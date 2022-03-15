مصطفى محمد في غضون 10 دقائق يصنع هدفين في قمة الديربي التركي (فيديو)

وطن – ساهم النجم المصري مصطفى محمد في قيادة فريق غلطة سراي، بتحقيق الفوز المثير على نظيره بشكتاش بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد في قمة منافسات الجولة ال29 من الدوري التركي الممتاز.

لمسات مصطفى محمد في مباراة الديربي التركي

وشهدت مباراة قمة الديربي التركي بين غلطة سراي وبشكتاش، تألق المصري مصطفى محمد. خلال مجريات أحداث الشوط الأول من المباراة، بعد صناعة هدفي الفوز لزميله التركي كريم أكتوركوغلو في الدقيقة ال22 وال32 من عمر زمن المباراة.

🎥⚽️ اسيست مصطفى محمد لنادية غلطة سراي في الدوري التركي pic.twitter.com/TWpV6bUPWF — أخبار الكرة المصرية (@masrkora) March 14, 2022

كما وسجل الفريق المنافس بشكتاش الهدف الوحيد للفريق في المباراة بالدقيقة ال85. من توقيع اللاعب رضوان يلماز، لتنتهي المباراة بفوز فريق غلطة سراي بهدفين مقابل هدف يتيم في لقاء قمة الدوري التركي للدرجة الممتازة.

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غلطة سراي والتفوق على بشكتاش

وتفوق فريق غلطة سراي على منافسه بشكتاش. على صعيد التسديدات باتجاه شباك المرمى، حيث وصل عدد تسديداته إلى 19 تسديدة، على عكس الأخير الذي وصلت تسديداته إلى 10 تسديدات فقط في المباراة.

🔥⚽️🦁 الثاني للفريق المضيف. غلطة سراي يفرض السيطرة على الديربي. ⚽️ كرم أكتورك أوغلو | 32'

🅰️ مصطفى محمد#GSvBJK #KeremAktürkoğlu #الدوري_التركي pic.twitter.com/M59nTQHeQL — أخبار الكرة التركية (@TurkfootArb) March 14, 2022

بينما جاء استحواذ فريق بشكتاش الأفضل في اللقاء أمام نظيره غلطة سراي. بنسبة 56%، فيما كانت نسبة استحواذ الأخير بنسبة 44%.

مصطفى محمد وسجل أهدافه مع غلطة سراي

وشارك المصري مصطفى محمد في 46 مباراة مسجلاً 15 هدفاً منذ قدومه إلى فريق غلطة سراي في الميركاتو الشتوي عام 2021. أما على صعيد مسيرته فقد خاض 168 مباراة محرزاً 56 هدفاً وفق إحصائية موقع جوول.

🎯22' مصطفى محمد يصنع الهدف الأول

🎯32' مصطفى محمد يصنع الهدف الثاني الأناكوندا يتألق في دربي تركيـا ويصنع هدفين في 10 دقائق🇪🇬🔥 pic.twitter.com/e2RTdPsAxL — FilGoal (@FilGoal) March 14, 2022

كما وتعاقد فريق غلطة سراي التركي خلال الميركاتو الشتوي الماضي، بشكل رسمي مع النجم المصري مصطفى محمد بعد انتهاء فترة الإعارة، من فريقه السابق نادي الزمالك. بصفقة تبلغ قيمتها 4 ملايين يورو حتى عام 2025.

وآتى فريق غلطة سراي في المركز الحادي عشر من ترتيب الدوري التركي الممتاز برصيد 38 نقطة، بفارق كبير عن المتربع على عرش الصدارة فريق طرابزون سبور برصيد 70 نقطة.

(المصدر: وطن + جوول+ تويتر)

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