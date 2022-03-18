إلغاء حفل الفنانة روبي في “إكسبو دبي”.. والسبب يثير سخرية الجمهور: “خفي علينا يا مادونا”!

وطن – أثارت الفنانة المصرية روبي، جدلاً واسعاً بإعلانها إلغاء حفلها المقرر إقامته ضمن فعاليات إكسبو دبي. يوم الأحد 20 مارس الجاري.

إقبال غير مسبوق

وقالت روبي في منشور عبر خاصية “الستوري” في “انستجرام”: “نظرا للإقبال غير المسبوق على حفل EXPO DUBAI، قررت إدارة Expo Dubai إلغاء الحفل الذي كان مقرر إقامته يوم 20 آذار. نظرا لعدم استيعاب المكان أكثر من 4 آلاف شخص”.

وتابعت روبي: “حيث أن عدد البطاقات قد تتضاعف بنسبة غير طبيعية وأن دخول الحفلات ببطاقة المعرض. وخوفا على الزائرين وسلامتهم لذلك تم الإلغاء، وهذا للتوضيح، وإن شاء الله نتقابل قريب في حفلة تانية”.

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“خفي علينا يا مادونا”

لكن معظم المتابعين لم يصدقوا الفنانة المصرية، وبدأوا بتعليقاتهم الساخرة فكتب أحدهم: ” خفي علينا يا مادونا “.

وعقب آخر: ” ام كلثوم زمانها، خفي علينا”.

بينما كتبت متابعة في سخرية من أغاني روبي :”

رايحين يسمعو هوبا”.

لما تعمل نفسك شبح!

وفي سياق آخر، شاركت روبي جمهورها فيديو جديد من كواليس مسلسلها الرمضاني القادم “رانيا وسكينة”.

وظهرت الفنانة مع زميلتها مي عمر، وهما تفتحان باباً في مكان ما. ثم تصرخان وتركضان هرباً.

View this post on Instagram A post shared by Ruby (@therubyegy)

وسخرت روبي بالتعليق: “لما تعمل نفسك شبح”.

مسلسل “رانيا وسكينة”

وكشفت قناة “mbc مصر” في وقت لاحق، عن عرضها مسلسل “رانيا وسكينة” عبر شاشتها في موسم مسلسلات رمضان 2022. وهو تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل.

ويشارك الفنانتان الشهيرتان البطولة، أحمد خالد صالح وصبا الرافعي، وأوتاكا، ومحمد رضوان، ونبيل نور الدين، وسليمان عيد.

بينما يعرض لروبي حاليا فيلم “برا المنهج” قصة وإخراج عمرو سلامة، سيناريو وحوار خالد دياب، بطولة ماجد الكدواني، أسماء أبو اليزيد، أحمد خالد صالح ودنيا ماهر.

المصدر: (وطن – انستجرام)

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