رياضة

مانشستر يونايتد وأياكس يُودعان دوري أبطال أوروبا (فيديو)

أتلتيكو مدريد وبنفيكا يتأهلان إلى دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 16 مارس، 2022آخر تحديث: 16 مارس، 2022
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وطن – في خيبة آمل جديدة ودع فريق مانشستر يونايتد ونظيره أياكس أمستردام، منافسات دوري أبطال أوروبا بعد خسارتهما في مباراة إياب دور الثمن النهائي من البطولة الأوروبية، أمام أتلتيكو مدريد وبنفيكا البرتغالي بهدف نظيف دون مقابل.

أتلتيكو مدريد وهزيمة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا

وتمكن فريق أتلتيكو مدريد ” البلانكوس” من إقصاء مانشستر يونايتد. من دور الثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا 2021-2022، بعد الفوز عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في مباراة الذهاب والإياب في المسابقة القارية.

وسجل هدف التأهل لصالح فريق أتلتيكو مدريد الإسباني. داخل شباك صاحب الأرض مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر”، في الدقيقة ال41 من توقيع اللاعب رينان لودي.

كما وشهدت المباراة تفوق فريق مانشستر يونايتد على منافسه أتلتيكو مدريد على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 11 تسديدة والاستحواذ بنسبة 61%.

فيما وصلت عدد التسديدات لفريق أتلتيكو مدريد باتجاه شباك مرمى الشياطين الحمر الإنجليزي 8 تسديدات فقط، كما وجاءت نسبة استحواذه في المباراة 39%.

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بنفيكا وإقصاء أياكس الهولندي

ونجح فريق بنفيكا البرتغالي في إقصاء أياكس الهولندي على ميدان الأخير، بهدف نظيف في إياب دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

وتأهل فريق بنفيكا إلى دور الربع النهائي من البطولة الأوروبية القارية. على حساب أياكس أمستردام الهولندي، في مجموع مباراة الذهاب والإياب بنتيجة 3-2.

كما وأحرز هدف التأهل لصالح فريق بنفيكا البرتغالي في الدقيقة ال77. عن طريق النجم المهاري داروين نونيز.

قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

وينتظر باقي الفرق المتأهلة إلى دوري الربع النهائي اليوم، في مباراة يوفنتوس وفياريال ومباراة تشيلسي وليل في منافسات دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور الربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أوروبا يوم الجمعة القادمة، ال18 من شهر آذار/ مارس الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 16 مارس، 2022آخر تحديث: 16 مارس، 2022
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صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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