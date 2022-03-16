“بالبيجامة” .. عبير صبري تفاجئ جمهورها في عيد ميلادها! (صور)

وطن – احتفلت الفنانة المصرية عبير صبري بعيد ميلادها بـ”البيجامة”، ونشرت صوراً توثّق ذلك، عبر حسابها الرسميّ في انستغرام .

وأرفقت عبير صبري صورها بتعليقٍ جاء فيه: “ميرسي لكل حد كتبلي كلمه حلوه واتمنالي الخير في عيد ميلادي انا بحبكم كلكم واحد واحد وزي مانتوا شايفين احتفلت بعيد ميلادي بالبيجاما بس شيك برضه والتورته الحلوه دي “.

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وانهالت التهاني على الفنانة عبير صبري، حيث هنأتها زميلتها الممثلة هايدي كرم وكتبت: “Happiest birthday dear”.

بينما قالت متابعة: “الصورة 2 أخدت قلبـي بجد ، الجمال و اللبس الشيك حتى لو بيجامة مبيليقوش غير على عبير صبري”.

كما كتب آخر : “ربنا يديم فرحتك وابتسامتك وتحققي كل حاجه حلوه تتمنيها وانتي جميله وزي القمر والبيجامه تحفه ماشاء الله”.

كما نشرت الفنانة المصرية في وقتٍ سابق صوراً مرتديةً “فستان النمر”، وقالت: “الطريقه الوحيده للسعاده هي ان تتوقف عن التفكير في الامور التي لاسيطره للك عليها”.

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في حين تشارك الفنانة المصرية في موسم رمضان 2022 بمسلسل “يوتيرن”، من إخراج سامح عبدالعزيز.

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(المصدر: وطن – انستغرام)

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