الهدهد

نداء هام من مفتي سلطنة عمان لوزارة التربية والتعليم

صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 15 مارس، 2022آخر تحديث: 15 مارس، 2022
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نداء من مفتي عمان لوزارة التربية والتعليم watanserb.com
مفتي سلطنة عمان الشيخ العلامة أحمد الخليلي

وطن – وجه مفتي سلطنة عمان، الشيخ العلامة أحمد الخليلي نداء لوزارة التربية والتعليم، مطالبا إياها بتخصيص وقت للتلاميذ لاداء صلاة الظهر والعصر داخل المدارس.

وقال الشيخ “الخليلي” في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدته “وطن”:” من المعلوم أن التربية أمر عملي وليس تنظيرا فحسب؛ لذلك كانت مسؤوليتها عظيمة، وقد عُرِّفت التربية أنها هيَ تَبْليغ الشَّيْء إلى كَماله شَيْئا فَشَيْئًا. وعليه فإننا نطالب وزارة التربية الموقرة بتخصيص وقت للطلبة والطالبات يؤدون فيه صلاة الظهر أو العصر في جماعة يؤمهم فيها أحد الطلاب”.

وأشار إلى أن الهدف من هذا الامر هو “ليعتادوا الحفاظ على أعظم ركن عملي من أركان الإسلام. وليحبوا هذه الشعيرة المقدسة بإقامتها في الجماعات”.

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(المصدر: تويتر – وطن)

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صورة سالم حنفي سالم حنفي تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 15 مارس، 2022آخر تحديث: 15 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة سالم حنفي

سالم حنفي

-سالم محمد حنفي، صحفي فلسطيني وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين. مهتم بالشؤون السياسية والعربية ويشرف على تحرير القضايا السياسية في قسم هدهد بموقع "وطن" يغرد خارج السرب منذ العام 2018". -حاصل على بكالوريوس العلوم السياسية من كلية الاقتصاد والعلوم الاجتماعية بجامعة النجاح في نابلس-فلسطين. -ماجستير العلوم السياسية من كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية والسياسية بجامعة تونس المنار في تخصص "النظم السياسية". -حاليا، مقيد ببرنامج الدكتوراه بنفس الجامعة لتقديم أطروحة بعنوان:"التيار السلفي وأثره على التراجع الديمقراطي في بلدان الربيع العربي". -عملت لدى العديد من الصحف والمواقع الإلكترونية، (مراسل صحفي لصحيفة الأيام الفلسطينية عام 2009، ومعد للبرامج السياسية والنشرات الإخبارية في راديو الرابعة الفلسطيني، مراسل لبوابة القاهرة عام 2012، محرر ديسك مركزي في صحيفة العرب القطرية، محرر أول في موقع بغداد بوست).

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