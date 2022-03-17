خبراء عسكريون يحذرون من “خطر كبير” داهم على أوكرانيا خلال الأسابيع المقبلة!

وطن – قالت صحيفة “ديلي ستار” إن الخبراء العسكريين يتوقعون أن غزو فلاديمير بوتين لأوكرانيا سوف يتوقف قريبًا. حيث أن آلة الحرب المتعثرة الخاصة به مشلولة بسبب الاتصالات السيئة والتكتيكات التي عفا عليها الزمن وانخفاض الروح المعنوية بشكل مدمر.

وبحسب الخبراء، فإنه حتى لو انسحبت الطوابير المتقدمة من الدبابات الروسية، فقد لا ينتهي بؤس الأوكرانيين.

وفي هذا السياق، قال الدكتور مايك مارتن، من قسم دراسات الحرب في كينجز كوليدج بلندن، إن أحدث خطوات بوتين – مثل تجنيد المرتزقة من سوريا وجمهورية إفريقيا الوسطى لتعزيز قواته المحبطة – هي “علامات على اليأس”.

ورفض الفكرة القائلة بأن المقاتلين من الشرق الأوسط وأفريقيا يمكن أن يعززوا المجهود الحربي الروسي. مدعيا “أنهم لا يستطيعون الذهاب إلى مسرح جديد بدون معدات وفعل أي شيء سوى التعرض للذبح”.

لكن الدكتور مارتن يحذر من أن الخطر الكبير القادم لأوكرانيا يمكن أن يكون الحرب الأهلية.

وبحسب “مارتن” فقد تطوع العديد من الأوكرانيين العاديين للخدمة في الخطوط الأمامية وتم تزويدهم ببنادق هجومية وأسلحة أخرى، موضحا أنه هنا يكمن الخطر بالنسبة لأوكرانيا.

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وكتب على تويتر:”لقد سلحوا الجميع” .هناك الكثير من الميليشيات والأسلحة تنتشر ، حتى الروس يدفعون للميليشيات في المناطق الانفصالية. الميليشيات ضعيفة التدريب سترتكب أخطاء وتقتل المدنيين بالصدفة”.

كما حذر “ماترن” انه من السهل جدًا أن تخرج الأمور عن نطاق السيطرة وأن تبدأ الفصائل المختلفة للميليشيات المسلحة القتال فيما بينها: “هذه كلها وصفات لحرب أهلية”.

وأوضح الدكتور مارتن ، وهو ضابط سابق في الجيش البريطاني كتب كثيرًا عن الصراع في أفغانستان. إن خطر نشوب صراع داخلي يجب أن يكون جزءًا من حسابات الرئيس زيلينسكي ومستشاريه.

وقال: “إنهم بحاجة إلى إجبار الجيش الروسي على الانهيار قبل أن يلحق ضرر لا يمكن إصلاحه بمجتمعهم ويبدأوا في التوجه إلى حرب أهلية. إنهم بحاجة إلى الفوز ومن ثم نزع سلاح السكان الذي يدور فيه السباق”.

من جانبه قال بيل براودر ، والخبير في الأسواق المالية الروسية ، إن الانتصار في الميدان ليس طريق بوتين الوحيد للنجاح.

وكتب على تويتر “جزء من هدف بوتين في أوكرانيا ليس فقط قتل المدنيين الأوكرانيين ولكن تسليح التدفق الهائل للاجئين المتجهين إلى أوروبا. إنه يريد قلب سياستنا الداخلية رأساً على عقب مع استيعابنا لعدد كبير من الناس”.

وتقول أرقام الأمم المتحدة إن نحو ثلاثة ملايين شخص فروا من أوكرانيا منذ بدء الغزو الروسي في فبراير/ شباط. حيث تضع الهجرة الجماعية المأساوية أوكرانيا ضمن أسوأ أزمات اللاجئين في العالم.

(المصدر : ديلي ستار – وطن)

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