ما سر الغرفتين المكتشفتين داخل هرم الجيزة؟

وطن – حسب صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، حدد علماء الآثار غرفتين واسعتين داخل الهرم الأكبر بالجيزة. وهو الأمر الذي يمكن حسب رأيهم أن يقود إلى اكتشاف القبر المفقود للفرعون الأسطوري خوفو.

غرفتان غامضتان

عثرت مجموعة من علماء الآثار على غرفتين سريتين داخل هرم الجيزة الأكبر في مصر. وهي مساحات يمكن أن تكون مقبرة للفرعون الأسطوري خوفو.

يعد الهرم الأكبر في الجيزة أقدم عجائب الدنيا السبع في العالم. ومن المحتمل أن تشييده استغرق 27 عامًا في القرن السادس والعشرين قبل الميلاد.

وهذا الهرم مخصصاً للفرعون خوفو، الذي حكم مصر في ذلك الوقت. وقد استلزم بنائه حوالي 2.3 مليون كتلة من الحجر الجيري.

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نظام تلسكوب

ويعتقد علماء الآثار أن إحدى الفراغات المكتشفة يقدر طولها تقريبا حوالي 98 قدمًا وعرضها حوالي 20 قدماً. ويأمل العلماء أن تكشف عمليات المسح الجديدة عن الغرض الفعلي من تهيئة هذه الغرف.

وفي هذا السياق، قال علماء الآثار من جامعة كورنيل في دراستهم: “نحن نخطط لوضع نظام تلسكوب. لديه حساسية تزيد 100 مرة عن المعدات التي تم استخدامها مؤخرا في الهرم الأكبر”.

وأضافوا “نظرا لأن آلات الكشف المقترحة كبيرة جدا، فلا يمكن وضعها داخل الهرم. وبالتالي فإن توجهنا هو وضعها في الخارج وتحريكها على طول القاعدة وبهذه الطريقة. يمكننا جمع الميونات من جميع الزوايا لإنجاز مجموعة البيانات المطلوبة.”

ما هي الميونات ؟

الميونات هي جسيمات مشابهة للإلكترونات يمكن التقاطها بواسطة التلسكوبات الحساسة. وتتصرف هذه الجسيمات بشكل مختلف عندما تتفاعل مع الحجر، مقارنة بالهواء.

ويمكن بالتالي رسمها مما يعني أنه يمكن للعلماء استخدام مسارهم لملاحظة أي هواء في المباني الحجرية.

ويأمل العلماء أن تظهر التكنولوجيا حتى القطع الأثرية النادرة داخل الفراغات.

المصدر: (ديلي ستار – ترجمة وتحرير وطن)

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