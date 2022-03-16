عشيقة بوتين .. “المرأة الأكثر مرونة في روسيا” (صور)

وطن – تطرقت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية الى ألينا كاباييفا التي تربطها علاقة عاطفية وسرية بالزعيم الروسي، فلاديمير بوتين، حيث تقول بعض التقارير أن هذا الأخير “يخفيها” في سويسرا رفقة أطفالهما.

“المرأة الأكثر مرونة في روسيا”

يُشاع منذ فترة طويلة أن بوتين تربطه علاقة عاطفية بألينا كاباييفا التي تعد واحدة من أفضل لاعبات الجمباز في تاريخ روسيا وقد أطلق عليها لقب “المرأة الأكثر مرونة في روسيا.”

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ولدت كاباييفا في أوزبكستان، ولكن بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، اختارت من خلال الجمباز تمثيل روسيا دوليًا.

في عام 2004، فازت بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية في الجمباز الإيقاعي.

ومع ذلك، لم تصل كاباييفا أبدًا إلى أولمبياد 2008 في بكين بعد تقاعدها من الجمباز في عام 2007.

في السنة الموالية، نشرت صحيفة يملكها زميل سابق لبوتين في المخابرات السوفيتية يدعى ألكسندر ليبيديف خبرا يفيد بأن كاباييفا كانت على علاقة عاطفية ببوتين.

إلا أن ليبيديف أغلق الصحيفة بسرعة مدعيا أن ذلك ناتج عن صعوبات مالية.

كما نفى بوتين بدوره المزاعم الواردة في الصحيفة، ولكن سرعان ما بدأت تظهر المزيد من التقارير بأن كاباييفا كانت حاملاً.

يُشاع أن كاباييفا وبوتين أنجبا أربعة أطفال.

وأفادت صحيفة “page six” بأن كاباييفا وأطفالها قد تم نقلهم إلى سويسرا بعد الغزو الروسي لأوكرانيا.

وادعت بعض المصادر أن كاباييفا وبوتين لديهما ابنتان توأمان ولدتا في سويسرا، بالإضافة إلى ولدان.

ظهورها المفاجئ بعد اختفاء طويل

اختفت كاباييفا عن الأنظار منذ تقاعدها من الجمباز في عام 2007 وقد شُوهدت آخر مرة في عام 2019، عندما تحدثت عن تدريب أطفال – في مرحلة الحضانة – على الجمباز الإيقاعي في جامعة في سان بطرسبرج.

ثم ظهرت بعد ذلك بعامين من خلال نشر فيديو لها وهي تتحدث عن الجمباز.

وبخصوص ما إذا ما كانت هناك علاقة عاطفية تربط كاباييفا ببوتين، قال مصدر مقرب من لاعبة الجمباز السابقة في عام 2021: ” نحن لا نعلق على هذه الشائعات”.

(المصدر: ديلي ستار – ترجمة وطن)

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