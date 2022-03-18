أسوشييتد برس: فاعلية طائرات “بيرقدار” القتالية المميتة في أوكرانيا فاجأت الخبراء العسكريين الغربيين

وطن – قالت وكالة “أسوشييتد برس” الأمريكية، إنه على الرغم من ثلاثة أسابيع من القصف الروسي، حافظت أوكرانيا على دفاع صارم عن مدنها باستخدام طائرات “بيرقدار” بدون طيار تركية الصنع لتنفيذ هجمات منبثقة على الغزاة بفاعلية مميتة فاجأت الخبراء العسكريين الغربيين.

وأكدت الوكالة في تقرير لها على أن الطائرات بدون طيار من طراز Bayraktar TB2 ، والتي تحمل قنابل خفيفة الوزن وموجهة بالليزر، تتفوق عادة في النزاعات منخفضة التقنية ، وقد باعتها تركيا إلى أكثر من اثني عشر دولة. بما في ذلك أذربيجان وليبيا والمغرب وإثيوبيا.

وأشار جاك واتلينج من المعهد الملكي للخدمات المتحدة ومقره لندن، إلى إن الطائرات المسيرة نفذت هجمات ناجحة بشكل غير متوقع في المراحل الأولى من الصراع الأوكراني مع موسكو ، قبل أن يتمكن الروس من إقامة دفاعاتهم الجوية في ساحة المعركة.

وقال أنه “لا ينبغي أن تحدث (TB2) تأثيرًا ذا مغزى لأنها طائرات متوسطة الارتفاع وتحلق ببطء مع توقيع كهرومغناطيسي كبير ومقطع عرضي رادار كبير. والروس لديهم أنظمة دفاع جوي عالية القدرة ، لذا يجب إسقاطها. وأضاف واتلينج: “التضاريس منفتحة للغاية وتوفر تغطية رادارية جيدة”.

وأوضح إن القوات الأوكرانية “كانت تحلق بشكل أساسي على مستوى منخفض ثم تأتي وتهاجمها. لذا فإن إصابتها للأهداف كان مدهشا”.

ومع مرور الوقت، مع زيادة تنظيم الروس ودفعهم لدفاعاتهم الجوية، قال واتلينج إن “حرية استخدام تلك الطائرات بدون طيار تتضاءل. ولذا فإن ما نراه الآن هو أنه يتعين على الأوكرانيين توخي الحذر”.

وفي إفادة للبرلمان في 9 مارس، أشاد وزير الدفاع البريطاني بن والاس بالطائرات بدون طيار. إلى جانب أسلحة أخرى تبرع بها الغرب لأوكرانيا.

وقال: “إحدى الطرق التي يقدمون بها دعمًا جويًا قريبًا أو إطلاق نار فعلي في العمق هي من خلال الطائرات بدون طيار التركية TB2 ، التي تنقل الذخائر إلى مدفعيتها وخطوط إمدادها بالفعل. وهي مهمة للغاية من أجل إبطاء أو عرقلة التقدم الروسي”.

تدمير قافلة قافلة من المركبات العسكرية الروسية

كما حققت الطائرات بدون طيار نجاحًا على وسائل التواصل الاجتماعي. أصبح الفيديو الجوي الذي قاموا به لتدمير المركبات المدرعة الروسية أداة رئيسية في حرب المعلومات في أوكرانيا.

وشارك فاسيل بودنار ، سفير أوكرانيا في تركيا ، مقاطع فيديو لهجمات بطائرات بدون طيار على تويتر. بما في ذلك مقطع يبدو أنه يظهر قافلة من المركبات العسكرية الروسية المدمرة.

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كما تم تحميل مقطع فيديو باستخدام أغنية بعنوان “Bayraktar” – مع أصوات انفجارات موقوتة لتتزامن مع الإيقاع – على موقع YouTube وتشغيله على الراديو الأوكراني.

وقال آرون شتاين ، مدير الأبحاث في معهد أبحاث السياسة الخارجية ومقره الولايات المتحدة ، “ستكون مفيدة في الغالب للجانب الدعائي”. “أثارت مقاطع الفيديو إعجاب الناس لأنه يمكنك رؤية غارة جوية بدقة عالية.”

مبيعات الطائرات بين أوكرانيا وتركيا

وبدأت تركيا بيع طائرات TB2 بدون طيار إلى أوكرانيا في عام 2019 ، واستخدمتها كييف في محاربة الانفصاليين المدعومين من روسيا في منطقة دونباس الشرقية – وهي خطوة وصفتها موسكو بأنها “مزعزعة للاستقرار”.

رفض المسؤولون الأتراك الكشف عن تفاصيل مبيعات الطائرات بدون طيار لأوكرانيا. بما في ذلك عدد الطئرات التي تم توريدها وما إذا كانت كييف يتم إعادة إمدادها.

وتشير تقديرات مستقلة إلى أن عدد TB2s في أوكرانيا يتراوح بين 20 و 50.

من جانبه، مدير برنامج الأبحاث التركي وزميل كبير في معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى في واشنطن العاصمة سونر كاجابتاي: “أعتقد أن تركيا في الواقع في مقدمة هذا الصراع. ولكن ليس في قلب هذا الصراع ، على الأقل ليس علنًا” .

وأضاف أن “سياستها الرسمية فيما يتعلق بالحرب هي ما أسميه الحياد المؤيد لأوكرانيا “. إنها تعمل محايدة. إنها تريد إنهاء الحرب. لكنها تساعد أوكرانيا عسكريًا. … لقد كانت تبيع هذه الطائرات بدون طيار القاتلة إلى أوكرانيا التي يبدو أنها تقوم بعمل رائع “.

قلب ميزان النزاعات في ليبيا

ويعود الفضل إلى TB2 في المساعدة في قلب ميزان النزاعات في ليبيا. وكذلك إلى حليف تركيا أذربيجان في القتال مع القوات المدعومة من أرمينيا في منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها في عام 2020.

كما استخدمت أنقرة الطائرات المسيرة ضد المسلحين الأكراد في تركيا وشمال العراق وكذلك ضد المقاتلين الأكراد في سوريا.

وقال شتاين إنه من المرجح أن يكون لهذه الطائرات بدون طيار الأقل تكلفة تأثير دائم على الحرب كأداة مفيدة للاستنزاف ، فضلاً عن قدرتها على جذب انتباه طائرات العدو الأكثر تكلفة.

وأضاف: “كنت أسميها تويوتا كورولا للطائرات بدون طيار. … لا تفعل كل شيء تفعله سيارتك الرياضية الراقية ، لكنها تفعل 80٪ من ذلك ، أليس كذلك؟”.

وأضاف:”لذا ، حتى بالنسبة لجيش متطور ، مثل الولايات المتحدة ، فإن المفهوم الأساسي لاستخدام منصة رخيصة يمكن اجتيازها لضرب قوة متفوقة له قيمة متأصلة.”

(المصدر: أسوشييتد برس – ترجمة وطن)

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