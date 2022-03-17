رياضة

موعد مباراة الأهلي والمريخ والقناة الناقلة في دوري أبطال أفريقيا 2022

منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 17 مارس، 2022آخر تحديث: 17 مارس، 2022
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مباراة الأهلي والمريخ في منافسات دوري أبطال أفريقيا watanserb.com
مباراة الأهلي والمريخ في منافسات دوري أبطال أفريقيا

وطن – يستضيف ملعب الإنتاج الحربي في العاصمة المصرية القاهرة، موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني في منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

موعد مباراة الأهلي والمريخ السوداني

وستنطلق صافرة بدء المباراة بين فريق الأهلي والمريخ السوداني، في تمام الساعة السادسة مساءً. بتوقيت مصر، وفلسطين، لبنان، ليبيا، السودان، الأردن.

كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” ودول الخليج عند الساعة السابعة مساءً، أما بتوقيت دولة الإمارات وعمان ستكون في تمام الساعة الثامنة مساءً، ولكن بتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس عند الساعة الرابعة عصراً.

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القناة الناقلة للمباراة  

وستبث مباراة الأهلي المصري والمريخ السوداني عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث لمنافسات دوري أبطال أفريقيا لهذا الموسم.

كما وستنقل وقائع أحداث اللقاء عبر قناة “beIN Sports 3″، بتردد عبر القمر الصناعي النايل سات 11013. وباستقطاب أفقي، وبمعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

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التعليق على مباراة الأهلي والمريخ السوداني

وسيعلق على المباراة بين كلا الفريقين عبر شبكة قنوات “beIN Sports”، المعلق الرياضي التونسي عصام الشوالي.

تشكيلة فريق الأهلي المصري

وسيلعب المدرب بيتسو موسيمانى المباراة القوية بتشكيلة أساسية متوقعة أمام نظيره الضيف المريخ السوداني، حيث سيكون في حراسة المرمى محمد الشناوي.

كما وسيأتي في دفاع التشكيلة كلاً من اللاعبين، علي معلول، محمد عبد المنعم، محمد هاني، أيمن أشرف.

بينما في خط الوسط سيكون كلاً من: عمرو السولية، محمد مجدي قفشة، حمدي فتحي، لويس ميكيسوني، وسيعتمد المدرب في هجوم الفريق على الثنائي، محمد شريف، بيرسى تاو.

ويطمح حامل اللقب السابق فريق الأهلي ” المارد الأحمر” إلى تحقيق الفوز على المريخ السوداني، من أجل التقدم خطوة إلى الأمام نحو التأهل إلى دور الثمن النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

ترتيب المجموعة المنافسة في دوري أبطال أفريقيا

ويتصدر فريق صن دوانز الجنوبي الأفريقي صدارة ترتيب المجموعة في منافسات دوري أبطال أفريقيا برصيد 10 نقاط، كما ويليه فريق الأهلي المصري برصيد 4 نقاط.

ويتساوى فريقا الهلال والمريخ السوداني في المركزين الثالث والرابع بنفس النقاط مع الأهلي خلال منافسات الموسم الحالي.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 17 مارس، 2022آخر تحديث: 17 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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