تفاصيل قرعة دوري أبطال أوروبا 2022

وطن – ينتظر عشاق كرة القدم في أرجاء العالم، موعد قرعة دور الربع النهائي أو دور ال8 من منافسات دوري أبطال أوروبا، التي سيقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” اليويفا” بإجرائها بعد ظهر يوم غدٍ الجمعة.

ونجحت ثمانية فرق أوروبية من بلوغ دور الربع النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

والفرق هي: مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي من المملكة المتحدة. إضافة إلى ريال مدريد وفياريال وأتلتيكو مدريد من إسبانيا.

2021/22 quarter-finalists ✅ Who will lift the 🏆 in Paris?

كما وصعد فريق بايرن ميونيخ إلى دور الثمانية من ألمانيا، وكذلك فريق بنفيكا البرتغالي وسط هيمنة واضحة للفرق الإسبانية والإنجليزية في المسابقة القارية.

وفق لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” الراعي والمشرف على تلك المسابقة، فإنه لا يوجد أي قوانين تحكم هذا الدور من المنافسات.

كما ستكون الخيارات مفتوحة أمام الفرق المتأهلة.

كما ومن المتوقع أن يواجه أي فريق من الفرق الثمانية المتأهلة مواجهة منافسه مرة أخرى في دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، وحتى وإن كان الأمر متعلق بتواجدهما في نفس الدولة كإسبانيا والمملكة المتحدة البريطانية.

ووفق العديد من الخبراء في مجال الرياضية، ترشيح ثلاثة فرق من المحتمل تتوجيهم بلقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، وهم وصيف النسخة الماضية مانشستر سيتي الإنجليزي، وليفربول الإنجليزي، وبايرن ميونيخ الألماني.

وكانت التوقعات بدرجة أقل فريقا ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي.

Quarter-finals draw 🔜

Each side's head-to-head record against the rest of the last eight…#UCLdraw

