حياتنا

بيع طفلة حديثة الولادة في أحد مستشفيات لبنان

صورة خالد الأحمد خالد الأحمد تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 17 مارس، 2022آخر تحديث: 17 مارس، 2022
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بيع رضيعة في لبنان watanserb.com
رضيعة

وطن – أقدم سوري وزوجته على بيع طفلتهما حديثة الولادة إلى عدد من المواطنين اللبنانيين في أحد المستشفيات في البقاع اللبناني.

كما أفادت شعبة العلاقات العامة في المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي عبر صفحتها في “فيسبوك”. أن معلومات توفرت لدى فصيلة بعلبك في وحدة الدرك الإقليمي بتاريخ 10-3-2022 تفيد عن قيام أشخاص بعملية بيع طفلة حديثة الولادة وُلِدَت في أحد المستشفيات البقاعية.

بينما أضاف المصدر أن الفصيلة المذكورة قامت بعد الاستقصاءات والتحريّات. لتحديد هويات الأشخاص المذكورين وتوقيفهم. وهم كل من: أ. ط. (من مواليد عام 1984، سوري) ي. أ. (من مواليد عام 1987، سورية) ت. ع. (من مواليد عام1981، لبناني) ع. ح. (من مواليد عام 2002، سوري) ج. ح. (من مواليد عام 1996، سورية) كما جرى ضبط مبلغ 7 ملايين ل.ل.

 

كما أضاف المصدر أن الموقوفين اعترفوا بالتحقيق معهم بما نُسب إليهم. وتبيّن أن الموقوف (أ. ط.) وزوجته (ي. أ.) أقدما على بيع طفلتهما إلى الموقوف الثالث -وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف بجرم مخدّرات- بواسطة (ع. ح) وشقيقته (ج. ح.)، مقابل مبلغ /7,000,000/ ل.ل. كدفعة مقدّمة وتسديد تكاليف الولادة لإدارة المستشفى، والبالغة /20,000,000/ ل. ل، إضافة الى مبلغ /5,000,000/ ل. ل. عند استلام المولودة.

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تشريعات ضد الاتجار بالبشر

وأجري المقتضى القانوني بحق الموقوفين، وأودعت الطّفلة لدى إحدى الجمعيات التي تُعنى برعاية الأطفال. بناءً على إشارة القضاء المختص. فيما ينتظر الموقوفون الخضوع إلى المحاكمة.

ويٌشار إلى أن تشريعات عدة صدرت في لبنان لمكافحة ظاهرة الاتجار بالبشر. على شكل قوانين ومراسيم.

كما تشمل العقوبات السجن لمدة تصل إلى 15 سنة ودفع غرامات مالية باهظة. في حال اشتراك أكثر من شخص بعملية المتاجرة، وفي حال كان الضحية دون عمر 18 عاما.

بينما وقع لبنان على البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع الأطفال، الصادر بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 263 في 25 أيار 2000.

كما تنص المادة الأولى من هذا البروتوكول على أنه “تحظر الدول الأطراف بيع الأطفال واستغلال الأطفال. في البغاء والمواد الإباحية، ولكن هذه الظاهرة لا تزال سائدة في ظل الظروف الاقتصادية التي تعانيها البلاد.

(المصدر: وطن)

صورة خالد الأحمد خالد الأحمد تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 17 مارس، 2022آخر تحديث: 17 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة خالد الأحمد

خالد الأحمد

- كاتب وصحفي مواليد مدينة حمص 1966، نشرت في العديد من المجلات والصحف العربية منذ عام ١٩٨٣ م , درست في المعهد العلمي الشرعي ثم في الثانوية الشرعية بحمص عملت مراسلاً لجريدة الإعتدال العربية التي تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية - نيوجرسي و- جريدة الايام العربية - ولاية فلوريدا أعوام 1990- 2000 وجريدة الخليج الإمارات العربية المتحدة - الشارقة - جريدة الاتحاد -أبو ظبي - مجلة روتانا السعودية - مجلة أيام الأسرة ( السورية) وأغلب الصحف والمجلات السورية، وبعد الإنتقال إلى الاردن اتبعت دورتين صحفية واذاعية لشبكة الاعلام المجتمعي ودورة لمركز الدوحة لحرية الإعلام في عمان وأنجز عشرات التقارير الإذاعية في إذاعة البلد وموقع عمان نت. أعمل كمتعاون مع موقع (زمان الوصل) باسم "فارس الرفاعي" منذ العام 2013 لدي اهتمامات بالكتابة عن القضايا الاجتماعية والتراث والظواهر والموضوعات الفنية المتنوعة لي العديد من الكتب المطبوعة ومنها :(غواية الأسئلة – مواجهات في الفكر والحياة والإبداع) و" عادات ومعتقدات من محافظة حمص-عن الهيئة السورية للكتاب بدمشق 2011 و(صور من الحياة الاجتماعية عند البدو) عن دار الإرشاد للطباعة والنشر في حمص 2008 و(معالم وأعلام من حمص) عن دار طه للطباعة والنشر في حمص 2010 . - والعديد من الكتب المخطوطة ومنها: (أوابد وإبداعات حضارية من سورية) و(زمن الكتابة – زمن الإنصات - حوارات في الفكر والحياة والإبداع) –طُبع الكترونياً بموقع "إي كتاب" و(مهن وصناعات تراثية من حمص) و(غريب اليد والوجه واللسان – صور من التراث الشعبي في حمص) و(مشاهير علماء حمص في القرنين الثاني والثالث عشر الهجريين).

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