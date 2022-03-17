الهدهد

على الهواء.. مذيع أوكراني يدعو لقتل الأطفال الروس أسوة بالنازية لـ”تدمير الأمة” (شاهد)

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 17 مارس، 2022آخر تحديث: 17 مارس، 2022
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قتل الأطفال الروس watanserb.com
مذيع أوكراني يدعو لقتل الأطفال الروس

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لمذيع اوكراني يدعى فخر الدين شرف مال، يدعو فيه إلى قتل الأطفال الروس والإبادة الجماعية للروس، في بث مباشر لقناة 24 الأوكرانية.

ووفقا لصحيفة “كومسومولسكايا برافدا” الروسية، قال شرف مال في الفيديو: “أعلم أنهم في روسيا يسموننا بالنازيين والفاشيين، لهذا سأسمح لنفسي باقتباس كلمات أدولف إيخمان، الذي قال إنه من أجل تدمير الأمة، يتعين أولا وقبل أي شيء قتل الأطفال، فإذا ما قتلت الوالدين سيكبر الأطفال وينتقمون، أما إذا ما قتلت الأطفال فلن يكبروا، وبذلك تدمر الأمة”.

مضيفا أن أوكرانيا الآن بحاجة إلى النصر وليس إلى السلام.

وتابع المذيع الأوكراني: “لا تستطيع القوات المسلحة الأوكرانية قتل الأطفال لأن قواعد الحرب تحظر ذلك بموجب اتفاقيات مختلفة، بما في ذلك اتفاقية جنيف. لكني لست من القوات المسلحة الأوكرانية”.

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لينهي حديثه بالاستنتاج: “نحن بحاجة للنصر، وإذا كان ذلك يعني ذبح كل عائلاتكم، فسأكون أول من يفعل ذلك”.

ووفقا للصحيفة، جاء ذلك في سياق حديث شرف مال عن مقتل صديقه “بافل”. ليبكي على الهواء مباشرة، ويستشهد بالنازي البارز، أدولف إيخمان، المسؤول عن اضطهاد وطرد وترحيل اليهود. لما رآه في ذلك من “الحل النهائي للمسألة اليهودية”.

وكان إيخمان يشغل منصب رئيس القسم الرابع أو القسم “اليهودي” من المكتب الرئيسي لأمن الرايخ. الذي كان مسؤولا مسؤولية مباشرة عن “الحل النهائي للمسألة اليهودية”. ما أدى إلى وفاة ما يقرب من 6 ملايين شخص (وفقاً لبعض التقديرات).

وبعد الحرب، هرب إلى الأرجنتين، واختطفه عملاء جهاز المخابرات الإسرائيلية “الموساد” عام 1960، وتم ترحيله إلى إسرائيل، حيث أعدم هناك بحكم قضائي.

(المصدر: كومسومولسكايا برافدا – تويتر – وطن)

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 17 مارس، 2022آخر تحديث: 17 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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