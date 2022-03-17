تفاصيل قرعة دوري أبطال أوروبا 2022
وطن – ينتظر عشاق كرة القدم في أرجاء العالم، موعد قرعة دور الربع النهائي أو دور ال8 من منافسات دوري أبطال أوروبا، التي سيقوم الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ” اليويفا” بإجرائها بعد ظهر يوم غدٍ الجمعة.
الفرق المتأهلة إلى دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا
ونجحت ثمانية فرق أوروبية من بلوغ دور الربع النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا 2021-2022.
والفرق هي: مانشستر سيتي وليفربول وتشيلسي من المملكة المتحدة. إضافة إلى ريال مدريد وفياريال وأتلتيكو مدريد من إسبانيا.
2021/22 quarter-finalists ✅
Who will lift the 🏆 in Paris?
Last-8 draw on Friday 🔜#UCLdraw pic.twitter.com/bKuFKKODvE
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 16, 2022
كما وصعد فريق بايرن ميونيخ إلى دور الثمانية من ألمانيا، وكذلك فريق بنفيكا البرتغالي وسط هيمنة واضحة للفرق الإسبانية والإنجليزية في المسابقة القارية.
قواعد قرعة دوري أبطال أوروبا
وفق لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” الراعي والمشرف على تلك المسابقة، فإنه لا يوجد أي قوانين تحكم هذا الدور من المنافسات.
كما ستكون الخيارات مفتوحة أمام الفرق المتأهلة.
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كما ومن المتوقع أن يواجه أي فريق من الفرق الثمانية المتأهلة مواجهة منافسه مرة أخرى في دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا، وحتى وإن كان الأمر متعلق بتواجدهما في نفس الدولة كإسبانيا والمملكة المتحدة البريطانية.
لقب دوري أبطال أوروبا
ووفق العديد من الخبراء في مجال الرياضية، ترشيح ثلاثة فرق من المحتمل تتوجيهم بلقب دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، وهم وصيف النسخة الماضية مانشستر سيتي الإنجليزي، وليفربول الإنجليزي، وبايرن ميونيخ الألماني.
وكانت التوقعات بدرجة أقل فريقا ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي.
Quarter-finals draw 🔜
Each side's head-to-head record against the rest of the last eight…#UCLdraw
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 17, 2022
موعد قرعة دوري أبطال أوروبا
ومن المقرر أن تقام قرعة دور الربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا “Champions League”، يوم غدٍ الجمعة في تمام الساعة الثانية بعد الظهر.
✨ UCL Fantasy Team of the Week ✨#UCLTOTW | @PlayStationEU | #UCL
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 17, 2022
يشار إلى أن مواجهات ذهاب دور الربع النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا، في ال5-6 من شهر إبريل/ نيسان القادم.
وستكون مباراة الإياب في 12-13 من الشهر ذاته.
(المصدر: وطن + تويتر)