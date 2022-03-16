وفاة المشهورة ساز القحطاني وصديقها في حادث سير مروّع بالسعودية (شاهد)

وطن – تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعيّ، أنباء غير مؤكدة، عن وفاة المشهورة ساز القحطاني وصديقها شاهر الشيباني في حادث سير في السعودية.

ودشّن مغرّدون هاشتاغ (#وفاه_ساز_المشهوره)، أشاروا فيه إلى وفاة المشهورة ساز القحطاني في حاد سير مروّع، وترّحموا عليها .

انباء عن وفاة المشهوره ساز القحطاني بسبب حادث سير ..#وفاه_ساز_المشهوره pic.twitter.com/XEM5XSKdmg — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) March 16, 2022

وفات الشاب / شاهر بن نايف الشيباني العتيبي الله يرحمه ويغمد روحه الجنه #شاهر_نايف_الشيباني pic.twitter.com/fv74KDRpUO — نايف القحطاني (@505Naif) March 16, 2022

بينما نفى آخرون ما يتدوال عن وفاة ساز القحطاني في الحادث . فيما لم يتسن التأكد من صحة الخبر من مصدر مطلع .

وعلّق أحد المغردين على انباء الوفاة بقول: “موت الفجأة حولنا يذكرنا بحقيقة أن كل شيء سينتهي، حتى أنت!. كل شيء سيختفي يومًا ويصبح عدم. لا تكسر قلب،لاتجرح،سامح،تجاوز وكن رحيماً. لن يكلفك ذلك شي…”.

#وفاة_ساز_المشهوره. موت الفجأة حولنا يذكرنا بحقيقة أن كل شيء سينتهي،حتى أنت!

كل شيء سيختفي يومًا ويصبح عدم.

لا تكسر قلب،لاتجرح،سامح،تجاوز وكن رحيماً. لن يكلفك ذلك شي… — ⚖️راقي الجعيد| 🇸🇦raqi aljaeid (@qt_2i) March 16, 2022

كما كتب آخر: “سواء صح الخبر أم كان إشاعة، فالموت لا مفر منه، الأحياء في طابور الدنيا كل منهم ينتظر دوره، والإشكالية ليست في غيابك عن الدنيا، بل كيف حالك ووضعك بعد الرحيل.”.

سواء صح الخبر أم كان إشاعة، فالموت لا مفر منه، الأحياء في طابور الدنيا كل منهم ينتظر دوره، والإشكالية ليست في غيابك عن الدنيا، بل كيف حالك ووضعك بعد الرحيل. #وفاه_ساز_المشهوره — مهندس عايض الميلبي (@ayed049) March 16, 2022

بينما قال مغرّد: “ترحمو على البنت وتذكرو ان لنا ذنوب لولا ستر الله لا انفضحنا ولكن الله ساترنا بستره ..كلنا عيوب لولا ستر الله ” ادعوو لها او اسكتو واتركوها بحالها مع ربه . الله يرحمها ويغفر لها”.

ترحمو على البنت وتذكرو ان لنا ذنوب لولا ستر الله لا انفضحنا ولكن الله ساترنا بستره .." كلنا عيوب لولا ستر الله " ادعوو لها او اسكتو واتركوها بحالها مع ربه .

– الله يرحمها ويغفر لها . #وفاه_ساز_المشهوره — الشمري (@1shmri_) March 16, 2022

كما نشر صور وفيديو مزعومة للحادث، يظهر اشتعال النار في سيارة .

(المصدر: وطن – تويتر)

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