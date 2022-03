ما قصة مواطنين بريطانيين كانا محتجزين في إيران أُفرج عنهما بجهود سلطنة عمان؟!

وطن – أعلنت سلطنة عمان في بيان رسمي اليوم، الأربعاء، نجاح مساعيها في الإفراج عن مواطنين بريطانيين كانا محتجزين في إيران.

الحكومة العمانية أشارت إلى وصول المحتجزَين إلى مسقط، تمهيدًا لعودتهما إلى المملكة المتحدة.

هذا وقال المحامي “حجة كرماني” اليوم ، الأربعاء، إن معتقلين بريطانيين إيرانيين (مزدوجي الجنسية)، وهما موظفة الإغاثة، نزانين زغاري راتكليف، والمهندس المتقاعد، أنوشه عاشوري، يتجهان لمطار طهران استعدادا لمغادرة إيران.

وأعلنت النائبة البريطانية توليب صديق، الأربعاء، أن راتكليف في طريقها إلى المملكة المتحدة.

It's been 6 long years – and I can't believe I can FINALLY share this photo.

Nazanin is now in the air flying away from 6 years of hell in Iran.

My heart goes out to Gabriella and Richard, as her long journey back home to them gets closer by the minute.#NazaninIsFree ❤️ pic.twitter.com/BzEEBP840C

— Tulip Siddiq (@TulipSiddiq) March 16, 2022