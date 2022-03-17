” المعني الحقيقي لشوفلك كلبة”.. أحمد الفيشاوي ينشر صورته مع حبيبته الجديدة ويُقبلها من الفم! (شاهد)

وطن – أثار الفنان المصري أحمد الفيشاوي، جدلاً واسعاً بصورته مع كلبة وصفها بحبيبته الجديدة.

قابلوا حبيبتي الجديدة

وظهر الفيشاوي بالصورة التي نشرها عبر “انستجرام”، وهو يمارس تمارين الضغط بمشاركة جرو صغير. ولدى اقترابه من الأرض قام بتقبيله من فمه.

وما زاد الجدل، تعقيب الفنان الذي انفصل حديثاً عن زوجته ندى الكامل، حيث كتب: “قابلوا حبيبتي الجديدة”.

وسخر المتابعون من تصرف الفيشاوي واعتبروه إهانة غير مباشرة لطليقته. ومما جاء في التعليقات: “لما تقولك :شوفلك كلبه وتشوف “.

ووافقه آخر الرأي قائلا: “المعني الحقيقي ل شوفلك كلبة”.

وكتبت ناشطة: “على فكرة ممكن نصدقك بجد”.

بينما قارنت أخرى بحبيبته سابقاً “ندى الكامل”، وحبيبته الآن معقبة : “سبحان مغير الأحوال”.

“لم نعد ولا جديد”

وفي سياق آخر، رد الفيشاوي على أنباء عودته إلى طليقته. بعدما أثارت الأخيرة شكوكاً حول الأمر.

وذلك حين نشرت ندى فيديو عبر حسابها على “انستجرام” لهدية عيد الحب. وكُتب عليها: “أنا آسف يا ندوشة وكل عيد حب وإحنا مع بعض”.

وكانت العلبة تحتوي وروداً باللون الأحمر، ودمية دب صغيرة بنفس اللون.

قد يهمك أيضا:

ولم تعلق ندى على الفيديو، كما أنها أغلقت خاصية التعليقات عليه.

ومما أثار الشك أيضا، أن أحمد الفيشاوي عاد لمتابعة ندى عبر “انستجرام”.حيث ألغيا متابعة بعضيهما حين انفصلا.

وقال الفيشاوي في تصريحات صحفية: “الأخبار غير صحيحة ولا جديد”.

الخيانة

ولمحت طليقة الفيشاوي إلى أن سبب انفصالهما هو الخيانة.

حيث قامت الفنانة المصرية سمية الخشاب، بنشر تغريدة عبر “تويتر” كتبت فيها: “: مفيش ست تستاهل الخيانة، لو هي مقصرة يطلقها ويشوف غيرها.لكن تبقى في البيت زي الهبلة، وهو عايش حياته برا، ويرجع يلاقيها زي الجارية مستنياه. دا هو اللي يستاهل كل حاجة مش كويسة”.

لترد عليها ندى الكامل قائلة: “أتفق”. ما جعل الجمهور يخمن أنها تقصد نفسها.

المصدر: (وطن – انستجرام)

اقرأ أيضا: