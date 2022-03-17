حياتنا

“وفاة الفنان صلاح عبدالله” خلال تصوير مسلسله الرمضانيّ تثير ضجة .. وابنته تتحدث

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 17 مارس، 2022آخر تحديث: 17 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صلاح عبدالله watanserb.com
صلاح عبدالله

وطن – “وفاة الفنان صلاح عبدالله أثناء تصوير مسلسل (دايما عامر) الذي يشارك فيه في موسم رمضان”، شائعة انتشرت كالنار في الهشيم على مواقع التواصل الاجتماعي، ما دفع ابنته للرد.

ونفت المذيعة دنيا صلاح عبدالله الأنباء المتداولة عن وفاة والدها. وقالت إنه بصحة جيّدة جداً.

وأضافت ابنة الفنان لموقع “القاهرة 24″، إن هذه المرة لم تكن المرة الأولى التي تنتشر فيها مثل تلك الشائعات عن وفاة والدها .

وبينما عبرت عن استيائها الشديد من تداول شائعة وفاة والدها، أكدت ابنة الفنان أنه يواصل حاليا تصوير مسلسله الجديد مع مصطفى شعبان المقرر عرضه في المارثون الرمضاني 2022.

“دايماً عامر” 

وكشف الفنان صلاح عبدالله في وقت اسبق أن مسلسل “دايماً عامر”، يتناول مشكلة تهم جميع بيوت مصر وهي مشكلة التعليم بشكل كوميدي.

واكد الفنان أنها قضية تهم جميع البيوت المصرية.

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ويواصل فريق العمل تصوير العمل استعدادا لعرضه خلال شهر رمضان المقبل. وهو من إخراج مجدي الهواري .

المصدر
القاهرة 24
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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 17 مارس، 2022آخر تحديث: 17 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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