اختراق حاسوب رئيس الموساد الإسرائيلي ونشر صور فاضحة له مع فتيات (شاهد)

وطن – كشفت وسائل إعلام عبرية عن اختراق الحاسوب الشخصي الخاص برئيس جهاز الموساد الإسرائيلي لدى الاحتلال ديفيد برنياع. من قبل هاكرز إيراني.

بيانات وتذاكر وصور خاصة

وقالت القناة “12 العبرية” إن هاكرز إيرانيون اخترقوا حاسوب رئيس الموساد الإسرائيلي.

مصادر عبرية: هاكر إيراني اخترق حاسوب رئيس جهاز الموساد لدى الاحتلال الإسرائيلي، ديفيد برنياع، حيث تم نشر صور خاصة له مع صور بيانات السفر وتذاكر الطيران. pic.twitter.com/P0unbXc3Rw — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) March 16, 2022

وتمكن الهاكرز الإيراني من الوصول لمعلومات وصور شخصية على حاسوب “برنياع”. شملت بيانات سفر وتذاكر طيران.

ونشر الهاكرز بعض الصور الخاصة التي حصل عليها واعتبرت فاضحة. حيث أظهرت رئيس الموساد في أوضاع مخلة مع فتيات.

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“الأيادي المفتوحة”

كما نشرت المجموعة التي تطلق على نفسها “الأيادي المفتوحة”، معلومات شخصية وفيديو بهلواني لرئيس جهاز”الموساد” الإسرائيلي “ديفيد بارنع”.

وتفاعل ناشطون بشكل كبير مع هذا الخبر على مواقع التواصل. معبرين عن سعادتهم بشأن أن رئيس إحدى أهم المؤسسات الأمنية في إسرائيل تعرض لـ “صفعة أمنية”.

هذا وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه يوجد اشتباه خطير باختراق طهران الحاسوب الشخصي لرئيس “الموساد” دافيد برنياع. ونشر تفاصيل شخصية تتعلق به وعائلته ومكان سكنه بهدف إحراجه.

الصراع بين طهران وتل أبيب

وأخذ الصراع بين طهران وتل أبيب أشكالا مختلفة. منها الهجمات السيبرانية التي أدت إلى أعطال في الداخل الإسرائيلي والإيراني على حد سواء، من دون أن يتبنى أي من الجانبين هذه الهجمات. فضلا عن عمليات التجسس التي تمضي على قدم وساق، وفق مراقبين في إيران.

هجوم سيبراني

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، مساء الاثنين، إن عدداً كبيراً من المواقع الحكومية الإسرائيلية تعرضت لهجوم سيبراني هو الأكبر من نوعه. مما أدى إلى تعطل عمل هذه المواقع، قبل أن تعود للعمل تدريجياً. مشيرة إلى أن إيران ربما تقف وراء هذا الهجوم.

ونقلت صحيفة ”هآرتس“ العبرية عن مصدر أمني إسرائيلي قوله. إن ”عدداً من المواقع الحكومية في إسرائيل تعطلت في أعقاب هجوم إلكتروني واسع النطاق.

وأكد المصدر أنه”من بين المواقع التي لا تعمل بفعل الهجوم. وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة العدل ووزارة الرفاه ومكتب رئيس الوزراء“.

حالة طوارئ

وأضاف المصدر الأمني أنه ”تم في هذه المرحلة الإعلان عن حالة طوارئ في جهاز الدفاع الإسرائيلي. والمقر الوطني السيبراني لدراسة حجم الضرر“.

وأشار إلى أنه في نفس الوقت ”يتم فحص عدد من المواقع الاستراتيجية في إسرائيل والبنى التحتية الوطنية. مثل الكهرباء والماء؛ للتحقق مما إذا كانت تلك المواقع قد تعرضت للهجوم الإلكتروني أيضاً“.

وأكدت الصحيفة أن ”هذا هو أكبر هجوم سيبراني يتم تنفيذه ضد إسرائيل. حيث تشير التقديرات إلى أن دولة وراء الهجوم أو منظمة كبيرة، ولا يمكن القول أكثر من ذلك“.

البنية التحتية الإلكترونية الإسرائيلية

وأشارت إلى أن المستخدمين الإسرائيليين يواجهون صعوبة في الوصول إلى المواقع الحكومية، في أعقاب الهجوم.

بينما قال موقع ”كودكود“ العبري إنه ”تم إعلان حالة الطوارئ للمجموعة الإلكترونية الوطنية الإسرائيلية، بعد أكبر هجوم إلكتروني يتم تنفيذه ضد البنية التحتية الإلكترونية الإسرائيلية“.

وبين الموقع أن شعبة الدفاع السيبراني في قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. التابعة للجيش الإسرائيلي تساعد في التحقيق في حادث تعطل عدد من المواقع الحكومية في البلاد.

وخلال الفترة الماضية، تعرضت المواقع الإسرائيلية الخاصة والحكومية لعدد كبير من الهجمات الإلكترونية منسوبة لإيران. حيث شنت مجموعات هاكرز هجوما كبيرا على مواقع للمواعدة، وكذلك مواقع تابعة لمستشفيات إسرائيلية.

المصدر: (خاص وطن)

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