مشاهد مرعبة لزلزال اليابان.. صافرات إنذار بالمحطة النووية وتحذير من تسونامي جديد (فيديو)

وطن – تداول ناشطون بمواقع التواصل مقاطع مصورة وصورا أظهرت دمارا كبيرا وفوضى هائلة في اليابان. جراء الزلزال الخطير الذي ضرب الساحل الشمالي الشرقي للبلاد مساء اليوم.

تحذيرات من تسونامي

وبحسب “إذاعة NHK” العامة فقد وقع الزلزال بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر. ما استدعى إصدار السلطات المحلية تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية “تسونامي”.

ومن جانبها قالت شركة كهرباء طوكيو إن الكهرباء انقطعت عن قرابة مليوني أسرة بعد الزلزال.

زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب شرقي اليابان قرب محطة فوكوشيما النووية وتحذير من تسونامي…🙈 الله يكمل هذه السنة على خير 🤲 pic.twitter.com/eLhwmjyh6k — Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) March 16, 2022

فيما أشار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إلى أن العمل جار على جمع المعلومات.

منازل تتراقص

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة منازل كانت تتراقص أثناء الزلزال، وقطارات تتأرجح كما كانت السيارات تهتز بقوة على الطرق السريعة.

وبعد حوالي ساعتين تم رفع التحذير، ووردت أنباء عن وصول موجات تسونامي في إحدى المناطق إلى ارتفاع 20 بوصة فقط.

فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.

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محطة فوكوشيما النووية

ويشار إلى أن ذات المنطقة كانت قد تعرضت لهزة قوية أعقبها تسونامي في 2011، الذي تسبب بكارثة في محطة فوكوشيما النووية.

هذا وكشف علماء وخبراء متخصصون بدراسة الأرض، أخيرا. عن وجود كتلة صخرية نارية بحجم جبل تقع تحت الساحل الجنوبي لدولة اليابان.

واعتبروا أن هذه الكتلة قد تؤثر على مسار الزلازل الكبيرة في المنطقة.

كما أشارت وكالة “جيجى برس”، إلى أنه وفقا لموقع (تيبكو) على الإنترنت، هناك حوالى 2.09 مليون منزل. بما فى ذلك حوالى 700 ألف فى طوكيو وحوالى 300 ألف منزل فى كاناغاوا، أصبحوا بدون كهرباء.

زلزال توهوكو

ويذكر أنه فى 11 مارس 2011 ، ضرب أكبر زلزال تم تسجيله في اليابان منطقة توهوكو في شمال شرق هونشو. وتسبب في دمار هائل.

وأدى إلى تسونامي الذي تسبب دمار مروع وفقدان أرواح. كما تسببت الكارثة الطبيعية أيضًا في حدوث كارثة نووية في محطة “فوكوشيما دايتشى” النووية.

7.3 magnitude earthquake & tsunami warning off the coast of Japan near Fukushima. 👀 pic.twitter.com/xpUASOO1k8 — Christopher Webb 🇺🇸 (@cwebbonline) March 16, 2022

وتعتبر كارثة “فوكوشيما” ثاني أسوأ كارثة نووية في التاريخ. مما أجبر أكثر من 100،000 شخص على النزوح من بيوتهم.

إجراءات كبيرة

واتخذت السلطات اليابانية وقتها إجراءات كبيرة، حيث تم إغلاق كل من المفاعلات النووية الثلاثة العاملة في محطة فوكوشيما.

لكن الطاقة الاحتياطية وأنظمة التبريد فشلت نتيجة لذلك، تسببت الحرارة المتبقية في ذوبان قضبان الوقود في المفاعلات الثلاثة جزئيًا، مما كشف عن الكارثة النووية على مدار عدة أيام تالية.

حيث انفجر المفاعلان رقم 1 و رقم 3 في يوم 12 و 14 مارس، مما دفع الحكومة إلى إخلاء الجميع في دائرة نصف قطرها 20 كيلومترًا.

ويحيي اليابانيون ذكرى كارثة التسونامي الذي ضرب اليابان عام2011 بعد زلزال قوي دمر مناطق في الساحل الشمالي الشرقي للأرخبيل. حيث الآلاف لقو مصرعهم، وتسببت في كارثة نووية تعتبر الأكبر في العالم منذ ربع قرن.

المصدر: (خاص وطن)

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