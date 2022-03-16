مشاهد مرعبة لزلزال اليابان.. صافرات إنذار بالمحطة النووية وتحذير من تسونامي جديد (فيديو)
وطن – تداول ناشطون بمواقع التواصل مقاطع مصورة وصورا أظهرت دمارا كبيرا وفوضى هائلة في اليابان. جراء الزلزال الخطير الذي ضرب الساحل الشمالي الشرقي للبلاد مساء اليوم.
تحذيرات من تسونامي
وبحسب “إذاعة NHK” العامة فقد وقع الزلزال بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر. ما استدعى إصدار السلطات المحلية تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية “تسونامي”.
A Powerful 7.3 magnitude earthquake hits north Japan#earthquake #地震 #Japan pic.twitter.com/XEEyZkCSlo
— MomentsGang™ (@AntonioTwitt3r) March 16, 2022
ومن جانبها قالت شركة كهرباء طوكيو إن الكهرباء انقطعت عن قرابة مليوني أسرة بعد الزلزال.
زلزال بقوة 7.3 درجات يضرب شرقي اليابان قرب محطة فوكوشيما النووية وتحذير من تسونامي…🙈
الله يكمل هذه السنة على خير 🤲 pic.twitter.com/eLhwmjyh6k
— Ania El Afandi آنيا (@Ania27El) March 16, 2022
فيما أشار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إلى أن العمل جار على جمع المعلومات.
منازل تتراقص
وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة منازل كانت تتراقص أثناء الزلزال، وقطارات تتأرجح كما كانت السيارات تهتز بقوة على الطرق السريعة.
毎回フィギュア固定しとけば…って後悔する学ばない奴#地震#福島#郡山 pic.twitter.com/lqU6Cls50S
— 慶亮 (@KSK_0106) March 16, 2022
وبعد حوالي ساعتين تم رفع التحذير، ووردت أنباء عن وصول موجات تسونامي في إحدى المناطق إلى ارتفاع 20 بوصة فقط.
فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.
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محطة فوكوشيما النووية
ويشار إلى أن ذات المنطقة كانت قد تعرضت لهزة قوية أعقبها تسونامي في 2011، الذي تسبب بكارثة في محطة فوكوشيما النووية.
実は、Tiktokで一昨日は「赤い空が凄いです。地震に注意」と投稿している人がいて、昨日は「赤い空で地震に注意と言っている人がいたけど、今日は雲です。地震雲に注意」という人がいました。 pic.twitter.com/9sWrGNGKIn
— 怪盗仏陀 (@qzWCjmamga154jm) March 16, 2022
هذا وكشف علماء وخبراء متخصصون بدراسة الأرض، أخيرا. عن وجود كتلة صخرية نارية بحجم جبل تقع تحت الساحل الجنوبي لدولة اليابان.
واعتبروا أن هذه الكتلة قد تؤثر على مسار الزلازل الكبيرة في المنطقة.
كما أشارت وكالة “جيجى برس”، إلى أنه وفقا لموقع (تيبكو) على الإنترنت، هناك حوالى 2.09 مليون منزل. بما فى ذلك حوالى 700 ألف فى طوكيو وحوالى 300 ألف منزل فى كاناغاوا، أصبحوا بدون كهرباء.
BREAKING: Footage captures shaking in #Japan during the earthquake https://t.co/7s5rQopBb4 pic.twitter.com/RGlFsOVC8E
— Insider Paper (@TheInsiderPaper) March 16, 2022
زلزال توهوكو
ويذكر أنه فى 11 مارس 2011 ، ضرب أكبر زلزال تم تسجيله في اليابان منطقة توهوكو في شمال شرق هونشو. وتسبب في دمار هائل.
وأدى إلى تسونامي الذي تسبب دمار مروع وفقدان أرواح. كما تسببت الكارثة الطبيعية أيضًا في حدوث كارثة نووية في محطة “فوكوشيما دايتشى” النووية.
7.3 magnitude earthquake & tsunami warning off the coast of Japan near Fukushima. 👀 pic.twitter.com/xpUASOO1k8
— Christopher Webb 🇺🇸 (@cwebbonline) March 16, 2022
وتعتبر كارثة “فوكوشيما” ثاني أسوأ كارثة نووية في التاريخ. مما أجبر أكثر من 100،000 شخص على النزوح من بيوتهم.
إجراءات كبيرة
واتخذت السلطات اليابانية وقتها إجراءات كبيرة، حيث تم إغلاق كل من المفاعلات النووية الثلاثة العاملة في محطة فوكوشيما.
لكن الطاقة الاحتياطية وأنظمة التبريد فشلت نتيجة لذلك، تسببت الحرارة المتبقية في ذوبان قضبان الوقود في المفاعلات الثلاثة جزئيًا، مما كشف عن الكارثة النووية على مدار عدة أيام تالية.
An #earthquake of magnitude 7.3 hit central #Japan. pic.twitter.com/r2W98Ftpso
— NEWS/INCIDENTS (@Brave_spirit81) March 16, 2022
حيث انفجر المفاعلان رقم 1 و رقم 3 في يوم 12 و 14 مارس، مما دفع الحكومة إلى إخلاء الجميع في دائرة نصف قطرها 20 كيلومترًا.
ويحيي اليابانيون ذكرى كارثة التسونامي الذي ضرب اليابان عام2011 بعد زلزال قوي دمر مناطق في الساحل الشمالي الشرقي للأرخبيل. حيث الآلاف لقو مصرعهم، وتسببت في كارثة نووية تعتبر الأكبر في العالم منذ ربع قرن.
المصدر: (خاص وطن)