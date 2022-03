تشيلسي يتأهل ويوفنتوس يُودع منافسات دوري أبطال أوروبا (فيديو)

وطن – شهدت منافسات إياب دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، خروج فريق يوفنتوس أمام فياريال بثلاثية نظيفة دون مقابل، وتأهل تشيلسي على حساب ليل بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد إلى دور الربع النهائي من البطولة القارية.

ونجح فريق فياريال الإسباني ” الغواصات الصفراء”، في الوصول إلى دور الربع النهائي من منافسات دوري أبطال أوروبا على حساب يوفنتوس، بعد الفوز عليه برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد في مجموع ذهاب وإياب دور الثمن النهائي من المسابقة.

وأحرز ثلاثية فريق فياريال الإسباني، في الدقيقة ال78. عن طريق جيرارد مورينو من ركلة جزاء، كما وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال85. من توقيع باو توريس، بينما آتى الهدف الثالث في الدقيقة الثانية من الوقت البديل عن طريق أرنوت جروينفيلد من ركلة جزاء.

وشهدت المباراة تفوق فريق يوفنتوس ” السيدة العجوز” على نظيره الضيف فياريال، على صعيد التسديدات التي وصلت 14 تسديدة، على عكس الأخير الذي وصلت إلى 8 تسديدات فقط.

وتمكن حامل لقب النسخة الماضية فريق تشيلسي التأهل إلى دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا على حساب ليل برباعية مقابل هدف وحيد في نتيجة مجموع مباراة ذهاب وإياب دور الثمن النهائي من البطولة القارية.

وسجل فريق تشيلسي “البلوز” هدفي التأهل مع نهاية أحداث الشوط الأول من المباراة عن طريق كريستيان بوليسيتش، وفي الدقيقة ال71. من توقيع سيزار أزبيليكويتا. كما وأحرز فريق ليل الهدف الوحيد للفريق في المباراة بالدقيقة ال38 عن طريق براق يلماز من ركلة جزاء.

