نداء هام من مفتي سلطنة عمان لوزارة التربية والتعليم

وطن – وجه مفتي سلطنة عمان، الشيخ العلامة أحمد الخليلي نداء لوزارة التربية والتعليم، مطالبا إياها بتخصيص وقت للتلاميذ لاداء صلاة الظهر والعصر داخل المدارس.

وقال الشيخ “الخليلي” في بيان له عبر صفحته الرسمية على موقع التدوين المصغر “تويتر” رصدته “وطن”:” من المعلوم أن التربية أمر عملي وليس تنظيرا فحسب؛ لذلك كانت مسؤوليتها عظيمة، وقد عُرِّفت التربية أنها هيَ تَبْليغ الشَّيْء إلى كَماله شَيْئا فَشَيْئًا. وعليه فإننا نطالب وزارة التربية الموقرة بتخصيص وقت للطلبة والطالبات يؤدون فيه صلاة الظهر أو العصر في جماعة يؤمهم فيها أحد الطلاب”.

وأشار إلى أن الهدف من هذا الامر هو “ليعتادوا الحفاظ على أعظم ركن عملي من أركان الإسلام. وليحبوا هذه الشعيرة المقدسة بإقامتها في الجماعات”.

من المعلوم أن التربية أمر عملي وليس تنظيرا فحسب؛ لذلك كانت مسؤوليتها عظيمة، وقد عُرِّفت التربية أنها هيَ تَبْليغ الشَّيْء إلى كَماله شَيْئا فَشَيْئًا، وعليه فإننا نطالب وزارة التربية الموقرة بتخصيص وقت للطلبة والطالبات يؤدون فيه صلاة الظهر أو العصر في جماعة يؤمهم فيها أحد الطلاب pic.twitter.com/bWzUCHyTHV — أحمد بن حمد الخليلي (@AhmedHAlKhalili) March 15, 2022

(المصدر: تويتر – وطن)

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