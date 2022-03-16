اختبار: ما تراه أولاً في هذه الصورة يكشف عن أكبر نقاط قوتك

وطن – في هذا التقرير الذي نشرته صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية. سنعرض لكم صورة تعتمد على الخداع البصري، حاول التدقيق فيها جيدًا وأول ما تشاهده في الصورة سيخبرك عن أكبر نقاط قوتك.

يعد هذا الاختبار طريقة سهلة لمعرفة أكبر نقاط قوتك، ولكن لا داعي للذعر إذا لاحظت شيئًا مخيفاً.

كل ما عليك فعله هو أن تتذكر ما دونته أول مرة عندما تنظر إلى الصورة أدناه. لأنها ستكشف الكثير عن شخصيتك وأفضل صفاتك.

ما الشيء الذي رأيته في البداية؟

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الاحتمال الأول: فتاة صغيرة

أولئك الذين رأوا فتاة صغيرة عند النظر لأول مرة إلى هذه الصورة، هم أشخاص يميلون إلى تجاوز صعوبات الحياة الماضية. وقادرين على التغلب على المراحل الصعبة براحة.

كما أن عقليتهم الشبابية تجعلهم مصممين على مواجهة التحديات التي قد يعاني منها الآخرون.

كما أن تصورهم الخاص للحياة يعني أنهم لا يستسلمون تحت الضغوط وحتى في أصعب الأوقات.

الاحتمال الثاني: جمجمة

لا داعي للذعر إذا كان أول ما رأيته في هذه الصورة هو جمجمة، فهذا لا يعني أنك قاتل متسلسل.

على الرغم من أن الجماجم تعتبر بشكل عام رمزًا للموت أو السم أو أي شيء يتعلق بالشر، إلا أنها في هذه الحالة تشير إلى سمة إيجابية في شخصيتك.

تعني الجمجمة أن قوتك متأتية أساساً من قوتك الفكرية وبعبارة أخرى، يعني ذلك أنك ذكي.

تم استخدام الجماجم في الفن والأدب لتمثيل قوة العقل وفي هذه الحالة هذا صحيح. حيث تكمن قوتك الأساسية في أفكارك العميقة.

الاحتمال الثالث: مشهد طبيعي

إذا رأيت المشهد الغامض أولاً وإذا ركزت عيناك على الغابة المظلمة، فهذا يعني أن قوتك تكمن في الوثوق بغريزتك.

ففي المواقف التي يصاب فيها الآخرون بالذعر، يميل الأشخاص الذين رأوا هذا المشهد إلى الاعتماد على شعورهم الغريزي. لأنهم يعلمون أنهم سيكونون بخير في نهاية المطاف.

وعليهم التذكر، أنه حتى في المواقف الصعبة، ستساعدهم غريزتهم دائمًا على اتخاذ القرار الصحيح.

المصدر: (نيويورك بوست – ترجمة وتحرير وطن)

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