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“بالبيجامة” .. عبير صبري تفاجئ جمهورها في عيد ميلادها! (صور)

صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 16 مارس، 2022آخر تحديث: 16 مارس، 2022
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عبير صبري watanserb.com
عبير صبري

وطن – احتفلت الفنانة المصرية عبير صبري بعيد ميلادها بـ”البيجامة”، ونشرت صوراً توثّق ذلك، عبر حسابها الرسميّ في انستغرام .

وأرفقت عبير صبري صورها بتعليقٍ جاء فيه: “ميرسي لكل حد كتبلي كلمه حلوه واتمنالي الخير في عيد ميلادي انا بحبكم كلكم واحد واحد وزي مانتوا شايفين احتفلت بعيد ميلادي بالبيجاما بس شيك برضه والتورته الحلوه دي “.

 

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وانهالت التهاني على الفنانة عبير صبري، حيث هنأتها زميلتها الممثلة هايدي كرم وكتبت: “Happiest birthday dear”.

بينما قالت متابعة: “الصورة 2 أخدت قلبـي بجد ، الجمال و اللبس الشيك حتى لو بيجامة مبيليقوش غير على عبير صبري”.

كما كتب آخر : “ربنا يديم فرحتك وابتسامتك وتحققي كل حاجه حلوه تتمنيها وانتي جميله وزي القمر والبيجامه تحفه ماشاء الله”.

كما نشرت الفنانة المصرية في وقتٍ سابق صوراً مرتديةً “فستان النمر”، وقالت: “الطريقه الوحيده للسعاده هي ان تتوقف عن التفكير في الامور التي لاسيطره للك عليها”.

 

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في حين تشارك الفنانة المصرية في موسم رمضان 2022 بمسلسل “يوتيرن”، من إخراج سامح عبدالعزيز.

 

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(المصدر: وطن – انستغرام) 

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صورة رفيف عبدالله رفيف عبدالله تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 16 مارس، 2022آخر تحديث: 16 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة رفيف عبدالله

رفيف عبدالله

كاتبة ومحررة صحفية فلسطينية وصانعة محتوى نصي رقمي ـ مختصة بأخبار الفن والمجتمع والمنوعات والجريمة، تقيم في غزة، درست قسم الصحافة والإعلام بكلية الآداب في الجامعة الإسلامية، تلقت عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، ودورات في حقوق الإنسان، التحقت بفريق (وطن) منذ عام 2019، وعملت سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية المحلية والعربية، مختصة بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال بشأن الأخبار والأحداث الاجتماعية الغريبة والفنية، عربيا وعالميا.

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