“وفاة الفنان صلاح عبدالله” خلال تصوير مسلسله الرمضانيّ تثير ضجة .. وابنته تتحدث

وطن – “وفاة الفنان صلاح عبدالله أثناء تصوير مسلسل (دايما عامر) الذي يشارك فيه في موسم رمضان”، شائعة انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع ابنته للرد.

ونفت المذيعة دنيا صلاح عبدالله الأنباء المتداولة عن وفاة والدها. وقالت إنه بصحة جيّدة جداً.

وأضافت ابنة الفنان لموقع “القاهرة 24″، إن هذه المرة لم تكن المرة الأولى التي تنتشر فيها مثل تلك الشائعات عن وفاة والدها .

وبينما عبرت عن استيائها الشديد من تداول شائعة وفاة والدها، أكدت ابنة الفنان أنه يواصل حاليا تصوير مسلسله الجديد مع مصطفى شعبان المقرر عرضه في المارثون الرمضاني 2022.

“دايماً عامر”

وكشف الفنان صلاح عبدالله في وقت اسبق أن مسلسل “دايماً عامر”، يتناول مشكلة تهم جميع بيوت مصر وهي مشكلة التعليم بشكل كوميدي.

واكد الفنان أنها قضية تهم جميع البيوت المصرية.

ويواصل فريق العمل تصوير العمل استعدادا لعرضه خلال شهر رمضان المقبل. وهو من إخراج مجدي الهواري .