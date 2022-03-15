رياضة

مصطفى محمد في غضون 10 دقائق يصنع هدفين في قمة الديربي التركي (فيديو)

غلطة سراي يصالح جمهوره بعد تحقيق الفوز الثمين على بشكتاش

صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 15 مارس، 2022آخر تحديث: 15 مارس، 2022
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وطن – ساهم النجم المصري مصطفى محمد في قيادة فريق غلطة سراي، بتحقيق الفوز المثير على نظيره بشكتاش بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في قمة منافسات الجولة ال29 من الدوري التركي الممتاز.

لمسات مصطفى محمد في مباراة الديربي التركي

وشهدت مباراة قمة الديربي التركي بين غلطة سراي وبشكتاش، تألق المصري مصطفى محمد. خلال مجريات أحداث الشوط الأول من المباراة، بعد صناعة هدفي الفوز لزميله التركي كريم أكتوركوغلو في الدقيقة ال22 وال32 من عمر زمن المباراة.

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كما وسجل الفريق المنافس بشكتاش الهدف الوحيد للفريق في المباراة بالدقيقة ال85. من توقيع اللاعب رضوان يلماز، لتنتهي المباراة بفوز فريق غلطة سراي بهدفين مقابل هدف يتيم في لقاء قمة الدوري التركي للدرجة الممتازة.

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غلطة سراي والتفوق على بشكتاش

وتفوق فريق غلطة سراي على منافسه بشكتاش. على صعيد التسديدات باتجاه شباك المرمى، حيث وصل عدد تسديداته إلى 19 تسديدة، على عكس الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 10 تسديدات فقط في المباراة.

بينما جاء استحواذ فريق بشكتاش الأفضل في اللقاء أمام نظيره غلطة سراي. بنسبة 56%، فيما كانت نسبة استحواذ الأخير بنسبة 44%.

مصطفى محمد وسجل أهدافه مع غلطة سراي

وشارك المصري مصطفى محمد في 46 مباراة مسجلاً 15 هدفاً منذ قدومه إلى فريق غلطة سراي في الميركاتو الشتوي عام 2021. أما على صعيد مسيرته فقد خاض 168 مباراة محرزاً 56 هدفاً وفق إحصائية موقع جوول.

كما وتعاقد فريق غلطة سراي التركي خلال الميركاتو الشتوي الماضي، بشكل رسمي مع النجم المصري مصطفى محمد بعد انتهاء فترة الإعارة، من فريقه السابق نادي الزمالك. بصفقة تبلغ قيمتها 4 ملايين يورو حتى عام 2025.

وآتى فريق غلطة سراي في المركز الحادي عشر من ترتيب الدوري التركي الممتاز برصيد 38 نقطة، بفارق كبير عن المتربع على عرش الصدارة فريق طرابزون سبور برصيد 70 نقطة.

(المصدر: وطن + جوول+ تويتر)

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صورة فارس أبو شيحة فارس أبو شيحة تابع على تويتر أرسل بريدا إلكترونيا 15 مارس، 2022آخر تحديث: 15 مارس، 2022
0 دقيقة واحدة
صورة فارس أبو شيحة

فارس أبو شيحة

فارس سلمان أبو شيحة صحفي متخصص في الشأن الرياضي. حاصل على درجة الماجستير في تخصص الصحافة من الجامعة الإسلامية بغزة. حاصل على درجة البكالوريس بتخصص الصحافة والإعلام من الجامعة الإسلامية بغزة. عمل كمحرر في موقع وكالة سوا الفلسطينية في المجال الرياضي، ومحرر في صحيفة المجتمع المحلية الفلسطينية، ومراسل لموقع حرية برس السوري من قطاع غزة، وحالياً يعمل محررا في صحيفة وطن يغرد خارج السرب في القسم الرياضي.

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