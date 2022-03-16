“بوتين” يفقد جنرالا رابعا وسبعة من مقاتلي النخبة الخاضعين لأوامره بشكل مباشر (شاهد)

وطن – كشفت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، إن روسيا فقدت أحد جنرالاتها في الحرب في أوكرانيا، إلى جانب سبعة من أفراد قوة النخبة تحت القيادة المباشرة لفلاديمير بوتين فيما تلحق أوكرانيا خسائر كبيرة بآلة الحرب الروسية.

ونقلت الصحيفة عن وزارة الداخلية الأوكرانية قولها في وقت متأخر من أمس، الثلاثاء، إن الميجر جنرال أوليج ميتيايف (47 عاما)، قائد الفرقة 150 بنادق آلية بالجيش، لقي مصرعه في القتال حول مدينة ماريوبول المحاصرة. فيما نشر المسؤولون صورة لما زعموا أنها جثته في ساحة المعركة.

وبحسب الصحسفة، فهو انه رابع جنرال روسي تدعي أوكرانيا قتله والضابط الثالث عشر بشكل عام. حيث تكبدت قوات بوتين الغازية خسائر فادحة على أيدي المدافعين الأوكرانيين.

كما تم الكشف عن مقتل سبعة من مقاتلي SWAT من فرقة Dzerzhinsky المرعبة من الحرس الوطني الروسي في القتال.

مقتل 7 آخرين في أوكرانيا

وتم نشر صورة حداد في روسيا تظهر صور ستة مقاتلين من القوات الخاصة من النخبة من القوات الخاصة من مركز Vityaz للأغراض الخاصة التابع لفرقة Dzerzhinsky ، والتي سميت على اسم مؤسس الشرطة السرية السوفيتية فيليكس دزيرجينسكي، فيما تم الكشف لاحقًا عن مقتل السابع.

ووفقا للصحيفة أيضا، فقد استقال طيار الاختبار المحترم الكابتن ألكسندر جارنايف من عدد من المناصب بشأن الحرب “غير المفهومة تمامًا”. وأضاف: “عاجلاً أم آجلاً ، سيعرف المجتمع العدد النهائي للخسائر وسوف يصاب بالرعب”.

ويُعتقد أن الأخطاء الفادحة التي حدثت في وقت مبكر من الحملة ، بما في ذلك سوء التخطيط والخدمات اللوجستية التي أدت إلى توقف المركبات بسبب الأعطال ونفاد الوقود والتعثر في الوحل ، كانت وراء حصيلة قتلى الضباط – حيث أُجبر القادة على الوقوف في المقدمة. لإصلاح المشاكل قبل أن يتم اختيارهم من قبل الأوكرانيين.

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الخسائر الروسية

وظلت موسكو صامتة بشأن خسائرها في أوكرانيا ، بعد أن اعترفت فقط بوفاة جنرال وحوالي 500 رجل. في حين تقدر أوكرانيا العدد ب 13500 جندي بما في ذلك آلاف المركبات والدبابات.

ولوضع الأرقام في سياقها. فهذا يعني أن القوات الروسية تكبدت نفس الخسائر في الأرواح خلال ثلاثة أسابيع من القتال في أوكرانيا مثل كل القوات الأمريكية التي قتلت في أفغانستان والعراق خلال عقدين من الزمن.

ويُعتقد أن بوتين خطط لغزو قصير وحاد يدوم بضعة أيام فقط ، بهدف قطع رأس الحكومة وتنصيب نظام دمية. وبدلاً من ذلك ، وجد نفسه متورطًا في حرب استنزاف شاقة حيث قد تكون تكلفة النصر – إذا كان لا يزال بإمكانه تحقيق ذلك – باهظة للغاية بحيث لا يمكن تبريرها.

ومن بين نخبة قوات التدخل السريع التي قُتل الرائد فيكتور ماكسيمشوك ، 44 عامًا ، قائد فوج بنادق آلية، وقتل في القتال بالقرب من ماريوبول. وهوأب وجد ، ومن المقرر جنازته اليوم في منطقة كراسنودار.

وقتل ميخائيل بلياكوف ، الرقيب البالغ من العمر 30 عامًا من منطقة بينزا ، أثناء القتال في أوكرانيا في 27 فبراير. وأعلن وفاته يوم الثلاثاء، حيث حصل بلياكوف ، وهو أب لطفلين ، على وسام الشجاعة بعد وفاته.

كما قتل أيضا أليكسي بلينكوف ، خريج معهد نوفوسيبيرسك لقوات الحرس الوطني، كما ان رابع مقاتل من طراز SWAT تم تسميته هو مكسيم بوستوزفونوف ، وهو مواطن من منطقة سامارا.

وأفادت الأنباء أنه تم العثور على جثة جندي روسي آخر يدعى أصلان بك مختاروف في ساحة المعركة بعد أسبوعين ونصف من وفاته. قتل طيار سلاح الجو الكابتن أليكسي بيلكوف عندما أسقطت طائرته.

بالإضافة إلى اثنين آخرين من نفس المدينة ، براتسك ، في سيبيريا ، الذين تم نقلهم مسافة 3500 ميل للقتال في الحرب –. حيث تم تأكيد وفاة إيليا كوبيك ، 18 عامًا ، وبيوتر تيريشونوك أثناء تشييع جنازاتهم.

سوء التخطيط

ويعتقد أن سوء التخطيط لـ “العملية العسكرية الخاصة” لبوتين – والتي يبدو أنها تضمنت إبقاء العديد من القادة والجنود في حالة جهل بشأن الغزو حتى اللحظة الأخيرة – قد ساهم في ارتفاع حصيلة الخسائر.

وروى الجنود الروس الأسرى كيف تم إخبارهم قبل الذهاب إلى أوكرانيا أن الحكومة قد سقطت بالفعل أو كانت على وشك السقوط. وأنهم تم إرسالهم كمحررين ويتوقعون مقاومة خفيفة – فقط للركض مباشرة إلى القوات الأوكرانية المسلحة بأسلحة غربية ومصممة على محاربتهم.

وقد أدى ذلك إلى تقارير عن حالات الفرار، حيث انسحبت القوات الروسية من ساحة المعركة. واستسلمت بصعوبة قتال، أو جرح نفسها من أجل الخروج من القتال. وبحسب ما ورد رفض آخرون تنفيذ الأوامر.

(المصدر: ديلي ميل – ترجمة وطن)

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