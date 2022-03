مانشستر يونايتد وأياكس يُودعان دوري أبطال أوروبا (فيديو)

وطن – في خيبة آمل جديدة ودع فريق مانشستر يونايتد ونظيره أياكس أمستردام، منافسات دوري أبطال أوروبا بعد خسارتهما في مباراة إياب دور الثمن النهائي من البطولة الأوروبية، أمام أتلتيكو مدريد وبنفيكا البرتغالي بهدف نظيف دون مقابل.

وتمكن فريق أتلتيكو مدريد ” البلانكوس” من إقصاء مانشستر يونايتد. من دور الثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا 2021-2022، بعد الفوز عليه بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد في مباراة الذهاب والإياب في المسابقة القارية.

وسجل هدف التأهل لصالح فريق أتلتيكو مدريد الإسباني. داخل شباك صاحب الأرض مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر”، في الدقيقة ال41 من توقيع اللاعب رينان لودي.

كما وشهدت المباراة تفوق فريق مانشستر يونايتد على منافسه أتلتيكو مدريد على صعيد التسديدات والاستحواذ، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 11 تسديدة والاستحواذ بنسبة 61%.

فيما وصلت عدد التسديدات لفريق أتلتيكو مدريد باتجاه شباك مرمى الشياطين الحمر الإنجليزي 8 تسديدات فقط، كما وجاءت نسبة استحواذه في المباراة 39%.

ونجح فريق بنفيكا البرتغالي في إقصاء أياكس الهولندي على ميدان الأخير، بهدف نظيف في إياب دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

No Lionel Messi and Cristiano Ronaldo in Friday's quarter-final draw. The duo miss out on the last-8 for the second season running.#UCLdraw pic.twitter.com/DqrqsD18Y1

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 15, 2022