مصدر أمريكي لـ”رويترز”: “محمد بن سلمان” سيكون مخطئا إذا اعتقد أننا سنتخلى عن ملف النفط واليمن

وطن – قالت وكالة “رويترز” للأنباء في تقرير لها إن الولايات المتحدة وبريطانيا تكثفان ضغوطهما على السعودية لضخ مزيد من النفط والانضمام إلى الجهود لعزل روسيا. بينما لم تبد الرياض استعدادا يذكر للرد وأعادت إحياء تهديدها بالتخلي عن الدولار في نفطها.

زيارة جونسون إلى السعودية

وتوجه رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إلى أكبر مصدر للنفط الخام في العالم يوم الأربعاء، بعد يوم من وصول المستشار الأمني الأمريكي بريت ماكغورك مع وفد أمريكي.

وتجاهلت المملكة العربية السعودية وجارتها الإمارات العربية المتحدة ، وهما من بين عدد قليل من المنتجين الذين لديهم طاقة فائضة ، الدعوات الغربية لمزيد من الخام لتهدئة الأسعار الشديدة والتزمت باتفاقية أوبك + للإمداد مع روسيا وآخرين.

وواجه ولي العهد محمد بن سلمان ، الحاكم الفعلي للمملكة ، انتقادات غربية حادة بشأن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في 2018 وسجل الرياض الحقوقي وحرب اليمن، حيث رفض الرئيس الأمريكي جو بايدن ، حتى الآن ، التعامل مباشرة معه.

تعزيز العلاقات مع روسيا والصين

ومع تدهور العلاقات الأمريكية السعودية ، استجاب محمد بن سلمان بتعزيز العلاقات مع روسيا والصين ، على الرغم من أن المملكة لا تزال تتمتع بعلاقات أمنية وثيقة مع واشنطن.

وقال مصدران إن ماكغورك ومسؤولون أمريكيون آخرون التقوا بمسؤولين سعوديين كبار يوم الثلاثاء ، وضغطوا عليهم لضخ مزيد من النفط وإيجاد حل سياسي لإنهاء الحرب في اليمن. حيث تقاتل القوات التي تقودها السعودية جماعة الحوثي المدعومة من إيران.

وقال أحد المصدرين المطلع على المناقشات لرويترز “ستكون مخطئا إذا كنت تعتقد أن واشنطن ستتخلى عن هذين الملفين.”

وقال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية إن ماكغورك كان في الشرق الأوسط “يناقش مجموعة واسعة من القضايا. بما في ذلك اليمن” ، لكنه امتنع عن الخوض في مزيد من التفاصيل.

في غضون ذلك ، وصف رئيس الوزراء البريطاني السعودية والإمارات بأنهما “شريكان دوليان رئيسيان” في محاولة لفطم العالم عن النفط والغاز الروسي. والضغط على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بعد غزو موسكو لأوكرانيا.

لكن عبد الخالق عبد الله ، المحلل السياسي الإماراتي البارز ، قال إن على جونسون ألا يتوقع الكثير. وكتب على تويتر “سيعود بوريس خالي الوفاض”.

ولم ترد الحكومة السعودية على الفور على طلب من رويترز للتعليق على الزيارتين الأمريكية والبريطانية.

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في الوقت الحالي ، لم تظهر المملكة العربية السعودية أي علامة على التخلي عن اتفاق إمدادات النفط المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء. بما في ذلك روسيا ، التي شهدت المنظمة المعروفة باسم أوبك + ترفع إنتاج النفط بشكل تدريجي فقط.

وفي الاجتماع الأخير لأوبك + في 2 مارس – بعد أقل من أسبوع من غزو روسيا لأوكرانيا ومع تشديد الغرب للعقوبات على موسكو – تهرب الوزراء من قضية أوكرانيا في المحادثات ووافقوا بسرعة على التمسك بالسياسة الحالية.

في غضون ذلك ، أشارت الرياض إلى أنها تريد علاقات أوثق مع بكين من خلال دعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ لزيارتها هذا العام. وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن السعودية تجري محادثات لتسعير بعض الخام الذي تبيعه للصين باليوان.

وقال مصدر مطلع على الأمر: “إذا فعلت السعودية ذلك ، فإنها ستغير ديناميكيات سوق الفوركس”. مضيفًا أن مثل هذه الخطوة – التي قال المصدر إن بكين طلبتها منذ فترة طويلة والتي هددت بها الرياض منذ عام 2018. – قد يدفع المشترين الآخرين للمتابعة.

وامتنعت وزارة الطاقة السعودية عن التعليق. بينما لم ترد شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية على طلب للتعليق.

التهديدات القديمة

وقال أحد الدبلوماسيين إن الرياض تلجأ إلى “التهديدات القديمة” للرد على الغرب. على الرغم من أن الدبلوماسي وآخرون يقولون إن أي تحول لليوان سيواجه تحديات عملية. نظرًا لأن النفط الخام مسعر بالدولار ، فإن الريال السعودي مرتبط بالدولار.

وقالت كارين يونج ، الباحثة المقيمة في جامعة كارين يونج: “سيكون الأمر طائشًا ، بالنظر إلى تسعير النفط العالمي بالدولار وربط العملة. ناهيك عن حجم الدين السعودي المسعّر بالدولار ، وأصولها الاحتياطية بالدولار وممتلكاتها من الأسهم الأمريكية”.

وأضافت “قد تكون هناك بعض العقود باليوان بين السعودية والصين ، لكن لا يوجد إعادة توجيه للسياسة النقدية السعودية”.

وكان لدى البنك المركزي السعودي أصول بقيمة 492.8 مليار دولار في نهاية يناير. بما في ذلك 119 مليار دولار في سندات الخزانة الأمريكية.

كما كان لدى الحكومة ديون بالعملات الأجنبية – معظمها بالدولار – بقيمة 101.1 مليار دولار في نهاية عام 2021. بينما كان صندوق الثروة السيادية السعودي يمتلك 56 مليار دولار من الأسهم الأمريكية.

وقالت مونيكا مالك ، كبيرة الاقتصاديين في بنك أبوظبي التجاري. إن المملكة العربية السعودية يمكن أن تحول ببطء بعض المبيعات إلى اليوان. وقالت إن “التحول التدريجي سيكون له تأثير محدود”.

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