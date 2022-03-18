رياضة

توماس بارتي نجم أرسنال الإنجليزي يُشهر إسلامه على يد أحد المشايخ (صور)

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 18 مارس، 2022آخر تحديث: 18 مارس، 2022
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توماس بارتي نجم أرسنال واعتناقه الإسلام watanserb.com
توماس بارتي نجم أرسنال واعتناقه الإسلام

وطن – أشهر نجم فريق أرسنال الغاني توماس بارتي البالغ من العمر 28 عاماً، الخميس، إسلامه على يد أحد المشايخ داخل المركز الإسلامي في العاصمة البريطانية لندن.

توماس بارتي يشهر إسلامه

وأعلن الشيخ محمد الأزهري خطيب وباحث العلوم الشرعية في العاصمة البريطانية لندن، أن النجم الغاني توماس بارتي قد تواجد في مركز الإسلامي مشهراً إسلامه.

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، صور النجم الغاني توماس بارتي مدافع نادي أرسنال ” المدفعجية”، أثناء إعلان إسلامه داخل أحد المراكز الإسلامية في العاصمة لندن، وسط احتفال وتهنئة من قبل الجماهير والشخصيات الرياضية في العالم العربي والإسلامي.

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وجاءت خطوة النجم الغاني، بعد دخول اللاعبين الإيفواري فرانك كيسيه، والهولندي كلارنس سيدورف الإسلام خلال الأشهر القليلة الماضية.

توماس بارتي في صفوف أرسنال 

وانضم النجم الغاني إلى صفوف فريق أرسنال الإنجليزي في صيف عام 2020، قادماً من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني الذي خاض معه 188 مباراة مسجلاً 16 هدفاً، في صفقة بلغت قيمتها 45 مليون جنيه إسترليني.

كما ولعب خلال مسيرته الاحترافية قبل القدوم إلى فريق أرسنال الإنجليزي، معارا مع فريق ريال مايوركا وألميريا الإسبانيين.

بينما يتمتع الغاني توماس بارتي بلياقة بدنية قوية وكذلك المهارة العالية.

أما على صعيد المشاركة الدولية مع منتخب غانا فقد شارك معه في 40 مباراة دولية.

خسارة أرسنال النقاط المهمة أمام ليفربول

وتلقى فريق أرسنال الإنجليزي ” المدفعجية” هزيمة نظيفة على أرضه أمام منافسه ليفربول ” الريدز”، بهدفين دون رد .

جاء ذلك لحساب الجولة ال27 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واحتل فريق أرسنال المركز الرابع برصيد 51 نقطة، وسط المنافسة الشديدة على المركز مع مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر”. وبفارق كبير عن المتصدر مانشستر سيتي برصيد 70 نقطة للموسم الجاري.

 

المصدر
تويتر - متابعات وطن
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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 18 مارس، 2022آخر تحديث: 18 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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