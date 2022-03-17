وأطفاله نيام .. سرقة منزل بول بوجبا خلال مباراة فريقه بدوري الأبطال!

وطن- كشف النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد أن قصره تعرض للسرقة من قبل لصوص قاموا بسرقة خزنته في أمسية مباراة فريقه ضد أتلتيكو مدريد في دوري أبطال أوروبا فيما كان طفلاه نائمين.

سرقة منزل بول بوجبا

وحسب صحيفة “ذا صن” البريطانية، وعد بوجبا، البالغ من العمر 29 عامًا بمكافأة لكل من يدلي بمعلومات عمن سرق قصره.

وفي هذا السياق، تحدث النجم الفرنسي بوجبا عن معاناته من عدم معرفة ما إذا كان أطفاله في وضع آمن أثناء حدوث السرقة، حيث قال إن اللصوص مكثوا في المنزل لمدة تقل عن خمس دقائق. مشيرا إلى أن ذلك حصل خلال الثواني الأخيرة من المباراة.

كانت زوجته زولاي تتابع المباراة من مدارج الملعب عندما اقتحم اللصوص قصر العائلة. الذي تبلغ تكلفته 3.5 مليون جنيه إسترليني والذي يقع في هيل، مانشستر الكبرى، وقد سرقوا خزنة تحتوي على أغلى ممتلكات النجم الفرنسي.

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بوجبا وأسوأ كابوس

في أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وصف بوجبا الذي احتفل مؤخرًا بعيد ميلاده التاسع والعشرين، الحادث بأنه “أسوأ كابوس بالنسبة له”.

وأردف نجم مانشستر يوناتيد بوجبا، قائلاً: “عاشت أسرتي الليلة الماضية أسوأ كوابيسها. بعدما أن اقتحم بعض اللصوص منزلنا، في الوقت الذي كان فيه أطفالنا نائمين في غرف نومهم.”

بول بوجبا يعلن عن تعرض منزله للسطو خلال الدقائق الأخيرة من مباراة مانشستر يونايتد وأتلتيكو مدريد 👀 أطفاله كانوا نائمين في المنزل أثناء عملية السطو، بوجبا سيقدم مكافاة مالية لأي شخص يمكنه تقديم دليل من أجل المساعدة 🙏 pic.twitter.com/oerQuVye8R — GOAL Arabia (@GoalAR) March 16, 2022

كما وأضاف بوجبا، “تواجد اللصوص في منزلنا لمدة تقل عن 5 دقائق. ولكن في هذا الوقت البسيط أخذوا منا شيئاً أكثر قيمة من أي شيء نملكه في المنزل، لقد أخذوا إحساسنا بالأمن والأمان.”

وتابع الفرنسي حديثه، “السرقة خلال الدقائق الأخيرة من مباراة أمس عندما علم اللصوص أننا لن نعود إلى المنزل في هذا التوقيت، كما وهرعنا دون أن نعرف ما إذا كان الأطفال بصحة جيدة.”

التحقيقات الجارية

وختم بوجبا، “كأب، لا يوجد شعور أسوأ من عدم القدرة على حماية أطفالك في العالم، وأتمنى بصدق ألا يجرب أحد آخر هذه المشاعر أبداً، ولهذا أعرض جائزة لكل من يدلي بمعلومات لمساعدتنا في القبض على اللصوص.”

ومن جهتها، قالت المتحدثة باسم شرطة مدينة مانشستر، “التحقيقات جارية، ولم يتم إجراء أي اعتقالات، ولم يصب أحد في هذا الحادث.”

ومن الجدير بالذكر، فإن النجم الفرنسي بول بوجبا هو أخر من يستهدفه اللصوص في فريق يونايتد. بعد أن تعرض زملائه فيكتور ليندلوف وجيسي لينجارد وحنبعل المجبري للسطو على منازلهم هذا العام.

(المصدر: وطن + ذا صن + تويتر)

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