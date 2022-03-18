اعتراض مراسلات تكشف أن الجنود الروس يطلقون النار على أرجلهم لتجنب القتال في أوكرانيا

وطن – قالت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية إن الجنود الروس يشعرون بالإحباط لدرجة أنهم يبحثون عن ذخيرة أوكرانية لإطلاق النار على أرجلهم، بينما يفر آخرون إلى الغابة.

وأكدت الصحيفة على أنه مع ورود أنباء عن عقوبات قاسية تنتظر الجنود الذين فروا من الميدان عائدين إلى روسيا. وأفادت الأنباء أن البعض يتخذ إجراءات صارمة من أجل الهروب من القتال.

وأشارت الصحيفة إلى أن محادثة تم اعتراضها للقوات الروسية تشير إلى أن القوات الروسية اليائسة “تبحث عن ذخيرة أوكرانية لإطلاق النار على ساقيها والذهاب إلى المستشفى”.

وفي محادثة أخرى تم اعتراضها ونُشرت يوم السبت (12 آذار / مارس) ، سُمع جندي روسي يقول: “إنهم يطلقون النار علينا لمدة 14 يومًا. نحن خائفون. نسرق الطعام ، ونقتحم المنازل. إنهم يقتلون المدنيين”.

وأضاف: “الضباط الروس يطلقون النار على أرجلهم ليعودوا إلى منازلهم. هناك جثث في كل مكان. لقد جمعوا ثماني عربات حمولة200 شخص.”

معنويات القوات الروسية محبطة

وتأتي هذه الأخبار وفقًا لتقارير أمريكية ، فإن معنويات القوات الروسية محبطة للغاية لدرجة أنها تتخلى عن مركباتها وتتجه نحو الغابة .

وأدت الحاجة الروسية إلى رفع معنويات الجيش إلى قرار دفع حوالي 20 من كبار الجنرالات للاقتراب من الجبهة في أوكرانيا.

وقد أدى ذلك إلى بعض الظروف المؤسفة للجيش الروسي ، حيث فقد أربعة من كبار الجنرالات حياتهم في القتال ، مع مقتل ما لا يقل عن عشرة من كبار القادة أثناء القتال.

وقالت إيفلين فاركاس، كبيرة مسؤولي البنتاغون لروسيا وأوكرانيا خلال رئاسة أوباما: “إن مثل هذه الخسائر تؤثر على الروح المعنوية وتماسك الوحدة ، خاصة وأن هؤلاء الجنود لا يفهمون سبب قتالهم”.

وتاتي هذه الأنباء، في وقت قالت صحيفة “ميرور” البريطانية إن الجنود الروس المشاركين في الغزو يتراجعون للدفاع عن خطوط الإمداد حيث توقف غزوهم لأوكرانيا في ظل “الهجمات المضادة المستمرة”.

الخسائر الروسية

وقالت المخابرات العسكرية البريطانية والجيش الأوكراني إن الروس تكبدوا خسائر فادحة تقدر بحوالي 7000، وفقًا للولايات المتحدة ، مع مواجهة جيش فلاديمير بوتين لمقاومة شديدة.

وغردت وزارة الدفاع أنه “لا تزال المشاكل اللوجستية تعصف بغزو روسيا المتعثر لأوكرانيا”.

وأضافت أن “إن الإحجام عن المناورة عبر البلاد ، والافتقار إلى السيطرة على الجو وقدرات الجسور المحدودة ، تمنع روسيا من إعادة إمداد قواتها الأمامية بشكل فعال حتى بالضروريات الأساسية مثل الغذاء والوقود.”

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وأكدت على أن “الهجمات المضادة الأوكرانية المتواصلة تجبر روسيا على تحويل أعداد كبيرة من القوات للدفاع عن خطوط الإمداد الخاصة بها. هذا يحد بشدة من القدرة الهجومية لروسيا “.

وتباطأ زخم الغزو الذي توقعه بوتين باعتباره عملية عسكرية خاصة لـ “إزالة الغضب” من أوكرانيا. حيث أصبح الروس غير قادرين على الاستيلاء على المدن الرئيسية.

ولفتت الصحيفة إلى أنهم يطوقون العاصمة كييف ببطء. لكنهم مضطرون للقتال من أجل كل شبر من الأرض وتمكن الأوكرانيون من تحصين المدينة بشدة.

وبدلاً من ذلك ، يبدو الآن كما لو أن الروس يحاولون دفع الأوكرانيين إلى الخضوع.

هجمات مضادة

لكن في الوقت نفسه ، تقوم أوكرانيا الآن بشن هجمات مضادة وتضطر موسكو إلى جلب قوات أخرى لخوض القتال. بينما لجأ بوتين أيضًا إلى محاولة جلب مقاتلين أجانب بأجر.

وأضافت: “ينخفض وعيك العام بالموقف. يجب أن يقود شخص ما ، ويجب على شخص ما إطلاق النار.”

من جانبها، قالت مدونة المراقبة عبر الإنترنت “أوريكس”، التي تستخدم فقط مواد مفتوحة المصدر لحساب الخسائر. أنه تم تأكيد تدمير 230 دبابة روسية أو التخلي عنها أو الاستيلاء عليها أو فقدها.

ولفتت إلى أنه من المحتمل أن يكون هذا أقل من الواقع حيث تزعم السلطات الأوكرانية أن 400 دبابة دمرتها.

وقال مسؤول غربي: “من الواضح أن الأمر لا يسير بالطريقة التي خططت لها روسيا “.

وأضاف أنه “لا يقتصر الأمر على عدم السير بالطريقة التي تم التخطيط لها. ولكن حتى مع تكيفهم مع شكل أكثر صرامة من الحرب، فإن هذا يتوقف أيضًا. هذه مقاومة مشجعة للغاية من الأوكرانيين. لا نعرف إلى متى يمكنهم الصمود”.

وتابع:”نأمل أن تكون أطول فترة ممكنة. نحن نعلم أن روسيا تحاول حشد المزيد من القوات لمواصلة الحملة ونرى علامات خروج من بعض الأماكن الهامشية حول روسيا وحدودها. والتي من الواضح أنها لم تكن جزءًا من الخطة الأصلية .

(المصدر: ديلي ستار – وطن)

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