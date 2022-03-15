رياضة

موعد مباراة يوفنتوس وفياريال والقناة الناقلة في دوري أبطال أوروبا

منافسات دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 15 مارس، 2022آخر تحديث: 15 مارس، 2022
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مباراة يوفنتوس وفياريال في منافسات دوري أبطال أوروبا watanserb.com
مباراة يوفنتوس وفياريال في منافسات دوري أبطال أوروبا

وطن – يلتقي فريق يوفنتوس أمام نظيره الضيف فياريال القوية والحاسمة مساء يوم الأربعاء، في إطار منافسات إياب دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب ” استاد يوفنتوس”.

موعد مباراة يوفنتوس وفياريال

وستقام مباراة يوفنتوس وفياريال في منافسات دوري أبطال أوروبا، عند الساعة العاشرة مساءً .بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، لبنان، ليبيا، سوريا، الأردن، السودان.

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كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” ودول الخليج. في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الثانية عشر مساءً.

القناة الناقلة للمباراة

وستبث مباراة يوفنتوس وفياريال عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الوطن العربي وشمال أفريقيا لهذا الموسم.

كما وستنقل المباراة عبر “beIN Sports HD 2 ” لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11547، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب عمودي. وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 5/6.

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التعليق على المباراة 

وسيعلق على مجريات أحداث مباراة يوفنتوس وفياريال. عبر شبكة قنوات beIN Sports””، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.

تاريخ مواجهات يوفنتوس وفياريال

وخسر فريق يوفنتوس ” السيدة العجوز” في ثلاثة مباريات فقط من أصل 23 مباراة على ميدانه. أمام منافسين إسبان في دوري أبطال أوروبا، حيث حقق الفوز في 12 مباراة والتعادل في 8 مباريات.

كما وحافظ السيدة العجوز الإيطالي على نظافة شباكه في سبع مباريات في آخر تسع مباريات، وتعد المرة الثانية التي يواجه فيها فريق يوفنتوس منافسه فياريال بعد مباراة ذهاب دور الثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا 2021-2022.

وفاز فريق فياريال ” الغواصات الصفراء” في آخر مباراتين خارج ميدانه في منافسات دوري أبطال أوروبا، وهو نفس عدد الانتصارات التي حققها في 15 مباراة سابقة، حيث تعادل في 5 مباريات والخسارة في 8 مباريات.

فيما لم يتمكن فريق الغواصات الصفراء الإسباني من الحفاظ على نظافة شباكه خارج دياره في 10 مباريات في البطولة القارية، منذ التعادل السلبي أمام فريق مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر” في عام 2008.

(المصدر: وطن + تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 15 مارس، 2022آخر تحديث: 15 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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