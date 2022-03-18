بشار الأسد في أحضان حكام الإمارات في أوّل زيارة لدولة عربية منذ اندلاع الثورة السورية (شاهد)

وطن – استقبل حكام دولة الإمارات الجمعة، الرئيس السوري بشار الأسد، في زيارة هي الأولى التي يقوم بها لدولة عربية منذ اندلاع الثورة السورية وبالتزامن مع ذكراها الحادية عشرة.

ووصل بشار الأسد الأمارات في الجمعة، حيث كان في استقباله لدى وصوله مطار دبي الدولي، منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة.

بشار الأسد يلتقي محمد بن زايد

ونشرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، فيديو، يوثق جانبا، من لقاء ولي عهد أبوظبي محمد بن زايد، الرئيس السوري بشار الأسد.

#محمد_بن_زايد يستقبل الرئيس #بشار_الأسد والتي تأتي في إطار الحرص المشترك على مواصلة التشاور والتنسيق الأخوي بين البلدين حول مختلف القضايا .. معرباً سموه عن تمنياته أن تكون هذه الزيارة فاتحة خير وسلام واستقرار لسوريا الشقيقة والمنطقة جمعاء.#فيديو_وام https://t.co/d9SSBJ1jxr pic.twitter.com/pqrhzgdGac — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) March 18, 2022

وقالت الوكالة إن “الزيارة تأتي في إطار الحرص المشترك على مواصلة التشاور والتنسيق الأخوي بين البلدين حول مختلف القضايا .. معرباً سموه عن تمنياته أن تكون هذه الزيارة فاتحة خير وسلام واستقرار لسوريا الشقيقة والمنطقة جمعاء”.

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وناقش الجانبان خلال اللقاء عددا من القضايا محل الاهتمام المشترك “وتأكيد الحفاظ على وحدة الأراضي السورية وانسحاب القوات الأجنبية إضافة إلى دعم سوريا وشعبها الشقيق سياسياً وإنسانياً للوصول إلى حل سلمي لجميع التحديات التي يواجهها”.وفق الوكالة

وأكد محمد بن زايد آل نهيان أن “سوريا الشقيقة تعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن العربي وأن دولة الإمارات حريصة على تعزيز التعاون معها بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق نحو الاستقرار والتنمية”.بحسب “وام”

كما تبادلا وجهات النظر وموقف البلدين تجاه مجمل القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

بشار الأسد يلتقي محمد بن راشد

كما التقى بشار الأسد، حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم .

وقالت (وام) عن اللقاء إنّه جرى في استراحة “آل مكتوم” فيي المرموم بدبي.

وتناول اللقاء -وفق الوكالة- “مجمل العلاقات بين البلدين وآفاق توسيع دائرة التعاون بما يرقى إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين نحو المستقبل”.

كما تطرق النقاش إلى استعراض الأوضاع الراهنة في سوريا، وكذلك مختلف المستجدات على الساحتين العربية والدولية، ومجمل الموضوعات محل الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم “حرص دولة الإمارات على اكتشاف مسارات جديدة للتعاون البنّاء مع سوريا، ورصد الفرص التي يمكن من خلالها دفع أوجه التعاون المختلفة قُدماً بما يحقق مصالح الشعبين الشقيقين”. بحسب ما ذكرت الوكالة

#محمد_بن_راشد يستقبل الرئيس بشار الأسد وذلك في استراحة سموه في المرموم بدبي، حيث تناول اللقاء مجمل العلاقات بين البلدين وآفاق توسيع دائرة التعاون بما يرقى إلى مستوى تطلعات الشعبين الشقيقين نحو المستقبل.#وام https://t.co/gYQJ1J0tV3 pic.twitter.com/hwEG6t9dgG — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) March 18, 2022

وفي نوفمبر 2021، استقبل رئيس النظام السوري بشار الأسد، وزير خارجية الإمارات الشيخ عبدالله بن زايد، وهو أرفع مسؤول إماراتي يزور سوريا منذ عشر سنوات منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد عام 2011.

الرئيس السوري بشار الاشد يستقبل وزير الخارجية الاماراتي عبد الله بن زايد ويقول ان #الامارات وقفت دائما الى جانب الشعب السوري. pic.twitter.com/VTKNAeASCn — ZaidBenjamin زيد بنيامين (@ZaidBenjamin5) November 9, 2021

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