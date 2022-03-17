مهرجان التنكر في بوليفارد الرياض .. رقص مختلط ومشاهد غير مألوفة تطبيقاً لخطة “آل الشيخ”! (فيديو)

وطن – شهدت منطقة بوليفارد الرياض سيتي وونتروندرلاند، اليوم الخميس، الحفلة التنكرية الأولى من نوعها في موسم الرياض ضمن مهرجان التنكر.

“هالوين” على الطريقة السعودية

وتستمر فعاليات مهرجان التنكر في موسم الرياض غدا، الجمعة، أيضا بالبوليفارد.

وتصدر وسم بعنوان “مهرجان التنكر” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السعودية.

وعبر الوسم تداول النشطاء مشاهد من داخل المهرجان، والتي تسببت بجدل واسع حيث أن مثل هذه المشاهد غير مألوفة داخل المجتمع السعودي المحافظ.

أكبر حفلة تنكرية في السعودية

ووثقت عدسات الكاميرات ارتداء السعوديين لملابس تنكرية بأزياء غريبة، فضلا عن الرقص المختلط بين الشباب والفتيات والغناء والموسيقى.

ويشار إلى أن كل ما سبق ظل من التابوهات المحرمة داخل المملكة العربية السعودية، لعدة عقود حتى صعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لسدة الحكم.

ويشار إلى أن موسم الرياض كان قد نبه في تغريدة على حسابه في توتير، الأربعاء، على زواره ممن سيحضرون مهرجان التنكر، بعدم جلب أكسسوارات حادة أو أدوات خطيرة، حفاظاً على سلامتهم.

ويعد هذا المهرجان أكبر حفلة تنكرية في المملكة العربية السعودية، وسيسمح لمرتدي الأزياء التنكرية الدخول مجاناً إلى منطقة بوليفارد رياض سيتي وونتروندرلاند.

يذكر أن المهرجان سيقدم جوائز منها سيارتين، بالإضافة إلى 40 جهاز بلايستيشن.

تركي آل الشيخ وتغيير هوية السعودية

وكان رئيس هيئة الترفيه ومستشار ابن سلمان، تركي آل الشيخ، قد حث الناس على عدم تفويت “أكبر حفلة تنكرية في المملكة العربية السعودية”.

لا تفوتكم أكبر حفلة تنكرية بالمملكة … يوم 17 و18 مارس 😎🔥

اللي يلبس زي تنكري كبطل خارق او شخصية انمي يوم ١٧ … او شخصية الافلام والمسلسلات يوم ١٨ بيدخل مجانا في #بوليفارد_رياض_سيتي و #ونتر_وندرلاند … مع جوائز يومية لأفضل المشاركين 💪#موسم_الرياض pic.twitter.com/MHqkErUuXx — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) March 13, 2022

كما قال “آل الشيخ” أيضا في تغريدة على تويتر يوم 13 مارس الجاري، إن أي شخص يرتدي زيا تنكريا كبطل خارق أو شخصية إنمي في 17 مارس أو شخصية فيلم أو مسلسل في 18 مارس سيسمح له بالدخول مجاناً إلى بوليفارد الرياض وونتروندرلاند، مع جوائز يومية لأفضل المشاركين.

نشر الرقص والغناء تحت ستار الانفتاح

وهاجم العديد من النشطاء آل الشيخ، بسبب ما فعله بأرض الله الحرام من نشر الرقص والغناء وهدم عادات المجتمع السعودي، تحت ستار الانفتاح والتقدم.

ويشار إلى أن تركي آل الشيخ هو ابن من أبناء أحد أهم الأسر في المملكة بعد تأسيسها. وكانت المصاهرة هي باب دخوله وقربه من الأسرة الحاكمة بالمملكة، بعد أن تزوج من ابنة ناصر بن عبد العزيز الداود. وكيل أمير الرياض سابقًا وملك السعودية في الوقت الراهن سلمان بن عبد العزيز.

كما كان والده على صلة وثيقة بالأسرة الحاكمة في السعودية، فقد كان مقربا من الأمير فيصل بن فهد وسلطان بن فهد. أي أنه نشأ في جو قريب من أروقة السلطة منذ صغره.

اكبر احتفال للزي التنكري بالمملكة اليوم في منطقة بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات موسم الرياض تغطية وتصوير: زكية البلوشي#الحفلة_التنكرية #موسم_الرياض @RiyadhSeason @GEA_SA pic.twitter.com/uAumgvhtC5 — مجلة سيدتي (@sayidatynet) March 17, 2022

بدأ عمله في كل من وزارة الداخلية برتبة نقيب، وفي مكتب وزير الدفاع وفي ديوان ولي العهد عام 2015.

وفي يونيو 2017، تم تعيينه مستشاراً للديوان الملكي برتبة وزير. ثم منذ ديسمبر 2018 رئيسًا للهيئة العامة للترفيه.

ويقوم تركي آل الشيخ، مستشار ابن سلمان وصديقه المقرب، الذي تولى إنشاء “هيئة الترفيه” ورئاستها بإنشاء حفلات صاخبة في المدن السعودية يتخللها فقرات رقص وغناء، بزعم الانفتاح على العالم الخارجي.

#مهرجان_التنكر #موسم_الرياض قولوا هالوين من وراء التريلات

سماجة ومافيها اي متعة الا اروح وانا متخسرة لبس والناس تناظر فيني وش المتعة ؟؟!! https://t.co/Uy7tTGqbiK — Nour (@Nour87580070) March 17, 2022

وفيما يشجع عدد من الشباب خاصة من الأعمار الصغيرة سياسات الأمير الشاب في تغيير هوية السعودية، يوجد شريحة واسعة من السعوديين ترفض ما وصفته بالتغريب ونشر الانحلال في أرض الله الحرام تحت ستار الانفتاح المزعوم.

واستقدم تركي آل الشيخ من أجل موسم الرياض الحالي، كوكبة كبيرة من الفنانين والمشاهير حول العالم.

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