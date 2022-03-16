مريم حسين تؤدي وصلة رقص مغربي وسط مجموعة شبان! (فيديو)

وطن – تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للفنانة المغربية مريم حسين، وهي تؤدي وصلة رقص مغربي بين مجموعة من الرجال.

وظهرت مريم بالفيديو المتداول، والذي رصدته “وطن”، وهي ترتدي دشداشة واسعة باللون الأصفر. ووقفت وسط فرقة شعبية مكونة من شباب فقط، وبدأت بالرقص على أنغام الطبول.

الفن الاستعراضي

وفي سياق آخر، تحدثت مريم حسين عن مسيرتها الفنية وعملها مع نجوم كبار مثل طارق العلي وداوود حسين.

وأشارت مريم في لقاء عبر برنامج “ما بدا هلقد”، مع الإعلامية هلا المر، إلى أن الفن الاستعراضي يتطلب جهدا جسديا. الا ان عملها المرتقب سيكون مختلفا عن “ليا وحدي” وسيكون كلاسيكيا أكثر.

كما تحدثت مريم عن الأمومة، وسبب إخفاء وجه ابنتها . والشخص الذي تستشيره في قراراتها. وأيضاً كشفت سبب ارتدائها وخلعها الحجاب.

قد يهمك أيضا:

حجاب مريم

وأشارت مريم إلى أنها لا يمكنها مزاولة المهنة وهي محجبة.

وردت مريم على منتقدي صورتها وهي تضع طلاء الأظافر. معتبرة أن قرارها بنشر العديد من التفاصيل عن حياتها على السوشيال ميديا خطأ.

وأكدت الفنانة المغربية أنها تعلمت الكثير من دخولها الى السجن وتجربتها المريرة. وأن طريقة تفكيرها في تلك الفترة تغيرت.

القفص الذهبي

كما كشفت مريم سبب حبها للبنان، وذكرياتها من طفولتها في المغرب. وأنها لم تزر العراق بعد، وتود الدخول على شعبها عن طريق عمل وتتمنى أن يكون مع كاظم الساهر.

كما تحدثت مريم خلال البرنامج عن شائعات اعتزالها التمثيل التي انتشرت بالفترة الاخيرة. وكذلك تجربتها مع فيروس كورونا.

وأكدت مريم أنها في حال دخلت الى القفص الذهبي. فلن تكشف هوية زوجها الجديد.

وأعربت مريم عن أمنيتها تقديم أعمالاً درامية مع الممثل السوري عابد فهد. والممثل المصري محمد رمضان. وتختار مواطنها سعد لمجرد لأداء ديو غنائي معه.

المصدر:(وطن – متابعات)

اقرأ أيضا: