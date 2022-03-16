تويتر ينعى الفنانة العمانية شمعة محمد التي توفيت بأزمة قلبية في السعودية..هذا ما قالته في آخر تغريدة لها!

وطن – أعلنت وكالة الانباء العمانية فجر اليوم، الأربعاء، عن وفاة الفنانة العمانية القديرة، شمعة محمد، عن عمر يناهز الـ64 عاما.

وقالت الوكالة في تغريدة لها عبر حسابها بموقع التدوين المصغر “تويتر”:”وفاة الفنانة العُمانية شمعة محمد إثر سكتة قلبية عن عمر يناهز الـ 64 عامًا. وشاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية منها العاصوف وغربة مشاعر وعذاري ودرايش”.

وفاة الفنانة العُمانية #شمعة_محمد إثر سكتة قلبية عن عمر يناهز الـ 64 عامًا ، وشاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية منها العاصوف وغربة مشاعر وعذاري ودرايش.#العمانية pic.twitter.com/rxg2tF69vZ — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 16, 2022

وذكرت مصادر ان الفنانة العمانية توفيت إثر أزمة قلبية ألمت بها، حيث تتواجد في المملكة العربية السعودية لتصوير عمل فني من إنتاج قناة “MBC”.

وعقب تداول الخبر، اتشح موقع التدوين المصغر “تويتر” في سلطنة عمان بالسواد، حيث نعى المغردون الفقيدة مترحمين عليها ومستذكرين أعمالها الفنية ومعددين مناقبها الحميدة.

نعي الفنانة

ودشن الناشطون وسما بعنوان: “#شمعة_محمد” ليحتل صدارة الوسوم المتداولة في السلطنة وبعض الدول الخليجية، ترحموا من خلاله عليها، حيث نعاها العديد من المؤثرين والإعلاميين العمانيين والخليج.

وقال الإعلامي العماني، عادل الكاسبي، ناعيا الفقيدة:”لم ينطفئ قبس شمعه محمد ، ستبقى أعمالها ومحبة الناس تضيئها على الدوام إن لله وإنا إليه راجعون فلله ما أعطى ولله ما أخذ وكل شيء عنده بقدر نسأل الله أن يتغمد روحها بالرحمة والغفران وأن يسكنها فسيح جناته”.

https://twitter.com/adil_alkasbi/status/1503920862331813889

من جانبها، نعت الإعلامية الكويتية مي العيدان الفنانة شمعة محمد بالقول:”انا لله وانا اليه راجعون وفاة الفنانه العمانيه شمعه محمد اثر سكته قلبيه. . االلهم ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك وتجاوز عنها وانزلها منزل حسن واحشرها مع الصالحين والصديقين لا تبخلوا عليها بالدعاء . . فالدعاء رزق الميت”.

انا لله وانا اليه راجعون وفاة الفنانه العمانيه شمعه محمد اثر سكته قلبيه. . الاعمال ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك وتجاوز عنها وانزلها منزل حسن واحشرها مع الصالحين والصديقين🙏🏻لا تبخلوا عليها بالدعاء . . فالدعاء رزق الميت #شمعه_محمد pic.twitter.com/KOwnaYnD1B — مي العيدان (@mayal3eidan) March 16, 2022

أما الإعلامي العماني نصر البوسعيدي، فقد نعى الراحلة قائلا:”لاحول ولا قوة إلا بالله.. رحم الله أختنا الفنانة الرائعة شمعة محمد وأسكنها ربي فسيح الجنات.. قدمت رسالتها بكل إبداع وحب ووصلت للمشاهد الخليجي من خلال أدوارها المتعددة في أعمال عديدة؛ فرضت احترامها وكانت سيرتها عطرة بين الجميع؛ الشمعة حتى وإن انطفأت سيبقى نور عطائها حاضرا بيننا”.

وقال الكاتب العماني حمود بن حمد التبعي في نعي الفقيدة:” إنا لله وإنا إليه راجعون رحمة الله عليها… فنانة قديرة… هذا حال الدنيا لا بقى. التعازي والمواساة لأسرتها وكل محبيها.”.

إنا لله وإنا إليه راجعون

رحمة الله عليها… فنانه قديره… هذا حال الدنيا لا بقى.

التعازي والمواساه لأسرتها وكل محبيها. #شمعه_محمد — حمود بن حمد التبعي (@Hamood_AlTabii) March 16, 2022

ونعت الكاتبة الصحفية منى المعولي الفقيدة قائلة:” يهز كيان صباحي خبر رحيل ماما شمعة، أعود أفتش أخر المحادثات بيننا، أخر الصوتيات. تتردد على أذني كلمتها حين تحادثني ” يمه منى” أعود لأرسل رسالة عبثية، ماما انتي بخير؟ لكنها لاتستلم، ويبدو أن الموت لايمازحني كما تمنيت، إذن صدق النبأ، رحلت أم قيس، رحلت شمعة عمان، وداعا أمي الروحية.”

يهز كيان صباحي خبر رحيل ماما شمعة، أعود أفتش أخر المحادثات بيننا، أخر الصوتيات.

تتردد على أذني كلمتها حين تحادثني " يمه منى" أعود لأرسل رسالة عبثية، ماما انتي بخير؟ لكنها لاتستلم، ويبدو أن الموت لايمازحني كما تمنيت، إذن صدق النبأ، رحلت أم قيس، رحلت شمعة عمان، وداعا أمي الروحية. — منى المعولي (@munamawali18) March 16, 2022

وكانت آخر تغريدة للفنانة شمعة محمد على حسابها في توتير يوم 8مارس/آذار، احتفلت بها بيوم المرأة العالمي، قائلة:” جميع النساء رائعات بشكل أو بأخر لايوجد إمرأة إلا وتحمل علي كتفيها الضوء لمدينة كاملة!!”.

جميع النساء رائعات بشكل أو بأخر لايوجد إمرأة إلا وتحمل علي كتفيها الضوء لمدينة كاملة!!#يوم_المراه_العالمي pic.twitter.com/lDoqL1FmlQ — الفنانة شمعه محمد (إذاعة_تلفزيون_مسرح_سينما) (@shamamohmed) March 8, 2022

من هي شمعة محمد؟

والفنانة شمعة محمد من مواليد دولة الكويت في 19 فبراير 1958 م، ودرست بين الكويت والبحرين. وكانت بدايتها الفنية في عام 1975 بينما بدايتها الفعلية في عام 2002 شاركت في العديد من الأعمال التلفزيونية والمسرحية.

ابتدأت مسيرتها الفنية مع بدايات النهضة العمانية. ولها العديد من الأعمال منها (قراءة في دفتر منسي، وقيود الزمن، ونقش حنة، وطاش ما طاش، والمقدار، والديرة نت، وغشمشم، وغصات الحنين، وغربة المشاعر، وألوان من الحب والحزن، وعذاري، ومجاديف الأمل وبريق الملل، والدريشة،وغيرها). حيث تنوعت أعمالها بين الكوميدية والجدية، محليًا وخليجيًا.

والفنانة شمعة أم لأربعة أبناء من زوجها العماني محمد سبيل الذي توفي مطلع عام 2020.

ويذكر أن الفنانة شمعة كانت من ضمن المشاركين في العمل العماني ”اسمع وشوف“ المقرر عرضه في شهر رمضان.

والعمل من إنتاج تلفزيون عمان الرسمي، ويشارك فيه نخبة من النجوم العمانيين والخليجيين. ويناقش قضايا اجتماعية بقالب كوميدي، وهو من إخراج الفنان السوري عارف الطويل.

(المصدر: تويتر – وطن)

اقرأ أيضا