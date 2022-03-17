كل ما تريد أن تعرفه عن تفاصيل قرعة دوري أبطال أوروبا 2022

وطن – ينتظر عشاق كرة القدم في أرجاء العالم، موعد قرعة دور الربع النهائي أو دور ال8 من منافسات دوري أبطال أوروبا، التي سيقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” اليويفا” بإجرائها بعد ظهر يوم غدٍ الجمعة.

الفرق المتأهلة إلى دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا

ونجح ثمانية فرق أوروبية من بلوغ دور الربع النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022، وهم فريق مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي من المملكة المتحدة البريطانية، وريال مدريد وفياريال وأتلتيكو مدريد من دولة إسبانيا.

2021/22 quarter-finalists ✅

Who will lift the 🏆 in Paris? Last-8 draw on Friday 🔜#UCLdraw pic.twitter.com/bKuFKKODvE — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 16, 2022

كما وصعد فريق بايرن ميونيخ إلى دور الثمانية من دولة ألمانيا، وكذلك فريق بنفيكا البرتغالي وسط هيمنة واضحة للفرق الإسبانية والإنجليزية في المسابقة القارية.

قواعد قرعة دوري أبطال أوروبا

وفق لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا”. الراعي والمشرف على تلك المسابقة، فإنه لا يوجد أي قوانين تحكم هذا الدور من المنافسات. كما وستكون مفتوحة الخيارات أمام الفرق المتأهلة.

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كما ومن المتوقع أن يواجه أي فريق من الفرق الثمانية المتأهلة. مواجهة منافسه مرة أخرى في دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا. وحتى وإن كان الأمر متعلق بتواجدهما في نفس الدولة كإسبانيا والمملكة المتحدة البريطانية.

لقب دوري أبطال أوروبا

ووفق العديد من الخبراء في مجال الرياضية، ترشيح ثلاثة فرق من المحتمل تتوجيهم بلقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، وهم وصيف النسخة الماضية مانشستر سيتي الإنجليزي، وليفربول الإنجليزي، وبايرن ميونيخ الألماني. كما وكانت التوقعات بدرجة أقل فريقا ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي.

Quarter-finals draw 🔜 Each side's head-to-head record against the rest of the last eight…#UCLdraw — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 17, 2022

موعد قرعة دوري أبطال أوروبا

ومن المقرر أن تقام قرعة دور الربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا “Champions League”، يوم غدٍ الجمعة في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.

يشار إلى أن مواجهات ذهاب دور الربع النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا، في ال5-6 من شهر إبريل/ نيسان القادم، كما وستكون مباراة الإياب في 12-13 من الشهر ذاته.

(المصدر: وطن + تويتر)

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