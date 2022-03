مشاهد مرعبة لزلزال اليابان.. صافرات إنذار بالمحطة النووية وتحذير من تسونامي جديد (فيديو)

وطن – تداول ناشطون بمواقع التواصل مقاطع مصورة وصورا أظهرت دمارا كبيرا وفوضى هائلة في اليابان. جراء الزلزال الخطير الذي ضرب الساحل الشمالي الشرقي للبلاد مساء اليوم.

وبحسب “إذاعة NHK” العامة فقد وقع الزلزال بقوة 7.3 درجة على مقياس ريختر. ما استدعى إصدار السلطات المحلية تحذيرا من حدوث موجات مد عاتية “تسونامي”.

ومن جانبها قالت شركة كهرباء طوكيو إن الكهرباء انقطعت عن قرابة مليوني أسرة بعد الزلزال.

فيما أشار رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، إلى أن العمل جار على جمع المعلومات.

وأظهرت مقاطع الفيديو المتداولة منازل كانت تتراقص أثناء الزلزال، وقطارات تتأرجح كما كانت السيارات تهتز بقوة على الطرق السريعة.

وبعد حوالي ساعتين تم رفع التحذير، ووردت أنباء عن وصول موجات تسونامي في إحدى المناطق إلى ارتفاع 20 بوصة فقط.

فيما لم ترد أنباء عن وقوع إصابات حتى الآن.

ويشار إلى أن ذات المنطقة كانت قد تعرضت لهزة قوية أعقبها تسونامي في 2011، الذي تسبب بكارثة في محطة فوكوشيما النووية.

هذا وكشف علماء وخبراء متخصصون بدراسة الأرض، أخيرا. عن وجود كتلة صخرية نارية بحجم جبل تقع تحت الساحل الجنوبي لدولة اليابان.

واعتبروا أن هذه الكتلة قد تؤثر على مسار الزلازل الكبيرة في المنطقة.

كما أشارت وكالة “جيجى برس”، إلى أنه وفقا لموقع (تيبكو) على الإنترنت، هناك حوالى 2.09 مليون منزل. بما فى ذلك حوالى 700 ألف فى طوكيو وحوالى 300 ألف منزل فى كاناغاوا، أصبحوا بدون كهرباء.

ويذكر أنه فى 11 مارس 2011 ، ضرب أكبر زلزال تم تسجيله في اليابان منطقة توهوكو في شمال شرق هونشو. وتسبب في دمار هائل.

وأدى إلى تسونامي الذي تسبب دمار مروع وفقدان أرواح. كما تسببت الكارثة الطبيعية أيضًا في حدوث كارثة نووية في محطة “فوكوشيما دايتشى” النووية.

