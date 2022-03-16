في اليوم الـ21 لحرب روسيا على أوكرانيا .. هذا ما قاله بوتين لمن يعتقد أن روسيا ستتراجع

وطن – في اليوم الـ21 لحرب روسيا على أوكرانيا، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، إن إبقاء روسيا تحت السيطرة هو هدف سياسة الغرب طويلة الأمد، لافتا إلى أن عقوباتها الاقتصادية ضد روسيا تعبر عن قصر نظرها.

وبحسب ما نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية فقد أوضح الرئيس الروسي خلال اجتماع حكومي متلفز في موسكو، أن إبقاء روسيا تحت المراقبة كان سياسة طويلة المدى للغرب. وأن إجراءاته الاقتصادية كانت قصيرة النظر لأن معظم الدول لا تدعم العقوبات.

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وقال “بوتين” أيضا إن الدول الغربية تريد فرض العقوبات على كل أسرة روسية، واتهمها بالضلوع في حملة إعلامية غير مسبوقة ضد روسيا.

كما ادعى بوتين أن الصراع كان مجرد ذريعة للغرب لفرض عقوبات لأنهم “فقط لا يريدون روسيا قوية وذات سيادة”.

وقال: “الغرب لا يكلف نفسه عناء إخفاء حقيقة أن هدفه هو الإضرار بالاقتصاد الروسي بأكمله، كل مواطن روسي” . مضيفًا أن تصرفات الغرب هذه “ستقوي موسكو”.

ولفت بوتين أيضا إلى أن روسيا مستعدة لمناقشة الوضع المحايد لأوكرانيا، في المحادثات الهادفة إلى إنهاء الأعمال العدائية، لكنها ستظل تحقق أهداف عمليتها العسكرية التي كانت “تخطط لها”.

لكنه أخبر الروس، بكلمات تذكرنا بشكل ساخر بخطاب الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي ، بأننا “نناضل من أجل سيادتنا ومستقبل أطفالنا”.

هذه هي أحدث دعاية تروج لها موسكو في محاولة لتبرير غزوها لأوكرانيا للمواطنين الروس – بما في ذلك الادعاءات بأن الحرب تدور حول منع الإبادة الجماعية للأقليات التي شنتها كييف.

“روسيا لن تتراجع”

وقال بوتين في اليوم الحادي والعشرين من الحرب ضد أوكرانيا:”إذا كان الغرب يعتقد أن روسيا ستتراجع. فإنه لم يفهم روسيا.”

وادعى أن العملية في أوكرانيا تتكشف “بنجاح بما يتفق بدقة مع الخطط المعتمدة مسبقًا” وحذر من أن الغرب يحاول تأجيج الصراع الأهلي.

وفي اعتراف واضح بالألم الذي تسببه له العقوبات الغربية، قال إن التضخم والبطالة سيرتفعان. لكنه وعد بتقديم الدعم للأسر التي لديها أطفال.

وتابع “بوتين” أنه ستكون هناك حاجة إلى تغييرات هيكلية في الاقتصاد. حيث اتهم الغرب بمحاولة “الضغط على روسيا لتحويلها إلى دولة ضعيفة ومعتمدة على غيرها”.

وفي الوقت نفسه، بث تلفزيون روسيا الحكومي مقطعًا عن خطط القتال لغزو دول البلطيق. حيث أظهر لوحة بيضاء مع طرق محتملة على التلفزيون المباشر.

ويأتي ذلك في الوقت الذي تم فيه إلقاء تهم جديدة ضد روسيا بارتكاب جرائم حرب، بعد ظهور مقطع فيديو يزعم أنه يظهر مقتل ما لا يقل عن 10 مدنيين أوكرانيين بالرصاص أثناء وقوفهم في طابور للحصول على الخبز خارج تشيرنيهيف.

وتظهر لقطات جديدة جنودا روسيين يعدمون مدنيا أوكرانيا واحدا بينما كان يرفع يديه للاستسلام على طريق سريع غربي كييف الأسبوع الماضي.

وأصرت السلطات الروسية مرارًا وتكرارًا على أن قواتها تستهدف فقط مواقع عسكرية استراتيجية، ولا تشن حربًا على السكان المدنيين في أوكرانيا.

استمرار المعارك

هذا وبدأ الروس قصف مدينة “زابوريجيه” بجنوب أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم، الأربعاء، بعد ساعات من وصول حوالي 20 ألف لاجئ عبر ممر إنساني من ماريوبول.

كما ظهرت تقارير بين عشية وضحاها تفيد بأن القوات الروسية في”ماريوبول” اعتقلت 400 شخص من المنازل المجاورة للمستشفى الثاني بالمدينة. إلى جانب 100 طبيب ومريض كانوا بالفعل بالداخل، ورفضوا السماح لهم بالمغادرة في محاولة لاستخدام المدنيين كدروع بشرية.

كما استمرت المعارك في اندلاعها في مدن مثل “ماريوبول وخاركيف وميكولايف”، وكذلك في بلدات الضواحي خارج كييف يوم، الأربعاء، بعد ما يقرب من ثلاثة أسابيع من أمر بوتين بغزو شامل لجارتها الغربية.

لكن على الرغم من أن التقدم البري لروسيا على كييف قد تعرقل، إلا أن رجال موسكو استمروا في قصف مستمر للعاصمة ومدن أخرى في جميع أنحاء البلاد. حيث تجاوز عدد الأشخاص الفارين من أوكرانيا وسط أعنف قتال في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية 3 ملايين.

وتقول هيئة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة إن 691 مدنيا قتلوا وأصيب 1143. لكنها تقر بأن هذه الأرقام كانت على الأرجح أقل من العدد.

لكن بدا أن هناك بعض التحرك بشأن مفاوضات السلام بين أوكرانيا وروسيا. حيث أدلى كلا الجانبين بتصريحات بشأن المحادثات.

وطالبت أوكرانيا يوم، الأربعاء، بضمانات بأن القوات الدولية “ستمنع الهجمات” في المستقبل ورفضت اقتراح روسيا بأن تصبح كييف “محايدة” مثل النمسا أو السويد مع استمرار محادثات السلام لإنهاء الحرب.

(المصدر: ديلي ميل – ترجمة وطن)

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