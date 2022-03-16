شوبير يُهاجم مدرب الأهلي المصري بيتسو موسيماني لهذا السبب (فيديو)

وطن – انتقد الإعلامي المصري أحمد شوبير نجم الكرة المصرية السابق والمذيع في شبكة قنوات “أون تايم سبورت”، المدرب الجنوبي الأفريقي بيتسو موسمياني المدير الفني لفريق الأهلي المصري لكرة القدم، بسبب حصول نجوم المارد الأحمر على فترة راحة لأيام بعد الخسارة أمام نظيره صن دوانز في دوري أبطال أفريقيا.

شوبير ومهاجمة بيتسو موسيماني

وقال الكابتن المصري أحمد شوبير في برنامجه عبر إذاعة ” أون تايم سبورت” الرياضية اليوم الأربعاء، ” أبدي اندهاشي واستغرابي من حصول فريق الأهلي على هذه الفترة من الراحة البدنية، عقب مباراة صن دوانز الجنوبي الأفريقي. ولديه مباراة يوم الجمعة القادمة أمام المريخ السوداني”.

وأضاف الإعلامي شوبير، ” تدريبات فريق الأهلي كانت يوم أمس الثلاثاء كانت استشفاء، ومحدش من اللاعيبه نزل إلى الملعب”.

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المعد البدني وإخطار بيتسو موسيماني

كما وأردف، ” المعد البدني لفريق الأهلي هو الذي يخطر المدرب بيتسو موسيماني بهذا الأمر، ولكن في الأمور الخططية والتكتيكية ممتاز ورائع. فهو يلعب بنحو 50 طريقة. داخل أرضية الملعب، كما ويتملك المرونة التكتيكية الغير عادية، بينما في الجزئية الخاصة بالجانب البدني أنا مستغربها وهفضل مستغربها”.

وتابع، ” مش هغير كلامي بهذا الأمر، مهما حاول أي شخص إقناعي بتغيير وجه نظري. أنا ليست متخيل أن يكون هناك أربعة أيام متواصلة راحة للاعبين بعد خوض مباراة”.

وختم شوبير حديثه، ” هناك بعض اللاعبين يعانون من الإرهاق، في حين أن البعض الأخر من اللاعبين لم يشارك في أي من المباريات مع الفريق. الأهلي سافر إلى جنوب أفريقيا بقائمة تضم 23 لاعباً، فقط 11 لاعباً اشتركوا بشكل أساسي منهم و4 في دكة الاحتياط. هناك 8 لاعبين لم يشتركوا، غير اللاعبين الذين لم يسافروا مع الفريق وبقوا في القاهرة”.

أحمد شوبير 🎙️

💬 أبدي اندهاشي الشديد من حصول لاعبي الأهلي على 4 أيام راحة قبل مباراة المريخ pic.twitter.com/uA1RAHpaac — kora11.com (@kora11) March 15, 2022

الأهلي ومواجهة المريخ السوداني

كما ويستعد حامل اللقب فريق الأهلي المصري ” المارد الأحمر” لخوض مواجهة قوية على ميدانه أمام الفريق الضيف المريخ السوداني في منافسات دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا 2021-2022.

وجاء فريق الأهلي في وصافة ترتيب المجموعة المنافسة في دوري أبطال أفريقيا برصيد 4 نقاط، بفارق 6 نقاط عن المتربع على عرش الصدارة فريق صن دوانز الجنوبي الأفريقي برصيد 10 نقاط للموسم الجاري.

(المصدر: وطن + تويتر)

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