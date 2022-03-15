موعد مباراة يوفنتوس وفياريال والقناة الناقلة في دوري أبطال أوروبا
منافسات دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا
وطن – يلتقي فريق يوفنتوس أمام نظيره الضيف فياريال القوية والحاسمة مساء يوم الأربعاء، في إطار منافسات إياب دور الثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا على أرض ملعب ” استاد يوفنتوس”.
موعد مباراة يوفنتوس وفياريال
وستقام مباراة يوفنتوس وفياريال في منافسات دوري أبطال أوروبا، عند الساعة العاشرة مساءً .بتوقيت دولة مصر، وفلسطين، لبنان، ليبيا، سوريا، الأردن، السودان.
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🎥 https://t.co/omp12wGWuj#ForzaJuve #JuveUYL pic.twitter.com/s9vJpSrvaq
— JuventusFC Youth (@JuventusFCYouth) March 14, 2022
كما وستكون بتوقيت مكة المكرمة ” السعودية” ودول الخليج. في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، ولكن بتوقيت دولة الإمارات وعمان عند الساعة الثانية عشر مساءً.
القناة الناقلة للمباراة
وستبث مباراة يوفنتوس وفياريال عبر شبكة قنوات “beIN Sports” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا في الوطن العربي وشمال أفريقيا لهذا الموسم.
Antivigilia di #JuveVillarreal al JTC ⚪️⚫️
— JuventusFC (@juventusfc) March 14, 2022
كما وستنقل المباراة عبر “beIN Sports HD 2 ” لمجريات اللقاء، بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11547، وبمعدل ترميز 27500، وباستقطاب عمودي. وبمعدل تردد الموجة 8PSK، ومعدل تصحيح الخطأ 5/6.
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التعليق على المباراة
وسيعلق على مجريات أحداث مباراة يوفنتوس وفياريال. عبر شبكة قنوات beIN Sports””، المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي.
تاريخ مواجهات يوفنتوس وفياريال
وخسر فريق يوفنتوس ” السيدة العجوز” في ثلاثة مباريات فقط من أصل 23 مباراة على ميدانه. أمام منافسين إسبان في دوري أبطال أوروبا، حيث حقق الفوز في 12 مباراة والتعادل في 8 مباريات.
¡Faltan 4️⃣8️⃣ horas!
👉 Miércoles 16, 21.00h, Juventus Stadium#UCL pic.twitter.com/C8PP9GxwWp
— Villarreal CF (@VillarrealCF) March 14, 2022
كما وحافظ السيدة العجوز الإيطالي على نظافة شباكه في سبع مباريات في آخر تسع مباريات، وتعد المرة الثانية التي يواجه فيها فريق يوفنتوس منافسه فياريال بعد مباراة ذهاب دور الثمن النهائي في دوري أبطال أوروبا 2021-2022.
وفاز فريق فياريال ” الغواصات الصفراء” في آخر مباراتين خارج ميدانه في منافسات دوري أبطال أوروبا، وهو نفس عدد الانتصارات التي حققها في 15 مباراة سابقة، حيث تعادل في 5 مباريات والخسارة في 8 مباريات.
¡Preparando ya los octavos de la @ChampionsLeague 🏆!#UCL pic.twitter.com/pRhO6jMGz1
— Villarreal CF (@VillarrealCF) March 14, 2022
فيما لم يتمكن فريق الغواصات الصفراء الإسباني من الحفاظ على نظافة شباكه خارج دياره في 10 مباريات في البطولة القارية، منذ التعادل السلبي أمام فريق مانشستر يونايتد ” الشياطين الحمر” في عام 2008.
(المصدر: وطن + تويتر)