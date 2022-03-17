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مهرجان التنكر في بوليفارد الرياض .. رقص مختلط ومشاهد غير مألوفة تطبيقاً لخطة “آل الشيخ”! (فيديو)

صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 17 مارس، 2022آخر تحديث: 17 مارس، 2022
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مهرجان التنكر watanserb.com
مهرجان التنكر

وطن – شهدت منطقة بوليفارد الرياض سيتي وونتروندرلاند، اليوم الخميس، الحفلة التنكرية الأولى من نوعها في موسم الرياض ضمن مهرجان التنكر.

“هالوين” على الطريقة السعودية

وتستمر فعاليات مهرجان التنكر في موسم الرياض غدا، الجمعة، أيضا بالبوليفارد.

وتصدر وسم بعنوان “مهرجان التنكر” قائمة الوسوم الأكثر تداولا بتويتر السعودية.

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وعبر الوسم تداول النشطاء مشاهد من داخل المهرجان، والتي تسببت بجدل واسع حيث أن مثل هذه المشاهد غير مألوفة داخل المجتمع السعودي المحافظ.

أكبر حفلة تنكرية في السعودية

ووثقت عدسات الكاميرات ارتداء السعوديين لملابس تنكرية بأزياء غريبة، فضلا عن الرقص المختلط بين الشباب والفتيات والغناء والموسيقى.

ويشار إلى أن كل ما سبق ظل من التابوهات المحرمة داخل المملكة العربية السعودية، لعدة عقود حتى صعود ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لسدة الحكم.

ويشار إلى أن موسم الرياض كان قد نبه في تغريدة على حسابه في توتير، الأربعاء، على زواره ممن سيحضرون مهرجان التنكر، بعدم جلب أكسسوارات حادة أو أدوات خطيرة، حفاظاً على سلامتهم.

ويعد هذا المهرجان أكبر حفلة تنكرية في المملكة العربية السعودية، وسيسمح لمرتدي الأزياء التنكرية الدخول مجاناً إلى منطقة بوليفارد رياض سيتي وونتروندرلاند.

يذكر أن المهرجان سيقدم جوائز منها سيارتين، بالإضافة إلى 40 جهاز بلايستيشن.

تركي آل الشيخ وتغيير هوية السعودية

وكان رئيس هيئة الترفيه ومستشار ابن سلمان، تركي آل الشيخ، قد حث الناس على عدم تفويت “أكبر حفلة تنكرية في المملكة العربية السعودية”.

كما قال “آل الشيخ” أيضا في تغريدة على تويتر يوم 13 مارس الجاري، إن أي شخص يرتدي زيا تنكريا كبطل خارق أو شخصية إنمي في 17 مارس أو شخصية فيلم أو مسلسل في 18 مارس سيسمح له بالدخول مجاناً إلى بوليفارد الرياض وونتروندرلاند، مع جوائز يومية لأفضل المشاركين.

نشر الرقص والغناء تحت ستار الانفتاح

وهاجم العديد من النشطاء آل الشيخ، بسبب ما فعله بأرض الله الحرام من نشر الرقص والغناء وهدم عادات المجتمع السعودي، تحت ستار الانفتاح والتقدم.

ويشار إلى أن تركي آل الشيخ هو ابن من أبناء أحد أهم الأسر في المملكة بعد تأسيسها. وكانت المصاهرة هي باب دخوله وقربه من الأسرة الحاكمة بالمملكة، بعد أن تزوج من ابنة ناصر بن عبد العزيز الداود. وكيل أمير الرياض سابقًا وملك السعودية في الوقت الراهن سلمان بن عبد العزيز.

كما كان والده على صلة وثيقة بالأسرة الحاكمة في السعودية، فقد كان مقربا من الأمير فيصل بن فهد وسلطان بن فهد. أي أنه نشأ في جو قريب من أروقة السلطة منذ صغره.

بدأ عمله في كل من وزارة الداخلية برتبة نقيب، وفي مكتب وزير الدفاع وفي ديوان ولي العهد عام 2015.

وفي يونيو 2017، تم تعيينه مستشاراً للديوان الملكي برتبة وزير. ثم منذ ديسمبر 2018 رئيسًا للهيئة العامة للترفيه.

ويقوم تركي آل الشيخ، مستشار ابن سلمان وصديقه المقرب، الذي تولى إنشاء “هيئة الترفيه” ورئاستها بإنشاء حفلات صاخبة في المدن السعودية يتخللها فقرات رقص وغناء، بزعم الانفتاح على العالم الخارجي.

وفيما يشجع عدد من الشباب خاصة من الأعمار الصغيرة سياسات الأمير الشاب في تغيير هوية السعودية، يوجد شريحة واسعة من السعوديين ترفض ما وصفته بالتغريب ونشر الانحلال في أرض الله الحرام تحت ستار الانفتاح المزعوم.

واستقدم تركي آل الشيخ من أجل موسم الرياض الحالي، كوكبة كبيرة من الفنانين والمشاهير حول العالم.

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المصدر
تويتر
الوسوم
صورة باسل النجار باسل النجار تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 17 مارس، 2022آخر تحديث: 17 مارس، 2022
0 2 دقائق
صورة باسل النجار

باسل النجار

كاتب ومحرر صحفي مصري ـ مختص بالشأن السياسي ـ يقيم في تركيا، درس في أكاديمية (أخبار اليوم) قسم الصحافة والإعلام، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية من كلية الإعلام جامعة القاهرة، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المصرية والعربية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.

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