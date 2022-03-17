موعد مباراة الأهلي والمريخ والقناة الناقلة في دوري أبطال أفريقيا 2022

وطن – يستضيف ملعب الإنتاج الحربي في العاصمة المصرية القاهرة، موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني

وستنطلق صافرة بدء المباراة بين فريق الأهلي والمريخ السوداني، في تمام الساعة السادسة مساءً. بتوقيت مصر، وفلسطين، لبنان، ليبيا، السودان، الأردن.

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” ودول الخليج عند الساعة السابعة مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان ستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً، ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الرابعة عصراً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة الأهلي المصري والمريخ السوداني عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث لمنافسات دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.

كما وستنقل وقائع أحداث اللقاء عبر قناة “beIN Sports 3″، بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 11013. وباستقطاب أفقي، وبمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

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التعليق على مباراة الأهلي والمريخ السوداني

وسيعلق على المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة فريق الأهلي المصري

وسيلعب المدرب بيتسو موسيمانى المباراة القوية بتشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره الضيف المريخ السوداني، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد الشناوي.

كما وسيأتي في دفاع التشكيلة كلاً من اللاعبين، علي معلول، محمد عبد المنعم، محمد هاني، أيمن أشرف.

الأهلي يستأنف تدريباته اليوم بملعب التتش استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني بدوري الأبطال 🦅💪📸#يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/dTDIGVRofW — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 16, 2022

بينما في خط الوسط سيكون كلاً من: عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، حمدي فتحي، لويس ميكيسوني، وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثنائي، محمد شريف، بيرسى تاو.

ويطمح حامل اللقب السابق فريق الأهلي ” المارد الأحمر” إلى تحقيق الفوز على المريخ السوداني، من أجل التقدم خطوة إلى الأمام نحو التأهل إلى دور الثمن النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب المجموعة المنافسة في دوري أبطال أفريقيا

ويتصدر فريق صن دوانز الجنوبي الأفريقي صدارة ترتيب المجموعة في منافسات دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 نقاط، كما ويليه فريق الأهلي المصري برصيد 4 نقاط.

الكابتن محمود الخطيب يدعم لاعبي الأهلي والجهاز الفني قبل مواجهة المريخ 🦅💪📸 pic.twitter.com/UHMfCt90NZ — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 16, 2022

ويتساوى فريقا الهلال والمريخ السوداني في المركزين الثالث والرابع بنفس النقاط مع الأهلي خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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