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عائلة كويتية شعرت بمذاق غريب في الطعام وكاميرا المراقبة تكشف الصدمة.. “فضلات الخادمة”! (شاهد)

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 16 مارس، 2022آخر تحديث: 16 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
عائلة كويتية شعرت بمذاق غريب في الطعام وكاميرا المراقبة تكشف الصدمة.. "فضلات الخادمة"! watanserb.com
كان من الممكن ان توجه للمتهمة جريمة الشروع في القتل

وطن – ألقت السلطات في الكويت، القبض على عاملة منزلية من الجنسية الهندية، قامت بوضع فضلاتها في طعام أسرة كويتية على مدار عام.

الإبعاد إدارياً

وتم احتجاز العاملة في نظارة أحد مخافر العاصمة. فيما وقع مدير عام مديرية أمن الكويت قرار إبعادها إداريا.

وبحسب ما أوردت صحيفة “الأنباء” الكويتية. فقد قامت العاملة المنزلية بوضع فضلات في طعامهم بشكل منتظم على مدى أكثر من عام.

مقطع من الفيديو

وقال مصدر أمني: ” كان من الممكن ان توجه للمتهمة جريمة الشروع في القتل. وتعمد إلحاق أذى جسيم الى جانب تهم أخرى. خاصة في ظل وجود مقطع فيديو قدمته الأسرة يصور فعلتها ورسالة بعدم الركون الى العمالة المنزلية والاطمئنان اليها لدرجة الثقة العمياء”.

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الأطعمة بها مذاق غريب

وبحسب المصدر، فقد تقدم مواطن صباح أمس ببلاغ إلى الجهات الأمنية مصطحبا معه خادمته. وهي من الجنسية الهندية. ومعه مقطعا مصورا يكشف جريمتها.

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وقال المواطن، إن أسره بدأت تشعر من فترة، بأن الأطعمة التي تعدها لهم الخادمة ليست على ما يرام وأن هناك تغيرا في مذاقها. فلجأوا إلى وضع كاميرا مراقبة.

وكانت الصدمة القوية برصد الخادمة تضع الفضلات السائلة في إناء، ثم توزعها على الأطعمة والمشروبات التي تقدمها للأسرة.

انتقام

وبمواجهة الخادمة الهندية بالمقطع الذي صور داخل غرفة إعداد الطعام، اعترفت بأنها تفعل ذلك من باب الانتقام من الأسرة. وأنها تعمد إلى تلويث الأطعمة والمشروبات بطرق أخرى أيضا.
وبررت العاملة فعلتها  المقززة بأن الغرفة المخصصة لإقامتها منفصلة عن بقية الغرف. حيث توجد أعلى سطح المنزل. وهو الأمر الذي أثار غضبها وجعلها تنتقم منهم بهذه الطريقة.

المصدر: (الأنباء)

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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 16 مارس، 2022آخر تحديث: 16 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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