة السورية: الرئيس #بشار_الأسد زار الإمارات والتقى بحاكم #دبي .

ويش الغريب ؟

بشار إرهابي وأمير حرب وكل الإرهابيين وامراء الحروب لهم علاقة بامارات السوء ويزورها سراً وعلانية .

ليس الغريب ان بشار زار الإمارات ، سيكون الأمر غريباً لو انه لم يزورها. — أسعد الشرعي (@ASSADALSHAREEY9) March 18, 2022

ولم تكن زيارة بشار الأسد إلى الإمارات ولقائه حكامها معلن عنها مسبقاً.

ووصل بشار الأسد الإمارات في الجمعة، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار دبي الدولي، منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وفي لقائين منفصلين، التقى بشار الأسد بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور عدد من المسؤولين الإماراتيين .

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