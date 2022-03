هل تعمد الملك سلمان دخول المستشفى لتقديم عذر لـ”جونسون” بلقاء ولي العهد؟!

وطن – تزامنا مع وصول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للسعودية، أمس الأربعاء، أعلن الديوان الملكي السعودي عن دخول الملك سلمان بن عبد العزيز مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء فحوصات طبية واستبدال بطارية جهاز تنظيم ضربات القلب.

وفي هذا السياق، رأى الدكتور خالد الجبري، نجل المسؤول الأمني السعودي الهارب سعد الجبري، أن الإعلان عن هذا الامر جاء من أجل إجبار “جونسون” للاجتماع مع محمد بن سلمان الذي يعتبر الحاكم الفعلي للمملكة، بحجة تعب الملك.

وقال “الجبري” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على إجراء الملك سلمان بن عبدالعزيز فحوصاته الطبية بالتزامن مع وصول رئيس الوزراء البريطاني للمملكة: “الملك سلمان يخضع لتغيير بطارية جهاز تنظيم ضربات القلب في اليوم الذي يزور فيه رئيس وزراء المملكة المتحدة @BorisJohnsonالمملكة العربية السعودية. ”

وأوضح انه “كأخصائي في عدم انتظام ضربات القلب، كان من الممكن إعادة جدولة مثل هذا الإجراء الاختياري البسيط لاستيعاب الزيارة.”

وأكد الجبري” على ان هذا الإجراء “كان عذراً جيداً لبوريس للقاء محمد بن سلمان وليس الملك”.

King Salman undergoes a pacemaker battery change on the day U.K. PM @BorisJohnson is visiting KSA. As a heart arrhythmia specialist, such a simple elective procedure could have been rescheduled to accommodate the visit.

This will be a nice excuse for Boris to meet MBS not King. https://t.co/r5xBUjH2Qv

— Khalid Aljabri, MD د.خالد الجبري (@JabriMD) March 16, 2022