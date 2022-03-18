توماس بارتي نجم أرسنال الإنجليزي يُشهر إسلامه على يد أحد المشايخ (صور)

وطن – أشهر نجم فريق أرسنال الغاني توماس بارتي البالغ من العمر 28 عاماً، الخميس، إسلامه على يد أحد المشايخ داخل المركز الإسلامي في العاصمة البريطانية لندن.

توماس بارتي يشهر إسلامه

وأعلن الشيخ محمد الأزهري خطيب وباحث العلوم الشرعية في العاصمة البريطانية لندن، أن النجم الغاني توماس بارتي قد تواجد في مركز الإسلامي مشهراً إسلامه.

– بعد كيسيه وسيدورف, توماس بارتي يعتنق الإسلام, الحمد الله والله يثبتهم ويقوي إيمانهم يا رب ♥ pic.twitter.com/71in8SDPK3 — راتب يبرودي – Rateb Yabroudi (@rateb_yabroudi) March 17, 2022

وتداول النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، صور النجم الغاني توماس بارتي مدافع نادي أرسنال ” المدفعجية”، أثناء إعلان إسلامه داخل أحد المراكز الإسلامية في العاصمة لندن، وسط احتفال وتهنئة من قبل الجماهير والشخصيات الرياضية في العالم العربي والإسلامي.

وجاءت خطوة النجم الغاني، بعد دخول اللاعبين الإيفواري فرانك كيسيه، والهولندي كلارنس سيدورف الإسلام خلال الأشهر القليلة الماضية.

توماس بارتي في صفوف أرسنال

وانضم النجم الغاني إلى صفوف فريق أرسنال الإنجليزي في صيف عام 2020، قادماً من نادي أتلتيكو مدريد الإسباني الذي خاض معه 188 مباراة مسجلاً 16 هدفاً، في صفقة بلغت قيمتها 45 مليون جنيه إسترليني.

كما ولعب خلال مسيرته الاحترافية قبل القدوم إلى فريق أرسنال الإنجليزي، معارا مع فريق ريال مايوركا وألميريا الإسبانيين.

بينما يتمتع الغاني توماس بارتي بلياقة بدنية قوية وكذلك المهارة العالية.

أما على صعيد المشاركة الدولية مع منتخب غانا فقد شارك معه في 40 مباراة دولية.

وتلقى فريق أرسنال الإنجليزي ” المدفعجية” هزيمة نظيفة على أرضه أمام منافسه ليفربول ” الريدز”، بهدفين دون رد .

جاء ذلك لحساب الجولة ال27 المؤجلة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

اعتنق لاعب خط وسط أرسنال توماس بارتي الإسلام ، ما شاء الله تبارك الله pic.twitter.com/0wcCYhNb3f — حامد العلي (@Hamed_Alali) March 18, 2022

واحتل فريق أرسنال المركز الرابع برصيد 51 نقطة، وسط المنافسة الشديدة على المركز مع مانشستر يونايتد “الشياطين الحمر”. وبفارق كبير عن المتصدر مانشستر سيتي برصيد 70 نقطة للموسم الجاري.