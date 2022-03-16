واشنطن تهدد مصالح المغرب والجزائر .. ما علاقة الغزو الروسي لأوكرانيا؟

وطن – أشار تقرير جديد صادر عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، وهي منظمة تتعقب تجارة الأسلحة، إلى أن روسيا كانت أكبر مورد للأسلحة للدول الأفريقية في الفترة الممتدة من 2017 إلى 2021.

وشكلت مبيعات الأسلحة الروسية إلى إفريقيا 44٪ من واردات الأسلحة الرئيسية إلى القارة. تليها الولايات المتحدة بنسبة 17٪ والصين بنسبة 10٪ وفرنسا بنسبة 6.1٪.

ويرى “سيمون ويزمان” الذي يسهم في وضع التقرير السنوي منذ أكثر من ثلاثة عقود في معهد “ستوكهولم”. أنه سيكون هناك بالتأكيد مزيد من التهديدات من الجانب الأميركي حيال الدول التي تميل إلى شراء أسلحة روسية. لا سيما زبائن تاريخيين للمعدات العسكرية من روسيا مثل الجزائر والمغرب ومصر.

وتعد هذه الدول من أكبر زبائن السلاح الروسي في العالم، وتملك أحدث المنظومات الصاروخية. كما أن الجزائر بصدد شراء منظومة الدفاع الجوي الجديدة “إس-550”.

امتنعوا عن التصويت ضد روسيا

ويقدم تقرير “SIPRI” رؤى حول سبب تصويت 17 دولة إفريقية على الامتناع عن التصويت خلال اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة. الذي أصدر قرارًا لإدانة الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير. ومع ذلك أظهرت بيانات معهد “ستوكهولم” أن هناك انخفاضًا عامًا في ما تنفقه الحكومات الأفريقية على الدفاع.

وذكر التقرير في قسمه الخاص بأفريقيا: “يرجع الانخفاض الإجمالي في واردات الأسلحة الأفريقية بشكل أساسي إلى انخفاض واردات الجزائر والمغرب. وهما أكبر مستوردي أسلحة في المنطقة”.

ولفت إلى أنه في الفترة نفسها، 2017-2020، استحوذت الجزائر على 44 في المائة من إجمالي واردات الأسلحة الأفريقية. و2.6 في المائة من الإجمالي العالمي.

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ويُظهر التقرير أن البلدان الواقعة في جنوب الصحراء الكبرى بأفريقيا تحتل المرتبة الأخيرة عندما يتعلق الأمر بتجارة الأسلحة. نسبة تافهة 2٪ هي ما تمثله 46 دولة في منطقة “أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى” من إجمالي تجارة الأسلحة العالمية.

وتظهر البيانات الجديدة أن دولًا مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا وكينيا وإلى حد أقل؛ أوغندا؛ الدول الأسرع نموًا في المنطقة الفرعية التي يُشار إليها غالبًا في إفريقيا. تستورد أسلحة أقل مما كانت تشحنه منذ عشر سنوات.

تغذي النزاعات المسلحة

ويقول تقرير SIPRI: “إجمالاً، كانت وارداتهم من الأسلحة أقل بنسبة 35٪ في 2017-21 مما كانت عليه في 2012–16”. بعض الصراعات التي دمرت القارة كان لها تأثير على واردات بلادهم.

وتابع أنه “في الفترة بين عامي 2017 و 2021، كانت أكبر خمس دول مستوردة للأسلحة في المنطقة الفرعية هي أنغولا ونيجيريا وإثيوبيا ومالي وبوتسوانا. ولعبت الأسلحة المستوردة مؤخرًا دورًا في النزاعات المسلحة الحالية في ثلاث من هذه الدول: نيجيريا وإثيوبيا ومالي. في 2017-2021 كان لكل من هذه الولايات الثلاث قاعدة مورّدين متنوعة ولم تتلق أكثر من 49 في المائة من أسلحتها الرئيسية من مورد واحد”.

وتحارب نيجيريا متمردي بوكو حرام في الأجزاء الشمالية من البلاد بينما تخوض إثيوبيا حربًا مع منطقة تيغرايان منذ أكثر من عام.

ومن ناحية أخرى، مرت مالي بسلسلة من الانقلابات وعدم الاستقرار بينما لجأ مقاتلو بوكو حرام أيضًا إلى أراضيها. يبدو أن الدولة الشاذة هي بوتسوانا لأن أنغولا كانت دائمًا من بين أقوى الجيوش في إفريقيا.

المملكة العربية السعودية

ويصنف التقرير المملكة العربية السعودية على أنها ثاني أكبر مستورد للأسلحة، مع تقدير نسبة البلاد في الواردات العالمية بنسبة 11 في المائة – مثل الهند.

وأصبحت المملكة العربية السعودية ثاني أكبر مستورد للأسلحة في 2017-21، وزادت إجمالي حجم وارداتها من الأسلحة بنسبة 27 في المائة خلال هذه الفترة. شكلت الولايات المتحدة 82 في المائة من واردات المملكة العربية السعودية.

استحوذت مصر على 5.7 في المائة من واردات الأسلحة العالمية في 2017-21، بينما شهدت أيضًا زيادة بنسبة 73 في المائة في حجم وارداتها خلال هذه الفترة.

رابع أكبر مستورد للأسلحة، أستراليا، شهدت زيادة في وارداتها بنسبة 62 في المائة في 2017-21، مقارنة بالفترة 2012-2016. ساهمت أستراليا بنسبة 5.4 في المائة من واردات الأسلحة العالمية خلال عامي 2017 و 21.

في غضون ذلك، ظلت واردات الصين ثابتة (4.1 في المائة من الواردات العالمية) بين عامي 2012 و 2016 و2017-21. ومع ذلك، تشير التقديرات إلى أن واردات الصين ستنخفض بشكل حاد في المستقبل القريب حيث أصبح مجمعها الصناعي العسكري قادرًا الآن على إنتاج معظم أنواع الأسلحة، وفقًا لمعهد SIPRI.

المصدرين الخمسة الكبار

فيما يتعلق بالصادرات، استحوذت الولايات المتحدة وروسيا وفرنسا والصين وألمانيا على ما يقرب من 77 في المائة من صادرات الأسلحة العالمية خلال الفترة من 2017 إلى 21 ، بحسب التقرير. بينما ارتفعت الصادرات من فرنسا والولايات المتحدة، انخفضت الصادرات من الصين وروسيا خلال الفترة 2017-21.

نمت صادرات الأسلحة من الولايات المتحدة بنسبة 14 في المائة في 2017-21. شكلت الولايات المتحدة 39 في المائة من صادرات الأسلحة العالمية خلال هذه الفترة ، بزيادة من 32 في المائة في 2012-2016.

ويضيف التقرير أن الولايات المتحدة صدّرت ما يقرب من 108 أضعاف الأسلحة من روسيا خلال 2017-21.

انخفضت صادرات الأسلحة الروسية بنحو 26 في المائة خلال الفترة من 2017 إلى 21. نتيجة لهذا الانخفاض، انخفضت حصة روسيا من صادرات الأسلحة العالمية إلى 19 في المائة في 2017-21 من 24 في المائة في 2012-2016.

كانت الهند والصين ومصر والجزائر هي الأسواق الأربعة الأولى للأسلحة الروسية.

استحوذت فرنسا على ما يقرب من 11 في المائة من صادرات الأسلحة العالمية في 2017-21، مع زيادة 59 في المائة في صادراتها خلال 2017-21، مقارنة بالفترة 2012-2016. كانت الهند وقطر ومصر أكبر مستوردين للأسلحة الفرنسية.

(المصدر: الإندبندنت)

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