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وفاة المشهورة ساز القحطاني وصديقها في حادث سير مروّع بالسعودية (شاهد)

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 16 مارس، 2022آخر تحديث: 16 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
ساز القحطاني watanserb.com
ساز القحطاني

وطن – تداول نشطاء على مواقع التواصل الإجتماعيّ، أنباء غير مؤكدة، عن وفاة المشهورة ساز القحطاني وصديقها شاهر الشيباني في حادث سير في السعودية.

ودشّن مغرّدون هاشتاغ (#وفاه_ساز_المشهوره)، أشاروا فيه إلى وفاة المشهورة ساز القحطاني في حاد سير مروّع، وترّحموا عليها .

بينما نفى آخرون ما يتدوال عن وفاة ساز القحطاني في الحادث . فيما لم يتسن التأكد من صحة الخبر من مصدر مطلع .

وعلّق أحد المغردين على انباء الوفاة بقول: “موت الفجأة حولنا يذكرنا بحقيقة أن كل شيء سينتهي، حتى أنت!. كل شيء سيختفي يومًا ويصبح عدم. لا تكسر قلب،لاتجرح،سامح،تجاوز وكن رحيماً. لن يكلفك ذلك شي…”.

كما كتب آخر: “سواء صح الخبر أم كان إشاعة، فالموت لا مفر منه، الأحياء في طابور الدنيا كل منهم ينتظر دوره، والإشكالية ليست في غيابك عن الدنيا، بل كيف حالك ووضعك بعد الرحيل.”.

بينما قال مغرّد: “ترحمو على البنت وتذكرو ان لنا ذنوب لولا ستر الله لا انفضحنا ولكن الله ساترنا بستره ..كلنا عيوب لولا ستر الله ” ادعوو لها او اسكتو واتركوها بحالها مع ربه . الله يرحمها ويغفر لها”.

كما نشر صور وفيديو مزعومة للحادث، يظهر اشتعال النار في سيارة .

(المصدر: وطن – تويتر) 

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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 16 مارس، 2022آخر تحديث: 16 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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