لحظات صعبة يعيشها تشيلسي .. لاعب يتبرع بتكاليف سفر الفريق لخوض مباراة رسمية

وطن – يمر البطل الأوروبي للنسخة الماضية نادي تشيلسي في لحظات صعبة لا يحسد عليها، اضطره لتكفل أحد لاعبيه بدفع تكاليف سفر زملائه في الفريق لخوض مباراة رسمية في منافسات دوري أبطال أوروبا، بسبب العقوبات التي تفرضها الحكومة البريطانية على مالكه الروسي رومان أبراموفيتش.

لاعب تشيلسي والتكفل بمصاريف السفر

وقال النجم الألماني كاي هافيرتز لاعب وسط فريق تشيلسي الإنجليزي في تصريحات معه، قائلاً: ” سأدفع من جيبي الخاص، وهذا الأمر ليس مشكلة بالنسبة لي أو حتى لأي لاعب في الفريق. الأهم بالنسبة لنا كفريق أن نأتي ونلعب المباريات”.

Kai Havertz on Chelsea not being able to fly to Middlesbrough for their FA Cup game on Saturday: pic.twitter.com/eSLh9Jp0Ua — B/R Football (@brfootball) March 15, 2022

وأردف الألماني هافيرتز، ” أعتقد أن هناك الكثير من اللحظات الصعبة. التي سنمر بها بعد الآن، فما يدور حولنا نتأثر به بكل تأكيد. لذلك سأساعد في ثمن تكاليف السفر للفريق”.

🗣 كاي هافيرتز : "ليست لدي مشكلة في الدفع من أموالي الخاصة من أجل مساعدة تشيلسي على السفر." pic.twitter.com/vZV8giO9ZN — الدوري الإنجليزي™ (@TrendEPL) March 15, 2022

تشيلسي ممنوع من السفر بالطائرة

من جانبه، قال المدرب الألماني توماس توخيل المدير الفني لفريق تشيلسي، ” قمت بإجراء العديد من التعديلات على عدد أفراد الجهاز الفني للفريق. الذي يسافرون ويقيمون في مدينة ليل الفرنسية، حيث سيخوضون مباراة إياب دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا”.

توماس توخيل عن تجميد حسابات تشيلسي والسفر الى فرنسا لمواجهة ليل: لدينا طائرة، ولكن إذا لم قادرين فسنذهب بالقطار أو الحافلة، وإذا لم يكن الأمر كذلك، فسأقود سيارة من سبعة مقاعد ونذهب بها 🤣 pic.twitter.com/ofPz1VtOOG — E P L W O R L D (@EPLworld) March 14, 2022

وأضاف المدرب توخيل، ” الحاجة إلى السفر بالطائرة لا يتعلق بالرفاهية للفريق، لكن هذا الأمر من أجل أن يصل الفريق بحالة جديدة لخوض المباريات في خضم جدول مرهق”.

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كما وأردف، ” هذا مجرد مستوى احترافي للرياضة، حيث أننا نلعب مع وجود يومين فقط بين المباريات، بينما منافسات أربعة أيام بين المباريات، وقد وصلنا مع احتمالات وجود حدوث إصابات. ولذلك من الأفضل أن تسافر عبر الطائرة وليس الحافلة”.

النزاهة الرياضية

وفي سياق متصل، طالب نادي تشيلسي الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم إقامة المباراة أمام منافسه ميدلسبره على ميدان الأخير، بدون حضور أي من الجماهير. من أجل النزاهة الرياضية، لأن الفريق لا يستطيع بيع أي من التذاكر بسبب القيود المفروضة من قبل الحكومة البريطانية على النادي.

🚨 ذا أثليتك | طلب تشيلسي خوض ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ميدلزبره خلف أبواب مغلقة "لأسباب تتعلق بالنزاهة الرياضية" لأنه لا يُسمح له ببيع التذاكر لمشجعيه. pic.twitter.com/dgYQ9sdSeS — الدوري الإنجليزي (@PLSpotlight) March 15, 2022

وقد أثار هذا الطلب استياء نادي ميدلسبره الإنجليزي، الذي اعتبر بأن هذا الأمر غريب وأن العقوبات على نادي تشيلسي ليس له أي علاقة بهم. كما وأن تحجج الأخير بالنزاهة الرياضية هو أمر مثير للسخرية.

ويستعد فريق تشيلسي بعد مواجهة منافسه ليل في المواجهة الحاسمة في منافسات إياب الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، لخوض مباراة مطلع الأسبوع المقبل أمام نظيره ميدلسبره في دور الربع النهائي من مسابقة كأس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم.

الحكومة البريطانية والرد على طلب تشيلسي

وردت الحكومة البريطانية على الخطاب الرسمي الذي تقدم به نادي تشيلسي الإنجليزي بشأن عدم حضور الجماهير في بيان رسمي، جاء فيه: ” نحن لا نعارض أن يكون لدى تشيلسي مشجعون في المباريات على المدى الطويل. ولكننا لن نسمح بذهاب تلك الأموال من مبيعات التذاكر لأشخاص خاضعين للعقوبات”.

🚨 رفض الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم طلب تشيلسي لعب مباراته أمام ميدلزبره (التي ستجري على أرض الأخير) في كأس الإتحاد الإنجليزي بأبواب مغلقة بسبب عدم قدرته على بيع التذاكر لجمهوره حيث حصل جمهور تشيلسي على حوالي 500 إلى 600 تذكرة طرحت قبل العقوبات على النادي. pic.twitter.com/zUxUkzKXuO — TheFootix (@Thefootix1) March 15, 2022

واستكمل البيان، ” يجب على نادي تشيلسي أن يقضي وقتاً أقل من القلق. بشأن حضور الآلاف من المشجعين، كما والتركيز على بيع ناديهم إلى شخص ليس متعلقاً بالحرب”.

وكانت الحكومة البريطانية قد فرضت العقوبة الاقتصادية الصارمة على مالك نادي تشيلسي الإنجليزي، الملياردير الروسي رومان أبراموفيتش، بسبب شن حكومة بلاده العملية العسكرية على دولة أوكرانيا.

(المصدر: وطن + تويتر)

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