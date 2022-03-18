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“ثنائي الثورة المضادة” .. غضب واسع بعد لقاء بشار الأسد وحكام الإمارات

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 18 مارس، 2022آخر تحديث: 18 مارس، 2022
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بشار الأسد يلتقي محمد بن زايد watanserb.com
بشار الأسد يلتقي محمد بن زايد في الإمارات

وطن – أثارت زيارة رئيس النظام السوري بشار الأسد، الجمعة، إلى الإمارات، ولقائه ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وحاكم دبي محمد بن راشد، غضباً واسعاً بين النشطاء والكُتّاب، واصفين اللقاء بأنه “لقاء ثنائي الثورة المضادة” .

وجاءت زيارة بشار الأسد إلى الإمارات، بالتزامن مع الذكرى الحادية عشرة للثورة السورية، وهي أول زيارة يقوم بها “الاسد” لدولة عربية منذ اندلاع الثورة.

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وفي تعليقه على اللقاء، قال د.عبدالله العودة، الأمين العام لحزب التجمع الوطني: “بشار الأسد ومحمد بن زايد.. ثنائي الثورة المضادة.. يجمع بينهم كره الشعوب وكره قراراتها وكره حريتها في الاختيار.. يبدو أن ابن زايد يرى في الحلف الروسي أمان في حالة قرر أن يجرّب الكيماوي والبراميل المتفجرة على شعبه.. بشار الأسد نموذجه النهائي”.

من جهته، قال الكاتب الصحفي الأردني ياسر أبوهلالة: “المجرم الوضيع #بشار_الأسد في #ذكرى_الثورة_السورية_11 يزور #الإمارات ويلتقي نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم. المفروض أن يكون مكانه محكمة الجنايات الدولية !”.

بينما قال الكاتب الصحفي ياسر الزعاترة في معرض تعليقه على الزيارة: “نظام بشار يحتفل بزيارة الإمارات كأنها “فتح” عظيم!. هل ثمّة صلة بين “اتفاقات أبراهام” وبين الرئيس “الممانع”؟!. إذا سألت عن هدف الزيارة؛ سيُقال: إبعاده عن إيران. كذلك سيّده بوتين، مع أن إيران ستفرح بالزيارة. ولو سألت بشار شخصيا، فسيقول إنها إعلان انتصار على “المؤامرة الكونية”!”.

كما غرّد الإعلامي السوري عمر مدنية قائلاً: “المجرم بشار الاسد الذي قتل وهجر الملايين من السوريين يُستقبل استقبال الابطال في الامارات.. الخنازير على اشكالها تقع”.

أما الناشط اليمني أسعد الشرعي فغرّد: “إيش الغريب؟. بشار إرهابي وأمير حرب وكل الإرهابيين وامراء الحروب لهم علاقة بامارات السوء ويزورها سراً وعلانية . ليس الغريب ان بشار زار الإمارات ، سيكون الأمر غريباً لو انه لم يزورها”.

ولم تكن زيارة بشار الأسد إلى الإمارات ولقائه حكامها معلن عنها مسبقاً.

ووصل بشار الأسد الإمارات في الجمعة، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار دبي الدولي، منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

وفي لقائين منفصلين، التقى بشار الأسد بولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، وحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور عدد من المسؤولين الإماراتيين .

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المصدر
تويتر - رصد ومتابعة وطن
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صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 18 مارس، 2022آخر تحديث: 18 مارس، 2022
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صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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