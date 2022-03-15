مصادر دفاعية بريطانية: “بوتين” أمامه 14 يوما فقط لمواصلة القتال قبل أن يحدث هذا الشيء!

وطن – نقلت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية عن مصادر دفاعية بريطانية قولها أن القوات الروسية قد تكون قادرة فقط على الحفاظ على قدرتها القتالية الكاملة لمدة “10 إلى 14 يومًا” أخرى. وبعد ذلك سيكافح رجال بوتين للسيطرة على الأرض التي استولوا عليها بالفعل من القوات الأوكرانية.

وقالت المصادر الدفاعية البريطانية أن كييف لديها موسكو “هاربة”. وأن الجيش الروسي قد يكون على بعد أسبوعين فقط من “نقطة الذروة” – وبعد ذلك “يجب أن تصبح قوة المقاومة الأوكرانية أكبر من القوة الهجومية الروسية”.

خسائر القوات الروسية

وكان الرئيس فولوديمير زيلينسكي قد ردد هذا التفاؤل في خطاب ألقاه في الصباح الباكر للشعب الأوكراني. قائلاً إن جيشه يواصل إلحاق “خسائر فادحة بالقوات الروسية”.

ووفقا للصحيفة فإنه قريباً سيصل عدد طائرات الهليكوبتر الروسية التي أسقطت إلى مئات الوحدات. حيث فقدوا بالفعل 80 طائرة حربية ومئات الدبابات وآلاف الوحدات الأخرى من المعدات. حيث أنه في 19 يومًا ، خسر الجيش الروسي في أوكرانيا أكثر مما خسره في حربين دمويتين استمرت سنوات في الشيشان”.

ولكن مع تعثر الغزو الروسي ، أصبحت أساليبها أكثر وحشية – مع تزايد تعرض المدن لنيران الصواريخ العشوائية. حيث تعرضت العاصمة كييف لجولة أخرى من القصف صباح الثلاثاء حيث أضرمت النيران في مجمعات سكنية في غارات في ساعات مبكرة رغم عدم ورود أرقام فورية عن عدد الضحايا.

وقال الجيش الأوكراني إن أربع طائرات هليكوبتر روسية وطائرة نفاثة وصاروخ كروز أسقطتها قواته التي ظلت مسيطرة على جميع المدن الرئيسية. بما في ذلك ميناء ماريوبول الجنوبي الذي أصيب بشدة.

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لقد أجبر غزو بوتين المتقطع حتى حلفاءه المقربين على الاعتراف علنًا بأن الأمور لن يتم التخطيط لها.

واعترف رئيس الحرس الوطني الروسي فيكتور زولوتوف – الذي كان مسؤولاً عن الأمن الشخصي لبوتين – يوم الثلاثاء بأن “ليس كل شيء يسير بالسرعة التي نتمناها”. لكنه ما زال يصر على أن روسيا ستحقق النصر “خطوة بخطوة”.

وقال الكرملين أيضًا إنه ربما لا يزال يختار السيطرة على المدن الكبرى في أوكرانيا. على الرغم من المزاعم الكاذبة بأن الغرض من “عمليته العسكرية الخاصة” هو “تحرير” البلاد.

استهداف المدن الأوكرانية

يأتي ذلك في الوقت الذي ظهرت فيه لقطات لقوات روسية تشن المزيد من الضربات المدمرة على مدينة خاركيف الساحلية ، مع إضاءة انفجارات في سماء الليل.

واعتبرت الصحيفة أن تطويق كييف والمراكز السكانية المهمة الأخرى مثل خاركيف وتشرنيهيف من شأنه أن يحسن الموقف التفاوضي لروسيا ويوفر سيناريو يمكن لبوتين أن يحاول تقديمه على أنه انتصار.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف: “وزارة الدفاع ، مع ضمان أقصى درجات السلامة للسكان المسالمين ، لا تستبعد إمكانية وضع المراكز السكانية الرئيسية تحت سيطرتها الكاملة.

ومع استمرار الهجمات على العاصمة يوم أمس ، أودت الصواريخ الروسية بحياة المزيد من الأبرياء.

وقال مسؤول محلي إن مستشار بلدة بوفاري شرقي كييف قتل في قتال هناك. كما قتل شخص وأصيب ستة بعد أن أصاب حطام صاروخ تم اعتراضه شارعًا سكنيًا في كييف. ودمر الانقاض حافلة واضرم النيران في مبنى سكني.

وتم إنقاذ السكان بواسطة سلم من مبنى سكني محترق في منطقة أوبولون في كييف بعد أن دمرته غارة جوية روسية أسفرت عن مقتل شخصين على الأقل في الساعات الأولى من الصباح.

وقالت ليديا تيخوفسكا ، 83 عاما ، وهي تحدق في المكان الذي قال أحد المسعفين إن رفات ابنها فيتالي ملقاة “يقولون إنه مصاب بحروق شديدة ، وأنني لن أتعرف عليه”.

وقالت والدموع تنهمر على خديها وهي تتشبث بمرفق حفيدها طلباً للدعم: “أتمنى لروسيا نفس الحزن الذي أشعر به الآن”.

ومع اندلاع القتال ونيران المدفعية في الضواحي ، أصيب مصنع طائرات أنتونوف على بعد ستة أميال من كييف. مما أدى إلى اندلاع حريق كبير. وقالت السلطات الأوكرانية إن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب سبعة بعد أن قصفت القوات الروسية المصنع.

كما أصابت الغارات الجوية الروسية مبان سكنية في مدينة خاركيف الشرقية وبالقرب من مدينة ميكولايف الجنوبية المهمة. ووقعت انفجارات أيضا خلال الليل حول ميناء خيرسون الذي تحتله روسيا على البحر الأسود.

(المصدر: ديلي ميل – وطن)

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