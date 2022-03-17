فوائد الطين الأسود لتصفية العقل وتطهير الجسم

وطن – الطين الرخامي أو الطين الأسود مثالي للعقل والجسم. وفيما يلي قدمت مجلة “لا فيدا لوثيدا” الإسبانية، بعض فوائده.

فوائد الطين الأسود للجسم والعقل

وفقا لترجمة “وطن”، يحتاج جسم الإنسان إلى الماء لنقل الأكسجين، إلى الخلايا وتنقية نفسه وتنظيم درجة حرارته. تكمن قوة الشفاء في الماء، وهو عنصر ضروري للغاية من أجل الأداء السليم لجسمنا.

فإذا كنت تعاني من جسم ضعيف وخامل، متعب للغاية من عبء الشتاء وإجهاد العمل. يمكنك الاستمتاع بالطين الأسود أو فحم السابروبيلي المعروف أيضًا بخصائصه المعجزة.

في الحقيقة، يحفز ما يسمى بالطين الأسود الخصوبة من خلال التنظيم الهرموني. وهو مفيد لآلام المفاصل وأمراض العضلات الأخرى.

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يضمن الطين الأسود الاسترخاء العقلي

إن فحم السابروبيليكي أو الطين الأسود، فعالان جدًا في تخفيف الأرق وله أيضًا تأثيرات مضادة للإجهاد. هناك حاجة إلى وضع الطين على الجسم بشكل يجعله يتغلغل داخل البشرة مع التدليك. وهكذا، يستمتع الجسم بالفعل ويعيش حالة من الاسترخاء لم يشعر بها من قبل.

فضلا عن ذلك؛ ستحب بشرتك الطين الأسود، بحيث ستكون أكثر ترطيبًا.

إزالة السموم بشكل عام

من الفوائد، التي يقدمها الطين الاسود، أيضًا هي الحصول على تحسن ملحوظ على مستوى الحالة الصحية العامة. حيث يساعد في عملية إزالة السموم العامة، كما يساهم في حماية الجلد والكبد والكلى والأنبوب الهضمي وأيضًا الشعب الهوائية.

يحفز المناعة

في كثير من الأحيان، يخضع الجسم للعديد من التغييرات، وبكثافة عالية. حتى أننا لا نتمكن من مراقبة ذلك بأنفسنا وإبقاء الوضع تحت السيطرة. ومن هنا جاءت التقلبات التي يمر بها الجهاز المناعي.

لهذا السبب، يجب أن نوفر له التوازن الذي يحتاجه من خلال الطين الأسود، الذي يمكن أن يكون مفيدًا للغاية لهذا الغرض. بعد هذا العلاج، يتم تحفيز المناعة، بحيث تزيد عن القيم الأولية. ثم يتم ملاحظة تلك القيمة الثابتة لمدة تصل إلى 6 أشهر.

من الفوائد الأخرى للطين الأسود، هي أنه يعيد تنشيط الغدد الصماء الخاملة: الغدة الدرقية والغدد الكظرية والغدة النخامية والمبايض.

المصدر: (لا فيدا لوثيدا – ترجمة وتحرير وطن)

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