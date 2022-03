قاضي أمريكي يأمر باستئناف الدعوى القضائية ضد مجرم الحرب الليبي خليفة حفتر

وطن – كشف المحامي الأمريكي مارك زيد الموكل عن عائلات الضحايا الذين قتلتهم مليشيات مجرم الحرب الليبي خليفة حفتر في طرابلس وقنفودة إن قاضي فيدرالي أمر بمواصلة الدعوى القضائية ضد أمير الحرب خليفة خفتر.

وأوضح ان القضية بقيت معلقة منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي بسبب ترشحه لانتخابات ديسمبر/كانون الأول 2021 التي لم تحدث ومن المحتمل ألا تحدث حتى عام 2023.

وأضاف في تدوينة له عبر حسابه في موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدتها “وطن”: “سيتم خلعه الآن”.

Today, EDVA Fed Judge allowed lawsuit against warlord #KhalifaHifter (or #Haftar ) to continue. Last Nov case was stayed pending Dec 2021 #Libyan elections that never occurred & likely will not until 2023. #Hifter will now be deposed. https://t.co/rPKbfPcHW2

وكشف بان القاضي منح الأطراف مهلة حتى يونيو/حزيران 2022 للانتهاء من جلسات الاستجواب وحدد موعدا لجلسة التمهيد للمحاكمة”.

وكشف “زيد” بأن القاضي “أُمر أيضًا بتعويضنا عن تكاليف إيداعين تم إلغاؤهما لمدة 14 يومًا وإلا فسيتم إدخال التقصير وسوف تحدث جلسة استماع للتعويضات من طرف واحد (بدونه)”.

2/Parties have until June 2022 to complete discovery & pre-trial conf will take place right after.#Hifter also ORDERED to reimburse us for costs of two canceled depositions w/i 14 days or else default will be entered & damages hearing will occur ex parte (w/o him).

