هل تعمد الملك سلمان دخول المستشفى لتقديم عذر لـ”جونسون” بلقاء ولي العهد؟!

وطن – تزامنا مع وصول رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون للسعودية، أمس الأربعاء، أعلن الديوان الملكي السعودي عن دخول الملك سلمان بن عبد العزيز مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض لإجراء فحوصات طبية واستبدال بطارية جهاز تنظيم ضربات القلب.

وفي هذا السياق، رأى الدكتور خالد الجبري، نجل المسؤول الأمني السعودي الهارب سعد الجبري، أن الإعلان عن هذا الامر جاء من أجل إجبار “جونسون” للاجتماع مع محمد بن سلمان الذي يعتبر الحاكم الفعلي للمملكة، بحجة تعب الملك.

وقال “الجبري” في تغريدة له عبر حسابه بموقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن” تعليقا على إجراء الملك سلمان بن عبدالعزيز فحوصاته الطبية بالتزامن مع وصول رئيس الوزراء البريطاني للمملكة: “الملك سلمان يخضع لتغيير بطارية جهاز تنظيم ضربات القلب في اليوم الذي يزور فيه رئيس وزراء المملكة المتحدة @BorisJohnsonالمملكة العربية السعودية. ”

وأوضح انه “كأخصائي في عدم انتظام ضربات القلب، كان من الممكن إعادة جدولة مثل هذا الإجراء الاختياري البسيط لاستيعاب الزيارة.”

وأكد الجبري” على ان هذا الإجراء “كان عذراً جيداً لبوريس للقاء محمد بن سلمان وليس الملك”.

الملك سلمان يجري فحوصات طبية

وكان الديوان الملكي السعودية، الأربعاء أن العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز غادر المستشفى بعد أن أجرى “فحوصات طبية”.

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جاء ذلك في بيان للديوان الملكي نشرته وكالة الأنباء السعودية “واس”، قال فيه: “غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ظهر هذا اليوم مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض”.

#الديوان_الملكي: #خادم_الحرمين_الشريفين يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن أجرى صباح اليوم بعض الفحوصات الطبية تكللت بالنجاح ولله الحمد.https://t.co/7B1RRCxN7J#واس pic.twitter.com/XdXTI1SiRC — واس الأخبار الملكية (@spagov) March 16, 2022

زيارة رئيس وزراء بريطانيا للسعودية

وجونسون ثاني زعيم غربي كبير يزور المملكة منذ مقتل الصحافي جمال خاشقجي في 2018 في إسطنبول على أيدي عناصر تابعة للحكومة السعودية.

بينما جاءت زيارة رئيس وزراء بريطانيا للسعودية أيضا بعد أربعة أيام من إعدامها 81 شخصا. وهو أكبر عدد يجري إعدامه في يوم واحد منذ عقود، بتهم تتراوح بين الانضمام لجماعات مسلحة واعتناق “معتقدات منحرفة”.

وردا على انتقادات لسجل حقوق الإنسان في السعودية قال جونسون “أثرت تلك القضايا في العديد والعديد من المرات من قبل… وسأتطرق إليها مجددا اليوم”.

وتابع قائلا “لكن لدينا علاقات قائمة منذ فترة طويلة للغاية مع هذا الجزء من العالم ونحتاج لأن ندرك الأهمية الشديدة للعلاقة بيننا … وليس فقط ما يتعلق بالهيدروكربونات”.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية أن جونسون وبن سلمان ناقشا الصراع في أوكرانيا وقضايا دولية أخرى. مضيفة أن السعودية والمملكة المتحدة وقعتا مذكرة تفاهم لتأسيس شراكة استراتيجية.

(المصدر: تويتر – وطن)

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