لحظات صعبة يعيشها تشيلسي .. لاعب يتبرع بتكاليف سفر الفريق لخوض مباراة رسمية

وطن – يمر البطل الأوروبي للنسخة الماضية نادي تشيلسي في لحظات صعبة لا يحسد عليها، اضطره لتكفل أحد لاعبيه بدفع تكاليف سفر زملائه في الفريق لخوض مباراة رسمية في منافسات دوري أبطال أوروبا، بسبب العقوبات التي تفرضها الحكومة البريطانية على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش.

وقال النجم الألماني كاي هافيرتز لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي في تصريحات معه، قائلاً: ” سأدفع من جيبي الخاص، وهذا الأمر ليس مشكلة بالنسبة لي أو حتى لأي لاعب في الفريق. الأهم بالنسبة لنا كفريق أن نأتي ونلعب المباريات”.

Kai Havertz on Chelsea not being able to fly to Middlesbrough for their FA Cup game on Saturday: pic.twitter.com/eSLh9Jp0Ua

